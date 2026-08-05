Boca Juniors define los préstamos de algunos futbolistas apartados: el seguimiento a los 28 que están cedidos en otros clubes

Agustín Lastra, Lucas Blondel, Agustín Martegani y Brian Aguirre

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Mientras Boca busca cerrar un centrodelantero para empezar a redondear su mercado de pases, también finiquita la salida de algunos jugadores que irán a préstamo y se sumarán a la extensa nómina de 28 que ya militan en otros equipos. Marcelo Weigandt se marcharía a Rosario Central, Marcelo Saracchi al Houston Dynamo de la MLS, Ángel Romero a Olimpia de Paraguay e Iker Zufiaurre a Albion de Uruguay. En tanto, se cayó la salida de Juan Barinaga a Peñarol de Montevideo e Independiente Rivadavia de Mendoza, a la espera de lo que suceda con la posible venta del Changuito Exequiel Zeballos al Napoli.

También hay otros profesionales “colgados” que tampoco serán tenidos en cuenta por el Vasco Arruabarrena: Mauricio Benítez, tras su préstamo en Bélgica, Agustín Heredia, Walter Molas y Juan Ramírez, a quien por ahora no le rescindirán el contrato. Vale mencionar que en las últimas semanas ya habían rescindido sus respectivos contratos Ander Herrera (firmó en Zaragoza), Edinson Cavani y Nicolás Orsini, refuerzo de Barracas Central.

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Los 28 futbolistas cedidos en otros clubes:

Arqueros

Sebastián Díaz Robles: lleva 17 partidos disputados en San Martín de San Juan y recibió 17 goles (sumó 5 vallas invictas). A préstamo hasta diciembre de 2026.

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Ramiro García: fue cedido a Argentino de Quilmes (B Metropolitana), pero todavía no sumó minutos. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Agustín Lastra: atajó 12 partidos en Estudiantes de Río Cuarto desde su arribo al club (recibió 15 goles). Sumó tres vallas invictas. Perdió el puesto en este Clausura con Lucas Bruera. A préstamo hasta diciembre de 2026.

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Defensores

Pedro Velurtas: lleva 11 partidos jugados en Almirante Brown (completó los 90′ solo entres de ellos). A préstamo hasta diciembre de 2026.

Lucas Blondel: lleva disputados los últimos 15 encuentros que protagonizó Huracán de forma oficial (disputando casi todos los minutos como titular). Convirtió 2 goles. A préstamo hasta diciembre de 2026.

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Gabriel Aranda: disputó los últimos 5 partidos completos como titular en Racing de Córdoba luego de reponerse de una lesión que le demandó tres meses. Ya había sido cedido anteriormente a Banfield y Quilmes. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Renzo Giampaoli tiene contrato hasta fin de año en Gimnasia y Esgrima La Plata

Renzo Giampaoli: transita su segundo año a préstamo en Gimnasia La Plata, donde es titular desde la temporada pasada. A préstamo hasta diciembre de 2026.

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Mateo Mendía: disputó 12 partidos (convirtió un gol) en Platense, donde jugará octavos de Libertadores. Acaba de perder la titularidad. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Nahuel Genez: es suplente en Patronato de Paraná, donde sumó minutos en siete partidos. Antes había estado cedido en Temperley. A préstamo hasta diciembre de 2026.

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Mediocampistas

Julián Ceballos: de habitual protagonismo en Gimnasia de Mendoza, donde ya presenció 12 partidos y aportó una asistencia. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Simón Rivero: fue cedido a Tigre a mediados del año pasado, pero se rompió los ligamentos de su rodilla izquierda en febrero del corriente y continúa en recuperación. Su último partido oficial fue en diciembre de 2025. Tendría actividad recién en el tramo final del año. A préstamo hasta diciembre de 2026.

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Jabes Saralegui se afianzó en Tigre

Jabes Saralegui: titular en Tigre, donde transita su segundo préstamo. Convirtió un tanto y aportó una asistencia en lo que va del año. Jugará octavos de final de Copa Sudamericana. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Santiago Dalmasso: de esporádicas apariciones en Platense, que juega Libertadores. Lleva 10 partidos, pero nunca completó los 90′. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Tomás Díaz: el hijo del Cata lleva 15 partidos disputados en Los Andes, donde suele ingresar desde el banco. A préstamo hasta diciembre de 2026.

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Gonzalo Maroni: lleva 19 partidos disputados en Barracas Central, que lidera la Zona B del Clausura junto a Argentinos Juniors. Suele ser suplente, pero entra casi siempre: convirtió 2 goles y aportó 2 asistencias en el Guapo. Antes estuvo en Newell’s. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Gonzalo Maroni convirtió dos goles desde su llegada a Barracas Central

Agustín Martegani: acumula cuatro partidos disputados en Independiente Medellín, que fue eliminado por Vasco da Gama en 16avos de Copa Sudamericana. Es considerado titular desde su reciente llegada. A préstamo hasta junio de 2027.

Gabriel Vega: jugó 12 partidos en Nueva Chicago en el primer semestre (convirtió un gol), pero perdió consideración y no fue convocado en los últimos encuentros. Su último compromiso oficial fue en mayo pasado. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Delanteros

Brandon Cortés: sumó 16 partidos en Patronato de Paraná, pero perdió consideración en los últimos cotejos oficiales. Convirtió un solo tanto. Antes había estado en Chicago. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Brian Aguirre suele ser suplente en Estudiantes

Brian Aguirre: lleva 18 partidos jugados en Estudiantes de La Plata, donde es suplente y suele ingresar. Un gol y dos asistencias en el Pincha, donde jugará octavos de Libertadores. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Federico Aguirre: titular en Deportivo Camioneros (Primera B Metropolitana), con 26 partidos disputados. Convirtió 6 goles. La temporada pasada había estado en Sportivo Italiano. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Lucas Brochero: diez partidos (una asistencia) en San Miguel. Es uno de los más experimentados, ya que tiene 27 años. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Maximiliano Zalazar: acumula 15 partidos en Gimnasia La Plata, donde no es titular. Le anotó un gol a Camioneros por Copa Argentina y dio la asistencia en el triunfo ante River en este Clausura. A préstamo hasta diciembre de 2027.

Agustín Obando: cosechó 18 partidos (anotó dos goles) en Atlético Rafaela. Otro de los más experimentados con ya 26 años. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Lucas Janson: Sumó sus primeros minutos (desde el banco) en la victoria de Gimnasia La Plata ante Aldosivi en Mar del Plata. A préstamo hasta junio de 2027.

Norberto Briasco: alterna titularidad y suplencia en Barracas Central, donde anotó un gol y aportó una asistencia en 19 partidos disputados. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Valentino Simoni: convirtió su único tanto en Gimnasia de Mendoza en su debut a principios de año. Lleva 17 partidos, pero perdió la titularidad hace rato. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Gonzalo Morales fue separado del plantel de Barracas Central tras ser denunciado por violencia de género

Gonzalo Morales: llevaba 19 partidos y 3 goles en lo que va del año hasta que recibió la denuncia por violencia de género y actualmente está separado del plantel. Transitaba su segundo año cedido en Barracas Central. A préstamo hasta diciembre de 2026.

Ignacio Rodríguez: entre titularidades y suplencias, lleva disputados 23 partidos con la camiseta de Atlanta, donde anotó 3 tantos y aportó la misma cantidad de asistencias. A préstamo hasta diciembre de 2026.