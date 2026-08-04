Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

“Quiero amar y maltratar al mismo hombre”: el perfil de Victoria Cantero, la joven acusada de asesinar a su novio en Chaco

La detención de la joven de 25 años por el crimen de Matías Álvarez Guardia puso bajo la lupa algunas publicaciones en redes que llamaron la atención tras el homicidio

Díptico de retratos: a la izquierda, un hombre joven con barba corta y cadena dorada; a la derecha, una mujer joven de cabello oscuro y blusa negra transparente
La joven detenida por el homicidio de su novio y el hombre asesinado
Guardar

El crimen de Matías Álvarez Guardia mantiene a la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, consternada y en el ojo de las acusaciones a su pareja Victoria Cantero, con quien mantenía un vínculo signado por la violencia.

La joven de 25 años permanece detenida a la espera de ser indagada por la Justicia que investiga la muerte de Guardia, ocurrida el domingo por la mañana tras recibir una puñalada en el pecho.

PUBLICIDAD

Antes de quedar en prisión por el asesinato de su novio, de 29 años, Cantero llevaba una vida que ella misma exponía en redes sociales con cierta regularidad. Incluso algunas publicaciones que se conocieron en las últimas horas tomaron otra relevancia luego de que se produjera el crimen.

En su perfil de Facebook publicaba con frecuencia los trabajos que realizaba para sus clientas y promocionaba su emprendimiento, según indicó Nuevodiarioweb. Esas imágenes se intercalaban con postales de distintos destinos a los que viajó y escenas cotidianas junto a su familia. Su hermano Facundo Cantero, médico y mejor amigo de la víctima, aparecía en varias de esas publicaciones.

PUBLICIDAD

Las publicaciones que hacía Victoria Cantero en sus redes (Foto: nuevodiarioweb)
Las publicaciones que hacía Victoria Cantero en sus redes (Foto: nuevodiarioweb)

Fue precisamente Facundo quien trasladó a Alvárez Guardia al Hospital Julio C. Perrando el domingo por la mañana, luego de encontrarlo herido. El joven murió cuatro minutos después de ingresar al nosocomio, como consecuencia de un shock hipovolémico que le provocó un paro cardiorrespiratorio.

“Yo solo quiero amar y maltratar al mismo hombre el resto de mi vida” y “No entiendo a las que llevan un labubu en el bolso, yo llevaría una glock” fueron algunos de los textos que aparecieron en el perfil de una de sus redes y que comenzaron a ser observados con otra perspectiva. Si bien fueron escritos en diciembre del año pasado, la relación de la pareja se había visto envuelta en conflictos desde un primer momento. Sus redes fueron cerradas este lunes por la tarde.

Las publicaciones que llamaron la atención (Foto: nuevodiarioweb)
Las publicaciones que llamaron la atención (Foto: nuevodiarioweb)

El vínculo con Matías duró aproximadamente dos años y medio, atravesado por separaciones y reconciliaciones constantes. Quienes rodeaban al joven describieron una relación marcada por los celos, el control y episodios de violencia física que él ocultaba. Leticia Álvarez Guardia, hermana de la víctima, relató a Infobae que Matías aparecía con arañazos, hematomas y golpes que él atribuía a peleas con terceros. “Un día apareció con una piña en el ojo. Cuando lo sentaba a hablar, terminaba confesando llorando que era Victoria quien le pegaba. Nunca la denunció porque no quería tocarla: se había criado con la idea de que a una mujer no se le pone un dedo encima, y además ella era la hermana de su mejor amigo”, contó.

Uno de los amigos aportó imágenes que mostraban a la víctima con serios golpes en el rostro y la conversación que se gestó en torno al hecho. En una de las capturas puede leerse una conversación de WhatsApp en la que Julián Achinelli le pregunta a Matías: “¿Te pegó otra vez?”.

Victoria Cantero, detenida por el homicidio de su novio en Chaco
Victoria Cantero, detenida por el homicidio de su novio en Chaco

El control que Cantero ejercía sobre Matías también alcanzaba sus redes. Leticia afirmó que Victoria le manejaba el celular y la cuenta de Instagram, publicaba desde ese perfil haciéndose pasar por él y tenía acceso a todas sus claves. Tras la muerte del joven, su cuenta apareció sin publicaciones y su celular desapareció. La familia solicitó a la Justicia que determine qué ocurrió con el dispositivo, que permaneció encendido durante varias horas después de confirmado el fallecimiento.

El abogado Marco Molero, quien asumió la defensa de Cantero junto a Lucas Ignacio Bosch, describió a su defendida como “una chica apagada, compungida y apesadumbrada, que no durmió en toda la noche”. Ante este medio, Molero negó que la joven registrara antecedentes penales: “No estaba denunciada ni tenía una causa abierta”. Al mismo tiempo, deslizó una posible línea de defensa: “No sé si la potencial mano ejecutora respondía a una agresión previa, no sé si el ataque de ella era una maniobra defensiva”.

La familia del joven exige justicia
La familia del joven exige justicia

A la par, la fiscal Ana González de Pacce avanza con la recepción de testimonios para reconstruir lo ocurrido. El crimen ocurrió el domingo por la mañana en una vivienda de la calle Donovan al 1400, donde la pareja habría tenido una discusión. Álvarez Guardia recibió una puñalada en el lado derecho del tórax. En su primera declaración ante los investigadores, Cantero aseguró que su hermano la había llamado para que fuera hasta esa dirección y que, al llegar, encontró a su novio herido en la vereda. A medida que avanzaron las primeras diligencias, los investigadores la señalaron como la principal sospechosa y ordenaron su detención.

Este martes, la acusada será trasladada a sede judicial para prestar declaración de imputada por homicidio agravado por el vínculo, delito que, en caso de condena, prevé pena de prisión perpetua.

Temas Relacionados

Matías Álvarez GuardiaVictoria CanteroChacohomicidioúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Encontraron a Micaela Albornoz en Brasil tras 40 días de búsqueda

La rosarina de 32 años que desapareció el 24 de junio de su casa del barrio Tablada fue identificada en el Consulado Argentino de Florianópolis gracias al DNI de una vecina que llevaba consigo, un documento rastreado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe

Encontraron a Micaela Albornoz en Brasil tras 40 días de búsqueda

Se postergó la junta médica clave en la causa por la muerte de Silvina Luna: cuál es la nueva fecha

La medida estaba prevista para este martes, pero la Fiscalía fijó otro día. Los peritos deberán responder si existieron intervenciones que podrían haber evitado el desenlace fatal de la modelo

Se postergó la junta médica clave en la causa por la muerte de Silvina Luna: cuál es la nueva fecha

El estremecedor relato del hijo de Lucía Sosa, la mujer detenida por la muerte de su hija: “Yo le di el nombre de la Casa del Terror”

Horas después de declarar ante la Fiscalía General de Mar del Plata, Lucas Ruiz habló con Infobae al Regreso y reconstruyó la violencia que atravesó desde la infancia junto a sus hermanos

El estremecedor relato del hijo de Lucía Sosa, la mujer detenida por la muerte de su hija: “Yo le di el nombre de la Casa del Terror”

Celos, idas y vueltas y agresiones: cómo era la relación de la joven acusada de matar a su novio, según la hermana de la víctima

Matías Álvarez Guardia (29) ocultaba ante su familia las agresiones que recibía de su novia Victoria Cantero (25), quien permanece detenida, acusada de haberlo matado de una puñalada en el tórax tras una discusión. Mañana será indagada

Celos, idas y vueltas y agresiones: cómo era la relación de la joven acusada de matar a su novio, según la hermana de la víctima

“¿Otra vez te pegó?”: los chats y las imágenes que difundió un amigo del joven asesinado por su novia en Chaco

Las capturas muestran conversaciones en las que Matías Julián Álvarez Guardia aparece con lesiones en el rostro. El material se suma al relato de la familia, que describió una relación marcada por los celos, el control y episodios de violencia de parte de Victoria Cantero

“¿Otra vez te pegó?”: los chats y las imágenes que difundió un amigo del joven asesinado por su novia en Chaco

DEPORTES

Gasly encendió las alarmas en Alpine antes del Gran Premio de Países Bajos: “Es crítico”

Gasly encendió las alarmas en Alpine antes del Gran Premio de Países Bajos: “Es crítico”

Finalizó la fecha 3 del Torneo Clausura: cómo están las posiciones y los clasificados a las Copas vía Tabla Anual

Mariano Navone logró el primer triunfo argentino en el Masters 1000 de Montreal: eliminó a Berrettini en un duelo marcado por la lluvia

“¡No lo podían frenar!”: la furia del capitán de Platense con los hinchas tras la goleada que sufrió ante Talleres

La palabra de Sampaoli tras la goleada de Talleres que selló su primer triunfo en el fútbol argentino: “Siempre voy a valorar la manera”

TELESHOW

El primer trailer de Luisana Lopilato como Pepita la pistolera: su impactante transformación

El primer trailer de Luisana Lopilato como Pepita la pistolera: su impactante transformación

Escándalo inédito en Gran Hermano cuando una jugadora quedó eliminada y se negó a abandonar la casa: “No me quiero ir”

La Legislatura porteña declaró a Nicolás Vázquez como nueva Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires

Revelaron cómo La Joaqui se habría enterado de la infidelidad de Luck Ra con Tuli Acosta: “Te está metiendo los cuernos”

Pepe Ochoa relató cómo fue el accidente que sufrió en plena Panamericana: “Pensé que me iba a morir”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica vuelve a destacar entre los mejores destinos del mundo para jubilados, según Forbes

Costa Rica vuelve a destacar entre los mejores destinos del mundo para jubilados, según Forbes

El Salvador: Capturan a mujer acusada de herir a su pareja tras una discusión por celos

Entre comparsas y libros: Paraty, el festival literario más convocante de Brasil

Más de la mitad de feminicidios fueron cometidos por parejas o exparejas en El Salvador

El Salvador: Investigan la muerte de una mujer y sospechan de su pareja