Ante el aumento de muertes, Bolivia desplegó 200 policías en su frontera con Brasil tras nueve muertes atribuidos a bandas brasileñas

Bolivia desplegó 200 policías en su frontera con Brasil tras nueve muertes atribuidos a bandas brasileñas (Europa Press/Archivo)

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Bolivia desplegó más de 200 agentes policiales en el municipio de San Matías y sus alrededores, en la frontera con Brasil, en respuesta a una ola de violencia que dejó nueve muertos en menos de una semana, incluido un teniente de Policía.

El subcomandante de la Policía en Santa Cruz, Juan Carlos Rebollo, confirmó el martes a la cadena Unitel que el contingente llegó a la localidad la noche del lunes y ya opera en la zona, realizando labores de rastreo, registros y controles preventivos.

La medida se implementa tras una serie de homicidios ocurridos en el departamento de Santa Cruz, que las autoridades atribuyen a una disputa de poder entre los grupos criminales brasileños Comando Vermelho y Primer Comando de la Capital (PCC).

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Con dos asesinatos ocurridos el domingo pasado, la cifra de víctimas por ataques armados en Bolivia subió a nueve en menos de una semana.

El primer episodio reciente se registró en la madrugada del domingo en un local nocturno de Santa Cruz de la Sierra, donde el brasileño Dennis F. de O., de 36 años, fue asesinado con siete disparos. El ataque dejó además dos personas heridas. El segundo caso involucró al veterinario Dagner P., de 40 años, quien murió acribillado fuera de su domicilio en San Ignacio de Velasco; los atacantes regresaron al lugar tras los primeros disparos y luego huyeron en motocicletas.

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La ola de violencia incluye hechos ocurridos la semana pasada: cuatro personas murieron en un ataque armado en una estancia del municipio de San Matías, dos fueron decapitadas en Yapacaní y otras dos murieron en Ascensión de la Frontera, entre ellos el subteniente de la Policía Yerson Salazar, quien investigaba los asesinatos en San Matías. El cuerpo de Salazar permaneció desaparecido durante dos días y fue hallado tras la incineración del vehículo en el que se transportaba.

Dos cuerpos fueron encontrados decapitados en la localidad de Yapacaní, en Santa Cruz, Bolivia (Archivo)

La Policía Boliviana arrestó el martes a dos nuevos sospechosos por el asesinato de Yerson Salazar, ocurrido durante la emboscada armada. Investigadores informaron que en los teléfonos celulares de los detenidos se hallaron evidencias que serán sometidas a pericias para determinar su posible implicación en el crimen.

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Las detenciones se realizaron en la comunidad de Ascención de la Frontera, cerca de la ciudad brasileña de Cáceres, donde la Policía mantiene un amplio despliegue tras la reciente escalada de violencia. Los dos sospechosos serían presuntos integrantes del grupo involucrado en el ataque armado contra la camioneta en la que viajaban cinco policías. Los agresores se desplazaban en motocicleta y fueron identificados gracias a tatuajes en el cuerpo, lo que facilitó su localización y captura.

La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, pidió al Gobierno nacional fortalecer la seguridad, la inteligencia policial y la lucha contra el crimen organizado, subrayando la necesidad de incrementar el control en zonas fronterizas y garantizar los recursos necesarios para la Policía y el Ministerio Público.

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Fuerzas de seguridad en Carreras (departamento de La Paz), el 5 de junio de 2026 (MARVIN RECINOS/AFP)

“La ciudadanía merece vivir en paz y con la certeza de que el Estado ejercerá plenamente su obligación de proteger la vida y la seguridad de todos”, expresó Álvarez. El alcalde de San Matías, Agustín López, solicitó mayor presencia estatal ya que su municipio, de más de 19.000 habitantes, cuenta solo con 30 a 40 policías.

El alcalde de San Matías, Agustín López, solicitó mayor presencia estatal ya que su municipio, de más de 19.000 habitantes, cuenta solo con 30 a 40 policías.

(Con información de Europa Press)