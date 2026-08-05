La reacción de Darío Barassi cuando una participante le reveló que era actriz porno: “Estoy nervioso”

Una participante sorprendió a Darío Barassi al revelarle que era actriz porno

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Desde descubrir internas familiares a vínculos ocultos, Darío Barassi vive todo tipo de situaciones en su programa. Participantes que llevan regalos, anécdotas curiosas o historias personales fuera de lo común son frecuentes en cada emisión de Ahora Caigo (eltrece). Sin embargo, uno de los episodios recientes se destacó por una revelación que tomó por sorpresa a todos en el estudio, sobre todo al conductor.

Durante la presentación de los concursantes, Barassi saludó a Priscila, quien rápidamente captó la atención al compartir detalles poco habituales sobre su vida profesional. “Me llamo Priscila, soy modelo y soy actriz porno. Es en serio, no jodo. Estoy viviendo en Argentina hace 15 días, soy uruguaya”, expresó la joven sin rodeos, generando una reacción de asombro tanto en el conductor como en el público presente.

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Barassi, conocido por su estilo espontáneo y humorístico, mantuvo la curiosidad y le preguntó a Priscila sobre su rutina laboral y las particularidades de su trabajo. Ella explicó que no cuenta con un horario fijo, pero que encara su actividad con profesionalismo.

La joven también aclaró que su trabajo es principalmente de carácter amateur, ya que la industria para ese tipo de producciones es limitada en Latinoamérica. “Si bien trabajo con algunas productoras, la mayor parte de lo que hago es por mi cuenta”, detalló. Esta explicación permitió visibilizar una realidad poco conocida sobre la producción de contenidos para adultos en la región y las diferencias con otros mercados.

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La reacción de Darío Barassi cuando una participante le reveló que era actriz porno

La confesión descolocó a Barassi, quien no ocultó su nerviosismo y reaccionó con humor frente a las cámaras. “Estoy nervioso”, admitió, fiel a su estilo, lo que generó risas y complicidad en el estudio. Luego, bromeó sobre su propio estado: “Tengo calor, me voy a sentar, se me durmió la pierna justo”.

El episodio se convirtió en uno de los momentos más comentados del ciclo, reflejando el clima distendido y la apertura del programa a todo tipo de historias personales, muchas de ellas inesperadas y ajenas a los formatos tradicionales de la televisión.

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En una línea parecida, meses atrás, vivió una llamativa situación cuando una competidora le reveló que era dueña de un sex shop, lo que atrajo la atención del conductor, generando un divertido momento que se volvió viral.

La interacción entre Solana y Barassi marcó la dinámica del episodio, generando un ambiente distendido y humorístico. Desde el inicio, la relación entre ambos se desenvolvió con soltura, dando lugar a bromas y complicidad ante las cámaras. Solana aprovechó la ocasión para llevar la esencia de su emprendimiento al set, lo que aportó un condimento inusual a la rutina tradicional del concurso. “¿Cómo andas Solana? Estás desnuda, por favor, soy un hombre casado, contanos quién sos”.

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Darío Barassi se sorprendió luego de que una participante le revelara que era dueña de un sex shop

“Soy Solana de La Plata, tengo 31 años, soy dueña de un sex shop, traje un montón de cosas, traje para Luli también”, comenzó diciendo la joven, mientras Barassi se dirigía a donde estaba la hermana de la competidora, Delfina, para ver los regalos. Segundos después, la figura de la televisión dijo: “Ah, pará la hermana la conozco, estuvo jugando. La lencería comestible que estaba exquisita, me la comí yo mismo anoche. A ver, ¿qué me trajeron? Dios Luli, ¿qué van a sacar?”.

Tras unos instantes de misterio, y mientras quitaba el papel de uno de los regalos, la hermana de Solana comentó: “Es un masajeador”. Sorprendido, y con la idea de encontrarle una similitud con otro objeto, Barassi contestó: “Es un micrófono chicos”.

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Luego, la hermana de la participante, que se encontraba en la tribuna, continuó sacando otros presentes. Al ver el objeto de color amarillo, el conductor agregó: “Este es un succionador, lo puedo poner como un patito en la noche. Es un patito, mirá, tiene alitas. ¿Es la comestible esta?”. Siguiendo con el divertido momento, Delfina le dio otra bolsa al comunicador y explicó: “No, tomá. Y hoy que dijiste una sunga, para cuando haga mucho calor”.

Al ver la prenda, Barassi no pudo ocultar su sorpresa. Mientras su productora lo alentaba a probársela, Darío expresó: “Pero no entro acá chicos, no entro. No voy a entrar, la voy a romper. Ay, por favor. Bueno, entró. Pará, dame la billetera. ¿Dónde quedó el patito? Ay el patito. ¿Qué más tengo? La lencería comestible. Gordita, hoy tenemos fiesta. Ah, despacito porque se desarma. Esta buenísimo, me divierten estas cositas, hay fiesta esta noche”.

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