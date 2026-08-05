Las tiernas fotos de Tini Stoessel en París junto a Fifi, su perra rescatada

Tini Stoessel compartió en Instagram sus primeras fotos en París junto a su perra Fifi y la publicación superó los 250.000 me gusta en una hora

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Tini Stoessel apareció en París con una postal que sus seguidores no esperaban: la cantante argentina compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de imágenes junto a Fifi, su perra rescatada a fines de agosto del año pasado, y la publicación acumuló más de 250.000 “me gusta” en apenas una hora.

Las fotos muestran a la artista en distintos rincones de la capital francesa. En las primeras imágenes, aparece sentada en lo que parece la terraza de un café o hotel al aire libre, con la arquitectura haussmanniana de París de fondo: fachadas de piedra clara, balcones de hierro forjado y árboles frondosos que enmarcan la escena. Lleva una musculosa negra, pantalón gris y una cartera roja de cocodrilo —que descansa sobre la mesa junto a Fifi—, con lentes de sol apoyados sobre la cabeza. La perra, con su collar rosa característico, ocupa el centro de cada toma.

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Una de las fotos ubica a Tini Stoessel frente a la boutique de Prada en París, en una escena nocturna junto a Fifi con correa

Las imágenes de Tini Stoessel en París la muestran en distintos rincones de la capital francesa con Fifi como figura central del carrusel

Otra de las imágenes la muestra de noche, parada frente a la boutique de Prada en lo que parece ser el VIII arrondissement, con Fifi a su lado sujeta por una correa. La escena, tomada con luz crepuscular, contrasta con la luminosidad de las fotos diurnas. Una última foto del carrusel fue tomada en un interior lujoso —araña de cristal, paredes molduradas, sillones tapizados— donde una mujer con collar con el nombre “Sofia” sostiene a la perra, en lo que podría ser una suite del hotel donde se aloja la cantante.

El carrusel de Tini Stoessel en París incluye una foto en un interior lujoso donde una mujer identificada como Sofia sostiene a Fifi

El pie de la publicación fue minimalista: apenas una serie de emojis —corazón, estrella, flor, carita enamorada y anillo— sin texto adicional. Esa elección reforzó el tono íntimo del álbum, que no parece vinculado a ningún proyecto profesional anunciado sino a un viaje personal.

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Hace apenas unos días, la cantante también publicó otro álbum de fotos que condensó las semanas que vivió junto a Rodrigo De Paul y sus amigas durante el Mundial 2026 en Estados Unidos, con imágenes que fueron desde besos en la habitación de un hotel hasta selfies en bikini a bordo de un yate, pasando por los vuelos en jet privado con la camiseta de la Selección Argentina.

Las fotos más comentadas del álbum en Estados Unidos incluyen postales en yate y lancha, una vista nocturna de Miami y un beso de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul en un hotel

La primera foto de ese carrete la muestra recostada en el asiento trasero de un auto, con una remera a rayas amarillas y grises, jeans, gorra gris y pulseras doradas. El pie de foto es apenas un emoji de manos entrelazadas. El recorrido por el álbum traza un itinerario preciso. Dos imágenes muestran a Tini y una amiga a bordo de un jet privado negro, ambas con camisetas retro de Argentina: la de la cantante lleva el número 7, el mismo dorsal que usa De Paul en el seleccionado.

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Las postales desde el agua fueron las más llamativas del álbum. Desde la popa de una lancha con el océano de fondo, la cantante se fotografió con bikini rosa con detalles rojos y el cabello al viento. En otra imagen, ya a bordo de un yate, posó con el mismo traje de baño y lentes de sol espejados oscuros. Una panorámica nocturna del skyline de Miami, captada desde el agua, cierra esa secuencia de días de descanso posmundial.

Las fotos más comentadas del álbum en Estados Unidos incluyen postales en yate y lancha, una vista nocturna de Miami y un beso de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul en un hotel

La foto que más repercusión generó entre los seguidores es la que muestra a la pareja recostada en el piso de una habitación de hotel. De Paul, con una remera negra y una cadena dorada, le da un beso a la artista, quien viste un top azul celeste y lleva varias cadenas.

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El álbum también incluye momentos más cotidianos: selfies en distintos autos con looks urbanos, un primer plano de su mano con anillos dorados y de plata sobre una gorra gris, y sus dos perros con collares rosas. Hay también escenas de una reunión entre amigas con flotadores inflables de flores de colores, otra con decoración de fiesta y una última foto dentro de lo que parece un motorhome o bus de gira, con buzo gris y gorra beanie.