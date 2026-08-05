La llamativa innovación en la regla que planteó Djokovic para que el tenis sea más entretenido: “Debemos cambiar”

Novak Djokovic propuso su cambio para que el tenis sea más atractivo

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Novak Djokovic propuso una idea particular en los partidos del circuito profesional de tenis. La opinión del serbio ex número 1 del mundo, apunta a que los encuentros no superen las dos horas de duración y sean más atractivos.

La propuesta, lanzada en el podcast Nick Knows Ball, del creador de contenido estadounidense Nick Coutracos, reavivó el debate sobre la modernización de un deporte que Nole considera que puede correr el riesgo de perder relevancia ante las nuevas generaciones.

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“Debemos cambiar el sistema de puntuación. Los sets ya no deberían jugarse a seis juegos, sino a cuatro. Y también eliminaría las ventajas. En sets al mejor de cinco, esto mantendría los partidos en una duración aproximada de dos horas. Sería mejor para todos”, afirmó el ganador de 24 títulos de Grand Slam, el más laureado de la historia en esos torneos de gran envergadura.

La declaración surgió en respuesta a una pregunta deliberadamente provocativa: qué opinión sobre el tenis defendería sin importar las críticas. La respuesta de Djokovic fue directa y sin matices, fiel a su estilo a la hora de declarar. El tenista de 39 años viene sosteniendo esta postura desde hace tiempo: en una intervención anterior, había señalado que las nuevas generaciones no van a sentarse cuatro o cinco horas a ver un partido, y que la capacidad de atención del público joven exige un producto diferente. “Debemos entender cómo funciona el mercado”, dijo entonces.

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Novak Djokovic propuso su cambio para que el tenis sea más atractivo (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

El eje del planteo es la duración. Con sets a cuatro juegos y sin ventajas, los partidos al mejor de cinco sets podrían completarse en torno a las dos horas, frente a las tres, cuatro o incluso cinco horas que pueden extenderse los encuentros bajo el formato actual. Para Djokovic, esa duración resulta incompatible con los hábitos de consumo de contenido de los jóvenes, quienes compiten por su atención con plataformas de entretenimiento que ofrecen formatos cortos y dinámicos.

El modelo que propone el serbio no es una abstracción teórica: ya existe dentro del propio circuito de la ATP. Las Next Gen ATP Finals, el torneo anual que reúne a los ocho mejores jugadores menores de 21 años, adopta exactamente ese esquema desde su creación en 2017. Los partidos se disputan al mejor de cinco sets, cada uno a cuatro juegos, con tiebreak a partir del 3-3 y sin ventajas. El formato genera encuentros más ágiles y previsibles en cuanto a su duración, y por ese torneo han pasado figuras como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner antes de consolidarse en la élite del circuito.

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Un estudio académico publicado en Semantic Scholar analizó las diferencias entre las Next Gen ATP Finals y las Nitto ATP Finals -el torneo de maestros con formato tradicional- y concluyó que las reglas especiales del torneo juvenil podrían influir en la duración de los partidos y en el número de oportunidades de quiebre, aunque no de forma estadísticamente significativa. El porcentaje de primeros servicios fue similar en ambos torneos, lo que sugiere que la eliminación del let (N. de la R: orden para repetir un punto o un saque) no alteró sustancialmente la dinámica del saque.

Las declaraciones de Djokovic llegan en un momento en que el debate sobre el futuro del tenis profesional gana intensidad. El actual número 5 del Ranking ATP, también advirtió que el riesgo de no actuar es que los aficionados más jóvenes solo presten atención a los Grand Slams, dejando de lado el resto del calendario. Eso, a su juicio, afectaría la sostenibilidad económica del circuito a largo plazo, dado que la ATP depende de la audiencia televisiva y del patrocinio en torneos que van más allá de los cuatro grandes.

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La propuesta no está exenta de resistencias. El formato tradicional de seis juegos por set es parte de la identidad histórica del tenis, y cualquier modificación en el circuito principal requeriría el consenso de la ATP, los torneos y los propios jugadores. Por ahora, Novak Djokovic se prepara para competir en el Masters 1000 de Cincinnati, donde regirá el sistema convencional, con sets a seis juegos y sin límite de tiempo para los partidos.