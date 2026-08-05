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Boca Juniors define los préstamos de algunos futbolistas apartados: el seguimiento a los 28 que están cedidos en otros clubes

Varios jugadores xeneizes están a punto de salir de la institución: cómo están rindiendo los que ya militan en otros equipos

Jugadores de Boca a préstamo
Agustín Lastra, Lucas Blondel, Agustín Martegani y Brian Aguirre
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Mientras Boca busca cerrar un centrodelantero para empezar a redondear su mercado de pases, también finiquita la salida de algunos jugadores que irán a préstamo y se sumarán a la extensa nómina de 28 que ya militan en otros equipos. Marcelo Weigandt se marcharía a Rosario Central, Marcelo Saracchi al Houston Dynamo de la MLS, Ángel Romero a Olimpia de Paraguay e Iker Zufiaurre a Albion de Uruguay. En tanto, se cayó la salida de Juan Barinaga a Peñarol de Montevideo e Independiente Rivadavia de Mendoza, a la espera de lo que suceda con la posible venta del Changuito Exequiel Zeballos al Napoli.

También hay otros profesionales “colgados” que tampoco serán tenidos en cuenta por el Vasco Arruabarrena: Mauricio Benítez, tras su préstamo en Bélgica, Agustín Heredia, Walter Molas y Juan Ramírez, a quien por ahora no le rescindirán el contrato. Vale mencionar que en las últimas semanas ya habían rescindido sus respectivos contratos Ander Herrera (firmó en Zaragoza), Edinson Cavani y Nicolás Orsini, refuerzo de Barracas Central.

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Los 28 futbolistas cedidos en otros clubes:

Arqueros

Sebastián Díaz Robles: lleva 17 partidos disputados en San Martín de San Juan y recibió 17 goles (sumó 5 vallas invictas). A préstamo hasta diciembre de 2026.

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Ramiro García: fue cedido a Argentino de Quilmes (B Metropolitana), pero todavía no sumó minutos. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Agustín Lastra: atajó 12 partidos en Estudiantes de Río Cuarto desde su arribo al club (recibió 15 goles). Sumó tres vallas invictas. Perdió el puesto en este Clausura con Lucas Bruera. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Defensores

Pedro Velurtas: lleva 11 partidos jugados en Almirante Brown (completó los 90′ solo entres de ellos). A préstamo hasta diciembre de 2026.

Lucas Blondel: lleva disputados los últimos 15 encuentros que protagonizó Huracán de forma oficial (disputando casi todos los minutos como titular). Convirtió 2 goles. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Gabriel Aranda: disputó los últimos 5 partidos completos como titular en Racing de Córdoba luego de reponerse de una lesión que le demandó tres meses. Ya había sido cedido anteriormente a Banfield y Quilmes. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Renzo Giampaoli tiene contrato hasta fin de año en Gimnasia y Esgrima La Plata
Renzo Giampaoli tiene contrato hasta fin de año en Gimnasia y Esgrima La Plata

Renzo Giampaoli: transita su segundo año a préstamo en Gimnasia La Plata, donde es titular desde la temporada pasada. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Mateo Mendía: disputó 12 partidos (convirtió un gol) en Platense, donde jugará octavos de Libertadores. Acaba de perder la titularidad. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Nahuel Genez: es suplente en Patronato de Paraná, donde sumó minutos en siete partidos. Antes había estado cedido en Temperley. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Mediocampistas

Julián Ceballos: de habitual protagonismo en Gimnasia de Mendoza, donde ya presenció 12 partidos y aportó una asistencia. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Simón Rivero: fue cedido a Tigre a mediados del año pasado, pero se rompió los ligamentos de su rodilla izquierda en febrero del corriente y continúa en recuperación. Su último partido oficial fue en diciembre de 2025. Tendría actividad recién en el tramo final del año. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Tigre-Alianza Atlético
Jabes Saralegui se afianzó en Tigre

Jabes Saralegui: titular en Tigre, donde transita su segundo préstamo. Convirtió un tanto y aportó una asistencia en lo que va del año. Jugará octavos de final de Copa Sudamericana. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Santiago Dalmasso: de esporádicas apariciones en Platense, que juega Libertadores. Lleva 10 partidos, pero nunca completó los 90′. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Tomás Díaz: el hijo del Cata lleva 15 partidos disputados en Los Andes, donde suele ingresar desde el banco. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Gonzalo Maroni: lleva 19 partidos disputados en Barracas Central, que lidera la Zona B del Clausura junto a Argentinos Juniors. Suele ser suplente, pero entra casi siempre: convirtió 2 goles y aportó 2 asistencias en el Guapo. Antes estuvo en Newell’s. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Tres jugadores de fútbol con camisetas a rayas rojas y blancas, pantalones cortos rojos y medias rojas en un campo de césped verde con tribunas
Gonzalo Maroni convirtió dos goles desde su llegada a Barracas Central

Agustín Martegani: acumula cuatro partidos disputados en Independiente Medellín, que fue eliminado por Vasco da Gama en 16avos de Copa Sudamericana. Es considerado titular desde su reciente llegada. A préstamo hasta junio de 2027.

Gabriel Vega: jugó 12 partidos en Nueva Chicago en el primer semestre (convirtió un gol), pero perdió consideración y no fue convocado en los últimos encuentros. Su último compromiso oficial fue en mayo pasado. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Delanteros

Brandon Cortés: sumó 16 partidos en Patronato de Paraná, pero perdió consideración en los últimos cotejos oficiales. Convirtió un solo tanto. Antes había estado en Chicago. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Brian Aguirre firmó en Estudiantes de La Plata
Brian Aguirre suele ser suplente en Estudiantes

Brian Aguirre: lleva 18 partidos jugados en Estudiantes de La Plata, donde es suplente y suele ingresar. Un gol y dos asistencias en el Pincha, donde jugará octavos de Libertadores. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Federico Aguirre: titular en Deportivo Camioneros (Primera B Metropolitana), con 26 partidos disputados. Convirtió 6 goles. La temporada pasada había estado en Sportivo Italiano. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Lucas Brochero: diez partidos (una asistencia) en San Miguel. Es uno de los más experimentados, ya que tiene 27 años. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Maximiliano Zalazar: acumula 15 partidos en Gimnasia La Plata, donde no es titular. Le anotó un gol a Camioneros por Copa Argentina y dio la asistencia en el triunfo ante River en este Clausura. A préstamo hasta diciembre de 2027.

Agustín Obando: cosechó 18 partidos (anotó dos goles) en Atlético Rafaela. Otro de los más experimentados con ya 26 años. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Lucas Janson: Sumó sus primeros minutos (desde el banco) en la victoria de Gimnasia La Plata ante Aldosivi en Mar del Plata. A préstamo hasta junio de 2027.

Norberto Briasco: alterna titularidad y suplencia en Barracas Central, donde anotó un gol y aportó una asistencia en 19 partidos disputados. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Valentino Simoni: convirtió su único tanto en Gimnasia de Mendoza en su debut a principios de año. Lleva 17 partidos, pero perdió la titularidad hace rato. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Gonzalo Morales fue separado del plantel de Barracas Central tras ser denunciado por violencia de género
Gonzalo Morales fue separado del plantel de Barracas Central tras ser denunciado por violencia de género

Gonzalo Morales: llevaba 19 partidos y 3 goles en lo que va del año hasta que recibió la denuncia por violencia de género y actualmente está separado del plantel. Transitaba su segundo año cedido en Barracas Central. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Ignacio Rodríguez: entre titularidades y suplencias, lleva disputados 23 partidos con la camiseta de Atlanta, donde anotó 3 tantos y aportó la misma cantidad de asistencias. A préstamo hasta diciembre de 2026.

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Boca JuniorsMarcelo WeigandtLucas JansonJuan BarinagaIker ZufiaurreÁngel Romero

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