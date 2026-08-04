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No requiere gimnasio: el ejercicio cotidiano que podría reducir un 39% el riesgo de enfermedades cardiovasculares

Un metaanálisis con casi 480.000 participantes y una revisión científica de 2026 respaldan el hábito de subir escaleras como una de las formas más accesibles de reducir la mortalidad cardiovascular y por cualquier causa

Un par de piernas con vaqueros azules y zapatillas blancas y grises suben una escalera de cemento y madera clara dentro de un edificio.
Un análisis de datos de 480.479 adultos, sanos y con antecedentes cardiovasculares, vinculó este hábito cotidiano con un 39% menos de muertes (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Especialistas recomiendan un tipo de ejercicio especifico, con una reducción significativa de la mortalidad cardiovascular y otras causas. La doctora Sophie Paddock, de la Universidad de East Anglia y el Hospital Universitario de Norfolk y Norwich (Reino Unido) publicó un metaanálisis que vincula el hábito de subir escaleras como una de las claves para el bienestar general. La investigación analizó datos de 480.479 participantes de entre 35 y 84 años, tanto sanos como con antecedentes de infarto o enfermedad arterial periférica.

Los resultados del estudio, recogidos por la revista Runner’s World, muestran que las personas que suben escaleras con frecuencia tienen un 24% menos de probabilidades de morir por cualquier causa y un 39% menos de riesgo de fallecimiento por patología cardiovascular, en comparación con quienes optan por el ascensor o las escaleras mecánicas.

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Según el artículo, la práctica también se asocia con una menor incidencia de infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular.

El cuerpo que más se beneficia al subir escaleras

Infografía con título "Subir escaleras y salud cardíaca". Corazón humano, persona subiendo escaleras, flechas ascendentes, porcentaje 39%, texto y recuadros explicativos. Logotipo Infobae.
Un gráfico de Infobae señala los beneficios de subir escaleras para la salud cardíaca, con una reducción del 39% en el riesgo de mortalidad cardiovascular y otros efectos positivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del músculo cardíaco, subir escaleras genera mejoras en distintos sistemas del organismo. La actividad impacta sobre los niveles de glucosa, insulina y colesterol, tres marcadores metabólicos directamente ligados al riesgo cardiovascular. A su vez, el esfuerzo físico que demanda cada peldaño fortalece el tren inferior y activa grupos musculares que sostienen la estabilidad y la agilidad.

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Este tipo de ejercicio también eleva el gasto energético, lo que lo convierte en una herramienta útil para el control del peso. Según la investigación, subir entre cuatro y cinco pisos al día —unos 50 escalones— es una actividad completa que contribuye a mejorar la capacidad funcional, especialmente a partir de la mediana edad.

“Si tienes la opción de subir por las escaleras o en ascensor, elige las escaleras, ya que te ayudará al corazón”, afirmó Paddock en declaraciones recogidas por Runner’s World. La médica subrayó que “incluso breves ráfagas de actividad física tienen efectos beneficiosos para la salud” y que el hábito debería integrarse como un objetivo cotidiano factible.

Un nuevo estudio de 2026 refuerza la evidencia

Hombre adulto con suéter gris y pantalones vaqueros se detiene en escaleras. Apoya una mano en el pecho y la otra en la baranda. Pared bicolor y ventana.
La síntesis de estudios en casi medio millón de participantes de 35 a 84 años halló que quienes usaban más los peldaños registraban menor mortalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paralelo, un artículo publicado en la revista científica Healthcare (Basel), revisó de forma crítica los estudios existentes y confirmó que el hábito de subir escaleras se asocia de manera consistente con menores riesgos de fibrilación auricular, mortalidad cardiovascular y mortalidad por todas las causas, con relaciones dosis-respuesta observadas en distintas poblaciones.

El trabajo, advierte además que quienes dejaron esta actividad, luego de hacerlo con regularidad, presentaron un 32% más de riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular aterosclerótica, frente a quienes nunca adoptaron ese hábito. Los autores señalan que se requieren más investigaciones para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales la práctica actúa como factor protector, antes de su promoción generalizada en campañas de salud pública.

Por qué más de un cuarto de los adultos no alcanza el mínimo recomendado

Mujer subiendo escaleras freepik
Una revisión crítica informó que, en distintas poblaciones, más tramos diarios se vinculan con mejores resultados cardiovasculares

Pese a la solidez de la evidencia científica, el sedentarismo avanza. Más de uno de cada cuatro adultos en el mundo no alcanza los niveles de actividad física recomendados, según datos aportados por el propio estudio de Paddock. Las enfermedades cardiovasculares son en gran medida prevenibles con cambios en el estilo de vida, y subir escaleras emerge como una de las alternativas más accesibles para cerrar esa brecha.

La ventaja de esta práctica reside en que no requiere equipamiento, no tiene costo económico y puede incorporarse en entornos cotidianos: el trabajo, el hogar o los espacios públicos. “Nuestro estudio sugiere que cuantos más tramos de escaleras se suban, mayores son los beneficios”, precisó la experta en declaraciones al medio especializado. La doctora instó a la población a utilizar las escaleras en cualquier contexto, independientemente del punto de partida físico de cada persona.

Un análisis complementario basado en 458.860 participantes determinó que superar los cinco tramos diarios —aproximadamente 50 escalones— reduce en un 20% el riesgo de eventos cardiovasculares como infarto o accidente cerebrovascular, con una relación dosis-respuesta que se intensifica a medida que aumenta la frecuencia de uso de las escaleras.

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