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Cambiar el calzado al terminar de entrenar podría ser clave en la recuperación muscular, afirma un estudio

La investigación se enfocó en el momento que sigue al esfuerzo y encontró que este comportamiento produce señales favorables en parámetros de marcha frente a mantener las zapatillas habituales

Un médico con bata blanca y guantes blancos examina de cerca la planta del pie de un paciente que yace en una camilla blanca.
La recuperación deportiva incorporó el cambio de calzado después del ejercicio como parte del bienestar físico y la descarga de los pies. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Durante mucho tiempo, la recuperación deportiva quedó asociada a rutinas visibles, como la hidratación, los estiramientos o el descanso entre sesiones. En ese esquema, los pies suelen quedar relegados, aunque en la práctica deportiva concentran una parte de la carga que sigue actuando incluso después del esfuerzo.

El recambio de calzado, una vez terminado el ejercicio, empezó a ganar espacio como parte de la conversación sobre bienestar físico y recuperación.

Esa posibilidad aparece en un estudio preliminar reciente sobre calzado de recuperación usado de forma inmediata tras el ejercicio, que analizó variables de marcha vinculadas con estabilidad y variabilidad del movimiento.

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Un par de piernas con vaqueros azules y zapatillas blancas y grises suben una escalera de cemento y madera clara dentro de un edificio.
Sport Life señaló que seguir con las zapatillas de entrenamiento tras la sesión puede prolongar la presión sobre el pie y mantener trabajo muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese trabajo planteó que este tipo de calzado podría funcionar como una herramienta para mejorar la recuperación inmediata frente a la continuidad del uso de calzado deportivo específico.

Aunque se trata de una evidencia en desarrollo, el estudio aporta un marco técnico para pensar qué ocurre con el apoyo del cuerpo cuando la actividad ya terminó y comienza la fase de descanso.

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El pie como primera zona de impacto

Cada entrenamiento deja una carga acumulada que no desaparece de forma automática al terminar la actividad. El estudio se enfocó en ese momento posterior al ejercicio y evaluó qué pasaba cuando el calzado habitual era reemplazado por una opción pensada para la recuperación.

Piernas con pantalón deportivo negro y zapatillas blancas avanzan sobre asfalto urbano mojado con reflejos dorados y azules del amanecer.
El estudio preliminar sobre calzado de recuperación evaluó la marcha después del ejercicio con indicadores de estabilidad y variabilidad del centro de presión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su objetivo fue cuantificar los posibles beneficios del uso de calzado de recuperación en comparación con la continuidad del calzado deportivo habitual durante la fase de enfriamiento.

Entre las variables evaluadas se incluyeron indicadores de estabilidad de la marcha y variabilidad del centro de presión, es decir, mediciones que permiten observar cómo se comporta el apoyo del cuerpo al caminar después del esfuerzo.

De acuerdo con ese trabajo, el uso de calzado de recuperación mostró resultados favorables en medidas asociadas a una menor variabilidad y una mayor estabilidad. En términos accesibles, eso significa que la pisada posterior al ejercicio podría volverse más estable cuando el pie pasa a un entorno con mayor descarga y absorción.

Pierna de persona con zapatilla blanca y gris y banda de resistencia azul alrededor del tobillo, apoyada sobre un banco de madera, fondo celeste.
La investigación indicó que el calzado de recuperación mostró resultados favorables en medidas asociadas con una pisada más estable tras el esfuerzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué sugiere la evidencia disponible

El estudio citado sostuvo que el calzado de recuperación puede actuar como una herramienta útil en la etapa posterior al ejercicio por su influencia sobre parámetros de la marcha asociados con el riesgo de lesión.

Entre sus conclusiones, planteó que esa intervención favoreció una combinación de reducción de variabilidad y aumento de estabilidad en comparación con la continuidad del uso de zapatillas deportivas específicas.

Ese punto no equivale a una recomendación universal ni a una conclusión cerrada sobre el rendimiento o la prevención de lesiones. Lo que la investigación sugiere es una mejora inmediata en ciertos parámetros biomecánicos observados durante la caminata posterior al ejercicio, dentro de un análisis puntual y acotado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Sport Life recomendó reemplazar el calzado deportivo habitual por otro con mayor amortiguación para la fase de enfriamiento y recuperación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese marco, la relevancia del hallazgo radica en que desplaza la idea de recuperación desde un acto puntual hacia una cadena de decisiones posteriores al entrenamiento. El foco deja de estar solo en el final de la actividad y se extiende a la forma en que el cuerpo vuelve a una situación de menor exigencia mecánica.

Recuperación, bienestar y límites de la prueba

El estudio preliminar aporta un marco técnico, aunque también marca un límite. Al tratarse de un preprint, sus resultados deben leerse como prueba en desarrollo. Eso no invalida su interés, pero sí exige prudencia al trasladar sus hallazgos al plano general.

La investigación no presenta ese cambio de calzado como una garantía amplia sobre rendimiento, prevención de lesiones o beneficios idénticos para toda persona activa.

Primer plano de dos pies de mujer con uñas cortas y limpias, apoyados sobre una alfombra de tono claro.
La marca OOFOS afirmó que su tecnología OOfoam absorbe 37% más impacto que los materiales tradicionales y apunta a reducir el estrés sobre pies, tobillos, rodillas y espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su aporte pasa por mostrar que el período posterior al ejercicio también puede medirse desde la biomecánica y que, en ese tramo, el tipo de apoyo bajo el pie puede modificar ciertos indicadores de estabilidad.

Con esa precaución, el trabajo permite identificar un punto concreto: el momento que sigue al entrenamiento también puede influir en cómo se procesa la carga física acumulada. El foco sobre los pies, muchas veces desplazado por otras rutinas de recuperación, empieza así a ocupar un lugar más visible dentro de esa conversación.

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