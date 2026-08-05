Deportes
Agregar Infobae enGoogle

El ranking de la Fórmula 1 con los mejores pilotos de la primera mitad de la temporada: el destacado lugar que ocupa Colapinto

La Máxima relevó las once fechas iniciales. Cuál es el criterio empleado y los puntos altos del piloto argentino en el equipo Alpine

Franco Colapinto completó el Power Rankings de la F1 luego de las primeras once fechas de la temporada (@AlpineF1Team)
Franco Colapinto completó el Power Rankings de la F1 luego de las primeras once fechas de la temporada (@AlpineF1Team)
Guardar

Franco Colapinto cerró la primera mitad de la temporada 2026 de la Fórmula 1 entre los diez pilotos mejor evaluados del año según el Power Rankings oficial de la categoría, una clasificación que mide el rendimiento individual con independencia del auto.

El piloto argentino de 23 años, que compiten en el equipo Alpine, acumuló un promedio de 7,0 puntos sobre 10 y quedó décimo en la tabla general, con el mismo puntaje que el francés Isack Hadjar, de Red Bull.

PUBLICIDAD

El Power Rankings de la F1 funciona con un panel de cinco expertos que, tras cada Gran Premio, asigna una calificación a cada piloto por su actuación durante todo el fin de semana -clasificación incluida-, con el objetivo explícito de dejar fuera de la ecuación el potencial del monoplaza. Los puntajes individuales de cada juez se promedian para obtener la nota de la carrera, y esas notas se acumulan a lo largo del año para construir la tabla general. Con once fechas disputadas antes del receso de verano, la categoría publicó el balance de la primera mitad del campeonato.

El listado lo encabeza Kimi Antonelli, el joven piloto italiano de Mercedes que lidera también el Campeonato Mundial de Conductores con 219 puntos y una media de 8,9 en el ranking. Lo siguen Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull), ambos con 8,0. En el cuarto puesto aparecen empatados con 7,6 el francés Pierre Gasly -compañero de Colapinto en Alpine- y Liam Lawson (Racing Bulls). Más abajo, con 7,5, figuran Arvid Lindblad (Racing Bulls), Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari), antes de que Hadjar y Colapinto completen el top 10 con sus respectivos 7,0.

PUBLICIDAD

Colapinto es décimo en el Power Rankings (@F1)
Colapinto es décimo en el Power Rankings (@F1)

El rendimiento del piloto pilarense durante la primera parte del año contrasta con las expectativas que rodearon su arranque de temporada. Sumó en seis de los once eventos, acumuló 19 unidades en el certamen y se ubica duodécimo en la tabla general, por detrás de su compañero Pierre Gasly, que suma 42.

El sitio oficial de la F1 acompañó el ranking con una valoración escrita sobre cada piloto. Sobre Colapinto, los expertos señalaron que “ha mejorado notablemente en consistencia durante su primera temporada completa en la F1 con Alpine”. El texto de la categoría destacó que sus seis finales en zona de puntos contribuyeron al sexto lugar que ocupa Alpine en el Campeonato de Constructores -posición que era quinta hasta que Racing Bulls superó al equipo francés-. “Si Colapinto mantiene este nivel y le exige más a Gasly, sus posibilidades de permanecer en el equipo una temporada más no se verán perjudicadas”, concluyó el análisis oficial.

El Gran Premio de Hungría, última fecha antes del receso, fue uno de los fines de semana menos logrados del argentino en el año: el panel le asignó un 5 sobre 10, lo que arrastró levemente su promedio, pero no alcanzó para desplazarlo del top 10. La valoración del sitio oficial de la categoría reconoció que esa actuación quedó lejos de su nivel habitual.

Alpine cerró la primera mitad del año en la sexta posición del Campeonato Mundial de Constructores detrás de Racing Bulls. La escudería francesa, que llevará mejoras para la próxima fecha, apuesta a que la dupla Gasly-Colapinto mantenga su producción en la segunda parte del calendario, que se retomará el 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos en el Circuito de Zandvoort.

Temas Relacionados

Franco ColapintoAlpine F1 TeamFórmula 1Pierre Gasly

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La llamativa innovación en la regla que planteó Djokovic para que el tenis sea más entretenido: “Debemos cambiar”

El serbio dio su opinión pese a las críticas que pueda recibir de este ámbito deportivo. En qué consiste y por qué propuso ese cambio

La llamativa innovación en la regla que planteó Djokovic para que el tenis sea más entretenido: “Debemos cambiar”

El emotivo homenaje de Estudiantes de La Plata a Alejandro Sabella: las imágenes del momento en que descubrieron su estatua en UNO

El Pincha descubrió una escultura en homenaje al ex entrenador fallecido en 2020

El emotivo homenaje de Estudiantes de La Plata a Alejandro Sabella: las imágenes del momento en que descubrieron su estatua en UNO

Enner Valencia, a un paso de ser refuerzo de Boca Juniors: qué resta para que la transferencia se haga oficial

El goleador histórico de Ecuador viajará a Buenos Aires entre el viernes y el sábado para la revisión médica y la firma del contrato, tras quedar libre del Pachuca mexicano

Enner Valencia, a un paso de ser refuerzo de Boca Juniors: qué resta para que la transferencia se haga oficial

“Mis juguetes”: Cristiano Ronaldo reveló una parte de su lujosa colección de autos valuados en millones de dólares

El astro portugués utilizó sus redes sociales para mostrar algunos de sus vehículos

“Mis juguetes”: Cristiano Ronaldo reveló una parte de su lujosa colección de autos valuados en millones de dólares

Crisis en la FIFA tras el plan fallido: de la denuncia de “chantaje” a la reunión de emergencia que convocó Infantino

El presidente de la entidad llamó a un cónclave en Marruecos para evaluar los pasos a seguir en el medio de la agitación por el rechazo al proyecto de apertura a capitales privados

Crisis en la FIFA tras el plan fallido: de la denuncia de “chantaje” a la reunión de emergencia que convocó Infantino

MALDITOS NERDS

Square Enix afirma que Final Fantasy VII Remake y Rebirth dispararon sus ventas

Square Enix afirma que Final Fantasy VII Remake y Rebirth dispararon sus ventas

Apple TV suma 19 nominaciones Emmy con ‘La maldición de Widow’s Bay’

Segun Shuei Yoshida, el cierre de Japan Studio respondió al enfoque AAA de Sony para PlayStation

Starsand Island confirma su versión 1.0 para PC, Xbox Series, PlayStation 5 y Switch 2

Refactor Games despide al 85 % tras lanzar ‘FIFA World Cup: Launch Edition’ en Netflix

ENTRETENIMIENTO

Kelly Osbourne lanza mensajes contra Sid Wilson tras ser expulsado de Slipknot y exige manutención para su hijo

Kelly Osbourne lanza mensajes contra Sid Wilson tras ser expulsado de Slipknot y exige manutención para su hijo

El insólito error en un cine que se volvió viral entre los fans de ‘Spider-Man: Brand New Day’

Murió Mary Rivera, la actriz que interpretó a la abuela de Ned en ‘Spider-Man: No Way Home’

‘Monster: The Lizzie Borden Story’: fecha de estreno y todo lo que se sabe de la serie de Netflix

Bruce Springsteen celebra la recuperación de su esposa tras ocho años de batalla contra el cáncer

INFOBAE AMÉRICA

Congreso de Guatemala debate ley para modernizar el sistema portuario

Congreso de Guatemala debate ley para modernizar el sistema portuario

Oro en bruto impulsa las exportaciones dominicanas durante el primer semestre de 2026

Emprendedor pierde más de 11 mil dólares en tilapias por constantes apagones en Honduras

Destacan potencial que tiene Panamá para fomentar la bioeconomía como motor económico, social y ambiental

Arranca la segunda temporada de ‘Cien años de soledad’: sangre, política y una mirada no tan mágica