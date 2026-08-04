Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Gasly encendió las alarmas en Alpine antes del Gran Premio de Países Bajos: “Es crítico”

El piloto francés advirtió que la escudería perdió terreno frente a Racing Bulls, Audi y Aston Martin, y que el A526 no responde como necesita para competir en la zona media del campeonato. Los detalles

Franco Colapinto y Pierre Gasly (@AlpineF1Team)
Franco Colapinto y Pierre Gasly (@AlpineF1Team)
Guardar

Pierre Gasly advirtió que las mejoras aerodinámicas que Alpine estrenará en el Gran Premio de Países Bajos son “críticas” para mantener las aspiraciones del equipo en el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 2026. El piloto francés hizo el diagnóstico durante el receso veraniego, tras un Gran Premio de Hungría en el que ni él ni su compañero Franco Colapinto lograron sumar puntos, y en el que Aston Martin, Racing Bulls y Audi volvieron a mostrar mayor ritmo que la escudería de Enstone.

El escenario contrasta con el arranque de temporada. Alpine se consolidó desde las primeras fechas como el quinto mejor equipo de la parrilla y, tras el Gran Premio de Mónaco, llegó a ubicarse a solo 19 puntos de Red Bull, cuarto en el campeonato. Pero en los cinco grandes premios siguientes el equipo fue cediendo posiciones: Racing Bulls lo superó en el clasificador de constructores y hoy lo aventaja por cinco puntos —66 contra 61—, mientras que Audi mostró un crecimiento sostenido en las tres carreras más recientes.

PUBLICIDAD

El salto de Aston Martin en Hungría agravó el panorama. La escudería británica accedió por primera vez en 2026 a la segunda tanda de clasificación (Q2) y compitió de igual a igual con los dos Alpine, según informó Motorsport. El equipo además prevé incorporar un motor nuevo en Zandvoort, lo que podría ampliar aún más la brecha.

Frente a ese cuadro, el director general de Alpine, Steve Nielsen, confirmó que el monoplaza A526 recibirá “algunas piezas aerodinámicas nuevas bastante importantes” para la cita neerlandesa, programada entre el 21 y el 23 de agosto. Gasly confía en el trabajo de la fábrica, pero fue directo sobre la urgencia del momento. “No dimos muchos pasos, así que creo que es crítico para nosotros si queremos mantener la esperanza de ese quinto puesto en el campeonato”, declaró en declaraciones recogidas por Motorsport.

PUBLICIDAD

Pierre Gasly encendió las alarmas de cara al Gran Premio de Países Bajos (MOTOR-F1-BELGIUM/)
Pierre Gasly encendió las alarmas de cara al Gran Premio de Países Bajos (MOTOR-F1-BELGIUM/)

El piloto también fue explícito sobre las limitaciones que siente al volante. “El coche no reacciona en absoluto como me gustaría, no me permite conducir de la manera que necesito y hay bastantes cosas que arreglar”, señaló. Según describió, el patrón de las últimas carreras fue consistente: Alpine terminó 12° y 13° en clasificación, por detrás de Racing Bulls y Audi, y en carrera tampoco logró cerrar la diferencia en ritmo puro.

“En la carrera es como que de alguna manera piensas que quizá vamos a estar ahí y entonces puedo verlos, pero es puro ritmo y no estamos ahí. No es la realidad que quiero ver, pero no hay forma de esconderse de ella”, completó Gasly.

La presión sobre el desarrollo técnico es mayor este año por tratarse del primer ejercicio bajo el nuevo reglamento. Alpine ya atravesó una situación similar al inicio de la era del efecto suelo: arrancó 2022 como el cuarto mejor equipo, pero fue perdiendo posiciones hasta quedar relegado al fondo de la parrilla en 2025, en parte por haber priorizado el proyecto de 2026 antes que sus rivales. Ahora la dirección del equipo busca evitar que ese ciclo se repita.

El Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort marcará el inicio de la segunda mitad del campeonato y será la primera prueba concreta para las nuevas piezas del A526.

Temas Relacionados

deportes-internacionalPierre GaslyFranco ColapintoFórmula 1Gran Premio de Países Bajos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Finalizó la fecha 3 del Torneo Clausura: cómo están las posiciones y los clasificados a las Copas vía Tabla Anual

Con cinco encuentros, la tercera jornada llegó a su fin. Así están las tablas

Finalizó la fecha 3 del Torneo Clausura: cómo están las posiciones y los clasificados a las Copas vía Tabla Anual

Mariano Navone logró el primer triunfo argentino en el Masters 1000 de Montreal: eliminó a Berrettini en un duelo marcado por la lluvia

La Nave derrotó al italiano -ex número 6 del mundo- en tres sets luego de salvar 11 de los 12 break points que enfrentó

Mariano Navone logró el primer triunfo argentino en el Masters 1000 de Montreal: eliminó a Berrettini en un duelo marcado por la lluvia

“¡No lo podían frenar!”: la furia del capitán de Platense con los hinchas tras la goleada que sufrió ante Talleres

Ignacio Vázquez debió ser contenido por cuatro personas tras un intercambio de palabras con con un grupo de fanáticos

“¡No lo podían frenar!”: la furia del capitán de Platense con los hinchas tras la goleada que sufrió ante Talleres

La palabra de Sampaoli tras la goleada de Talleres que selló su primer triunfo en el fútbol argentino: “Siempre voy a valorar la manera”

El técnico analizó el 4-0 ante Platense, que representó su primer éxito al frente de la T en el Torneo Clausura

La palabra de Sampaoli tras la goleada de Talleres que selló su primer triunfo en el fútbol argentino: “Siempre voy a valorar la manera”

Tragedia en la UFC: encontraron muerto a un reconocido peleador brasileño de 34 años

El luchador de peso mosca Allan Nascimento, conocido como “Puro Osso” y con un récord de 22 victorias en su carrera profesional, fue encontrado sin vida en su domicilio de São Paulo la mañana del lunes

Tragedia en la UFC: encontraron muerto a un reconocido peleador brasileño de 34 años

MALDITOS NERDS

Garena y Pocketpair anuncian ‘Palworld Online’, el MMO móvil para 2026

Garena y Pocketpair anuncian ‘Palworld Online’, el MMO móvil para 2026

Greta Gerwig, Margot Robbie y Ryan Gosling siguen sin acuerdo para ‘Barbie 2′

Capcom confirma que ‘Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen’ tendrá un modo difícil tras su debut

Samara Weaving negocia su llegada a los X-Men como la poderosa Emma Frost

Marvelous termina su alianza con Tencent y cancela Story of Seasons para móviles

ENTRETENIMIENTO

Denise Richards revela cómo es actualmente su relación con Charlie Sheen tras el divorcio: “Solo busco su bienestar”

Denise Richards revela cómo es actualmente su relación con Charlie Sheen tras el divorcio: “Solo busco su bienestar”

Natalie Portman revela el inesperado cambio que nota durante cada uno de sus embarazos

Cosplayers son expulsados de una convención en China tras vender “jugo de pies”

La esposa de James Van Der Beek recuerda al actor en el primer aniversario de su boda tras su muerte

La actriz y activista Jameela Jamil hace una dura crítica a la reciente apariencia de Ariana Grande: “Rezo para que se recupere”

INFOBAE AMÉRICA

Represión transnacional china: un legislador japonés pidió considerar la persecución del PCCh en el exterior como una amenaza a la seguridad nacional

Represión transnacional china: un legislador japonés pidió considerar la persecución del PCCh en el exterior como una amenaza a la seguridad nacional

El Salvador: El tribunal de sentencia de La Unión condena a siete costarricenses por transportar 1,562 kilos de cocaína

En Panamá priorizan la ciencia y los indicadores ambientales para conservar anfibios amenazados

“El momento de actuar es ahora”: Universidad Nacional alerta sobre el deterioro de la niñez en Costa Rica

Descalifican a boxeador nicaragüense por morder a su rival en Santo Domingo 2026