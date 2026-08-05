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Encontraron muerto a un niño de seis años que se había escapado de la casa de sus abuelos en Neuquén

El cuerpo del menor estaba en un pileton de una planta potabilizadora, a donde había ingresado tras salir de la vivienda sin ser visto

El cuerpo de Tahiel estaba en uno de los piletones de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS)
El cuerpo de Tahiel estaba en uno de los piletones de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS)
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Un niño de 6 años fue hallado sin vida en el predio de una planta potabilizadora de la ciudad de Neuquén, tras una intensa búsqueda que duró aproximadamente cuatro horas.

El menor identificado como Tahiel Herrera padecía autismo y ese día se encontraba en la casa de sus abuelos del barrio Confluencia cuando, en un momento de descuido, salió sin que nadie lo advirtiera. Apenas notaron la ausencia, se puso en marcha un operativo para dar con el paradero del niño.

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La búsqueda se concentró desde el inicio en la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) ubicado sobre la calle Tronador, ya que existían indicios de que había ingresado por un portón que se encontraba abierto, y reunió a amigos y vecinos.

El procedimiento tuvo lugar el lunes y se extendió por varias horas. De acuerdo con lo reconstruido por las cámaras de seguridad y la información constatada por LM Neuquén, el menor ingresó al predio corriendo a las 19:14. Un guardia advirtió su presencia y comenzó a seguirlo, aunque el pequeño continuó avanzando. El trabajador regresó hacia el acceso para buscar a un adulto y, al minuto siguiente, se encontró con la madre de Tahiel y le indicó hacia dónde debía dirigirse. Lo que ocurrió después de esa secuencia aún no fue determinado por la investigación.

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La Policía tomó intervención alrededor de las 20:50 tras recibir llamados que alertaban sobre la posible presencia del niño dentro de la planta. Al operativo se sumaron efectivos de la Comisaría 19, personal de Bomberos, buzos especializados y agentes de la División Búsqueda de Personas, según informó el portal Río Negro. Cerca de las 22:15, mientras los bomberos rastreaban el agua, localizaron el cuerpo del niño en la zona de piletones y tanques de tratamiento.

La asociación educativa de la provincia le dedico un mensaje de despedida (Instagram)
La asociación educativa de la provincia le dedico un mensaje de despedida (Instagram)

El mismo portal local informó que los resultados preliminares de la autopsia determinaron que la causa de muerte fue asfixia por sumersión.

El caso quedó a cargo de la fiscal Loren Juárez para dejar establecida la causa de la muerte, el recorrido completo del niño dentro del predio y cómo llegó hasta el sector de los piletones. Además buscarán determinar si el acceso al predio estaba abierto o en qué condiciones se encontraba. Para ello, se secuestraron las cámaras de seguridad y se tomaron testimonios de familiares, vecinos y trabajadores del lugar. Por el momento la empresa no ha emitido ningún comunicado sobre lo sucedido.

La Escuela Especial 22, a la que Tahiel asistía, suspendió las clases para acompañar a la familia en el duelo; en tanto desde la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, publicaron un mensaje en redes para despedirlo. “La noticia de su fallecimiento nos conmueve y entristece profundamente”, señalaron desde la institución.

La zona donde hallaron el cuerpo sin vida del niño

La extensión del complejo explica la complejidad del rastrillaje que debieron realizar los efectivos durante aquella noche de lunes para encontrar al menor. El predio del EPAS ocupa una superficie amplia sobre la calle Tronador, en la zona sur de la ciudad, sobre la costa del río Limay.

Se trata de la planta de tratamiento de líquidos cloacales más grande de la provincia de Neuquén. En su interior se distribuyen grandes piletones rectangulares, estructuras circulares y diversas construcciones conectadas por caminos internos, lo que da cuenta de la complejidad del rastrillaje que debieron realizar los efectivos durante aquella noche.

Los piletones donde fue hallado Tahiel forman parte del sistema de tratamiento de aguas servidas de la planta. Son estructuras de gran profundidad destinadas al procesamiento de líquidos cloacales, lo que los convierte en zonas de acceso restringido y alto riesgo dentro del predio.

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