Quién es Neckzilla, el coloso sudamericano que renunció al Olympia 2026 para hacer una nueva transformación de su físico

El colombiano no participará del Mr Olympia 2026 (@neckzilla.official)

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El panorama del fisicoculturismo de la IFBB Pro League recibió una de las noticias más estratégicas de la temporada. El atleta colombiano Rubiel Mosquera, conocido mundialmente en las plataformas digitales como Neckzilla, canceló oficialmente todos sus planes competitivos para el resto del año 2026, según detalló el medio especializado Generation Iron. Su reputado entrenador, Francisco Espín, confirmó que el atleta de la categoría Men’s Open no buscará la clasificación para Olympia 2026, certamen máximo de este deporte, optando en su lugar por una fase de reconstrucción masiva a largo plazo.

Esta decisión llega tras un inicio de año sumamente complejo para el sudamericano. Mosquera debió pasar por el quirófano debido a una hernia umbilical a finales del 2025. Esta intervención médica forzó al atleta a enfrentar tres meses de inactividad absoluta en el gimnasio y una lógica pérdida de su característico tono muscular. “Después de una etapa complicada marcada por la operación de hernia umbilical, semanas de recuperación e inactividad, además de múltiples viajes y compromisos internacionales con sus patrocinadores, toca volver a construir, recuperar sensaciones y llevar el físico a un nuevo nivel. El objetivo está claro y el trabajo ya ha comenzado”, escribió su entrenador en junio.

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A pesar de que sus recientes actualizaciones en su Instagram muestran una recuperación récord —marcando actualmente un imponente peso fuera de temporada de 143 kilogramos (315 libras)— el equipo de Neckzilla determinó que acelerar los tiempos de preparación comprometería su línea estética de cara a los jueces de élite, ya que la competencia internacional dará inicio a mediados de septiembre.

Neckzilla compitió en el Mr Olympia 2025 (@neckzilla.official)

Para entender el fenómeno de Neckzilla, es necesario remontarse a sus raíces. Nacido en 1995 en una humilde zona rural del departamento del Chocó, Colombia, Mosquera no creció rodeado de la cultura de los gimnasios comerciales. Su infancia y adolescencia transcurrieron trabajando en una pequeña granja familiar, donde las demandantes labores físicas cotidianas esculpieron los cimientos de una genética estructuralmente fuera de lo común, dotándolo de unas piernas y pantorrillas hiper desarrolladas de forma natural.

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Con la firme meta de convertirse en un deportista de alto rendimiento, Mosquera se trasladó a la ciudad de Cali. Allí se vinculó inicialmente a la liga de atletismo, donde se desempeñó en la disciplina de lanzamiento de martillo. En este período formativo, sus rutinas integraban extenuantes ejercicios de fuerza (como remos al cuello con cargas de hasta 150 kg), lo que estimuló directamente su zona cervical.

En 2018, el propietario de un gimnasio local detectó su inmenso potencial para el plano del músculo y lo instó a dedicarse de lleno al fisicoculturismo. Su debut internacional se dio en la federación IFBB Elite Pro en 2019, conquistando el segundo lugar del Campeonato Sudamericano. Sin embargo, su verdadero salto al estrellato se gestó en 2023, cuando hizo la transición a la National Physique Committee (NPC) y obtuvo su tarjeta profesional en el EVLS Prague Pro Amateur. Esa misma semana debutó como profesional obteniendo el tercer puesto en la categoría Open, plantándole cara a colosos de la talla de Samson Dauda.

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Mosquera continúa con su preparación tras su operación a finales del 2025 (@neckzilla.official)

El apodo de Neckzilla (un acrónimo entre la palabra inglesa neck y el monstruo Godzilla) nació en los foros de internet al viralizarse las dimensiones de su cuello, el cual alcanza una circunferencia de más de 51 centímetros (20 pulgadas), un rasgo anatómico sin parangón en la historia moderna de las tarimas de competición.

A pesar de su corta trayectoria en las grandes ligas, Mosquera ya sabe lo que es medirse con la realeza del deporte. Su año consagratorio fue el 2025, período en el que selló una campaña europea perfecta al coronarse campeón absoluto en eventos de calibre internacional como el Flex Weekend Pro de Milán (Italia) y el Mr. Big Evolution Pro en Portugal.

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Estas victorias le otorgaron el pase directo a la edición número 61 del Mr. Olympia 2025, celebrada en el mes de octubre en Las Vegas, Nevada. Con este hito, Mosquera inscribió su nombre en los libros de historia del deporte al consolidarse como el primer fisicoculturista nacido en Colombia en clasificar y competir en la exigente división Men’s Open.

En aquella cita en Las Vegas, donde Derek Lunsford recuperó el trono máximo del culturismo mundial, Mosquera se posicionó en la decimoquinta colocación. Si bien su impactante volumen muscular y una sección media llamativamente plana y controlada capturaron los elogios del público, los reportes de los jueces determinaron fallas en su balance simétrico. El físico de Rubiel adolecía de una marcada descompensación: su tren inferior resultaba abrumadoramente gigante en comparación con la amplitud de su torso y su estructura clavicular estrecha.

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El fisicoculturista alcanzó el TOP 20 en la máxima categoria del certamen en 2025 (@neckzilla.official)

Los portales deportivos de referencia internacional, tales como el medio estadounidense Generation Iron, coincidieron unánimemente en que la baja competitiva de este año es una maniobra inteligente a largo plazo.

Incluso leyendas de la preparación como Hany Rambod analizaron públicamente el físico de Neckzilla, señalando que de cara a ingresar en un futuro Top 10 mundial, el atleta debe enfocarse de lleno en optimizar la separación muscular de su espalda (trapecios y romboides) y dotar de mayor densidad a su tren superior para contrarrestar sus dominantes cuádriceps.

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El propio Neckzilla envió un mensaje de tranquilidad a la comunidad del deporte desde su búnker de entrenamientos en Valencia, España: el plan no es retirarse, sino reinventarse. Se mantendrá alejado de los tintes de competencia y las dietas extremas de deshidratación por lo que resta de la temporada, prometiendo volver en 2027 con un paquete muscular balanceado, maduro y listo para reclamar su lugar entre los diez hombres más musculosos de la Tierra.

Neckzilla buscará volver a la máxima competencia en 2027

Su entrenador anunció en junio los inicios de su preparación física