Crisis en Cuba: los apagones dejan sin luz y agua a los habitantes de la isla que buscan solucionar el problema “insoportable”

Un conductor de bicitaxi cruza una calle mientras la red eléctrica nacional de Cuba colapsaba nuevamente el lunes (REUTERS/Norlys Perez)

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Cuba enfrenta una nueva etapa de apagones generalizados que dejaron a casi toda la isla sin energía eléctrica durante tres días seguidos, mientras el restablecimiento avanza con lentitud y el malestar social se agudiza.

Las causas de esta crisis energética combinan la insuficiente capacidad local de generación y el bloqueo de importaciones de crudo y derivados, consecuencia de la presión de Estados Unidos contra el régimen castrista. Actualmente, el país depende del exterior para cubrir cerca de la mitad de su demanda energética.

Durante el martes, la Unión Eléctrica, compañía estatal, informó sobre el progreso en la reconexión del sistema: “Se encuentra interconectado desde Pinar del Río hasta Holguín”. La empresa precisó que las labores continúan en las provincias del este, “para lograr la incorporación de las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma”.

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A raíz de los cortes eléctricos, la vida cotidiana se complica en múltiples frentes. Yaremis Pérez, madre de dos niños pequeños, relató su cruda experiencia a la agencia EFE sobre las noches pasadas en el pasillo de su casa: “Yo la pasé mal”. “Sin luz, sin agua y sin gas”, agregó, y cuestionó resignada ante la falta de respuesta y represión del Estado: “¿Qué vamos a hacer? No se puede decir nada, hay que quedarse callado”.

El vendedor de productos agrícolas Adrian Vargas, de 36 años, posa para una fotografía mientras la red eléctrica nacional de Cuba colapsaba nuevamente el lunes en La Habana, Cuba, el 3 de agosto de 2026 (REUTERS/Norlys Perez)

En las calles de La Habana, la situación se refleja en las largas filas que se forman frente a los bancos estatales. Los apagones dificultaron los pagos digitales y restringieron aún más la extracción de efectivo, lo que forzó a cientos de personas, en su mayoría adultos mayores, a esperar durante horas.

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La Unión Nacional Eléctrica (UNE) informó el martes que en La Habana se ha restablecido el suministro eléctrico a 108 circuitos de distribución de un total de 286, beneficiando a 325.785 clientes de la capital, lo que representa el 38% de la ciudad. El restablecimiento también alcanzó a 40 hospitales y a otros servicios esenciales vinculados al abastecimiento de agua.

El proceso de recuperación del sistema electroenergético en la isla suele ser lento y complejo, con demoras que pueden superar las 24 horas. La reactivación comienza con fuentes de generación de arranque sencillo —como la energía solar, hidroeléctrica y motores— para restablecer gradualmente pequeñas áreas, que posteriormente se interconectan entre sí.

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Daimel Rodríguez y su esposa recogen agua potable en tanques de plástico después de que la red eléctrica de Cuba colapsara a última hora del domingo, sumiendo en la oscuridad a la isla —de unos 10 millones de habitantes— en un contexto de apagones cada vez más frecuentes; La Habana, Cuba, 3 de agosto de 2026 (REUTERS/Norlys Perez)

Rafael González, de 66 años, relató el calvario que enfrenta desde hace días en busca de efectivo. “Desde el jueves estoy aquí”, aclaró, y explicó que “cuando no es la conexión, son solo 5.000 pesos” los que puede extraer, equivalentes a 41 USD al cambio informal, pero solo 7 USD al cambio oficial.

Desde julio, el Banco Central de Cuba levantó los límites para cobros y pagos en efectivo que había impuesto en agosto del año pasado, en un manotazo de ahogado por controlar el mercado informal y la escasez de billetes. Sin embargo, la medida no logró evitar que los bancos de la capital permanezcan desbordados de clientes sin acceso al dinero en físico.

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La crisis energética en Cuba ha alcanzado niveles extremos en los últimos meses, con apagones diarios que superan las 20 horas consecutivas en La Habana y llegan hasta las 40 horas en otras provincias.

Una mujer permanece en un balcón mientras Cuba se esfuerza por restablecer su red eléctrica nacional tras un apagón general, en La Habana, Cuba, el 4 de agosto de 2026 (REUTERS/Norlys Perez)

“Horrible, horrible. Toda esta semana me ha ido horrible con los apagones”, describió Óscar Luis, un habanero de 57 años, mientras caminaba por la avenida 31 del municipio Playa. Elena Aurora Rodríguez, de 74 años, calificó la situación de “insoportable” debido al intenso calor, con temperaturas superiores a 32°C, y la proliferación de mosquitos.

Cuba enfrenta una profunda crisis energética desde mediados de 2024. En casi 24 meses, la isla experimentó al menos 12 apagones generales, siete de ellos en lo que va de 2026.

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(Con información de EFE)