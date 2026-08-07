Las pirámides de Meroe, en peligro: la guerra en Sudán paraliza su conservación y acelera el deterioro

La guerra en Sudán agrava el deterioro de las pirámides de Meroe y paraliza los trabajos de preservación del sitio arqueológico (AP Photo/Mohnd Blal)

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Las pirámides de Meroe en Sudán afrontan un deterioro acelerado por la guerra y la acumulación de arena, en un escenario que amenaza a uno de los sitios arqueológicos más importantes del país y que, según especialistas y custodios del lugar, ya provoca desprendimientos de piedra y daños sobre inscripciones antiguas.

De acuerdo con un reporte de Associated Press, los trabajos de preservación quedaron totalmente paralizados en medio del conflicto.

Un sitio patrimonial bajo presión

El complejo de Meroe, situado a unos 200 kilómetros al norte de Jartum, reúne más de 200 pirámides construidas entre 800 a. C. y 350 d. C. como tumbas reales del Reino de Kush. El sitio forma parte del patrimonio mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y se distingue por su arquitectura angular, según informó AP en una galería fotográfica publicada esta semana.

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Las advertencias llegan desde el propio yacimiento. “El sitio puede enfrentar un desastre y son posibles derrumbes”, dijo el arqueólogo Mahmoud Suleiman en declaraciones recogidas por AP.

La evaluación coincide con el estado visible de varias estructuras, donde ya se observan bloques desplazados y superficies erosionadas.

La UNESCO advirtió que más de 100 sitios culturales y al menos 22 museos de Sudán fueron dañados, saqueados o destruidos desde 2023 (AP Photo/Mohnd Blal)

Arena, sal y piedras que se desprenden

Uno de los guardias del enclave, Mustafa Ahmed, relató que la arena avanzó sobre las pirámides y también sobre el interior de los templos funerarios. “La arena se ha acumulado con fuerza sobre las pirámides e incluso dentro de los templos, y la hierba crece espesa”, afirmó Ahmed a AP. En la misma declaración agregó que “las pirámides se han deteriorado mucho y las piedras han comenzado a caer”.

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El inspector de antigüedades Mohamed Mubarak explicó que la sal liberada por la arena acumulada se ha depositado dentro de los templos funerarios y afecta a piedras que definió como frágiles por naturaleza. Ese proceso, indicó, eleva el riesgo de erosión sobre relieves e inscripciones antiguas que aún se conservan en el sitio.

El impacto de la guerra sobre el patrimonio

Según Suleiman, el deterioro responde a una combinación de factores. El arqueólogo señaló que el cambio climático, la guerra, la dispersión del personal especializado y la imposibilidad de que continúen las misiones extranjeras por la inestabilidad de seguridad empujaron el agravamiento de la situación. Esa suma dejó sin continuidad las tareas de conservación en una zona de alto valor histórico.

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La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ya causó daños sobre otros espacios patrimoniales y museos del país.

AP remarcó que la UNESCO advirtió en abril que más de 100 sitios culturales resultaron dañados y al menos 22 museos fueron saqueados o destruidos desde el comienzo del conflicto.

Las imágenes difundidas por AP muestran visitantes y guías entre las estructuras de piedra, cámaras funerarias en el interior de las pirámides, relieves tallados en capillas y montículos de arena que rodean el complejo de Bejrawiya. En ese marco, el avance del conflicto y la interrupción de los trabajos de resguardo dejan al sitio expuesto a nuevos daños sobre uno de los legados arqueológicos más extensos del noreste de África.

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Las pirámides de Meroe, declaradas patrimonio mundial por la UNESCO, reúnen más de 200 tumbas reales del Reino de Kush (AP Photo/Mohnd Blal)

El sitio de Meroe también conserva valor simbólico para la historia antigua del valle del Nilo, ya que testimonia el desarrollo político y funerario del Reino de Kush fuera del eje egipcio más conocido. Esa singularidad refuerza la preocupación de arqueólogos y trabajadores locales, que observan un deterioro progresivo en un conjunto monumental que atraía turismo y misiones de investigación antes del estallido de la guerra.

Sin tareas de limpieza, monitoreo y estabilización estructural, la presión de la arena, la sal y el abandono amplía el riesgo sobre capillas, cámaras funerarias y muros con relieves aún visibles.