Gasly encendió las alarmas en Alpine antes del Gran Premio de Países Bajos: “Es crítico”

Franco Colapinto y Pierre Gasly (@AlpineF1Team)

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Pierre Gasly advirtió que las mejoras aerodinámicas que Alpine estrenará en el Gran Premio de Países Bajos son “críticas” para mantener las aspiraciones del equipo en el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 2026. El piloto francés hizo el diagnóstico durante el receso veraniego, tras un Gran Premio de Hungría en el que ni él ni su compañero Franco Colapinto lograron sumar puntos, y en el que Aston Martin, Racing Bulls y Audi volvieron a mostrar mayor ritmo que la escudería de Enstone.

El escenario contrasta con el arranque de temporada. Alpine se consolidó desde las primeras fechas como el quinto mejor equipo de la parrilla y, tras el Gran Premio de Mónaco, llegó a ubicarse a solo 19 puntos de Red Bull, cuarto en el campeonato. Pero en los cinco grandes premios siguientes el equipo fue cediendo posiciones: Racing Bulls lo superó en el clasificador de constructores y hoy lo aventaja por cinco puntos —66 contra 61—, mientras que Audi mostró un crecimiento sostenido en las tres carreras más recientes.

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El salto de Aston Martin en Hungría agravó el panorama. La escudería británica accedió por primera vez en 2026 a la segunda tanda de clasificación (Q2) y compitió de igual a igual con los dos Alpine, según informó Motorsport. El equipo además prevé incorporar un motor nuevo en Zandvoort, lo que podría ampliar aún más la brecha.

Frente a ese cuadro, el director general de Alpine, Steve Nielsen, confirmó que el monoplaza A526 recibirá “algunas piezas aerodinámicas nuevas bastante importantes” para la cita neerlandesa, programada entre el 21 y el 23 de agosto. Gasly confía en el trabajo de la fábrica, pero fue directo sobre la urgencia del momento. “No dimos muchos pasos, así que creo que es crítico para nosotros si queremos mantener la esperanza de ese quinto puesto en el campeonato”, declaró en declaraciones recogidas por Motorsport.

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Pierre Gasly encendió las alarmas de cara al Gran Premio de Países Bajos (MOTOR-F1-BELGIUM/)

El piloto también fue explícito sobre las limitaciones que siente al volante. “El coche no reacciona en absoluto como me gustaría, no me permite conducir de la manera que necesito y hay bastantes cosas que arreglar”, señaló. Según describió, el patrón de las últimas carreras fue consistente: Alpine terminó 12° y 13° en clasificación, por detrás de Racing Bulls y Audi, y en carrera tampoco logró cerrar la diferencia en ritmo puro.

“En la carrera es como que de alguna manera piensas que quizá vamos a estar ahí y entonces puedo verlos, pero es puro ritmo y no estamos ahí. No es la realidad que quiero ver, pero no hay forma de esconderse de ella”, completó Gasly.

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La presión sobre el desarrollo técnico es mayor este año por tratarse del primer ejercicio bajo el nuevo reglamento. Alpine ya atravesó una situación similar al inicio de la era del efecto suelo: arrancó 2022 como el cuarto mejor equipo, pero fue perdiendo posiciones hasta quedar relegado al fondo de la parrilla en 2025, en parte por haber priorizado el proyecto de 2026 antes que sus rivales. Ahora la dirección del equipo busca evitar que ese ciclo se repita.

El Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort marcará el inicio de la segunda mitad del campeonato y será la primera prueba concreta para las nuevas piezas del A526.

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