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Qué alimentos ayudan a prevenir los cálculos renales

Dietistas y estudios científicos identifican cuáles incorporar a la dieta para reducir la concentración de minerales en la orina, el principal mecanismo detrás de la formación de piedras

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los cálculos renales afectan al 11% de la población global y la dieta influye tanto en su aparición como en su prevención - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los cálculos renales son uno de los trastornos urológicos más extendidos del mundo. Un metaanálisis publicado en diciembre de 2025 en PubMed, que analizó más de 1,2 millones de personas en 22 estudios, estimó que la enfermedad afecta al 11% de la población global, con tasas que van del 8% en América del Norte al 22% en África.

Aunque beber poca agua es el factor de riesgo más conocido, la alimentación cotidiana tiene un papel igual de determinante, tanto para provocarlos como para prevenirlos.

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Infografía de Infobae sobre prevención de cálculos renales. Contiene ilustraciones de frutas, verduras, lácteos, cereales, agua y consejos sobre hábitos alimenticios.
Una infografía de Infobae detalla alimentos y hábitos saludables que contribuyen a la prevención de cálculos renales, con gráficos de frutas cítricas, lácteos, agua y consejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué los causa

Los cálculos renales se forman cuando ciertos minerales y compuestos en la orina se concentran en exceso y comienzan a cristalizar. El tipo más frecuente es el de oxalato de calcio, que aparece cuando el calcio y el oxalato se unen en los riñones en lugar de ser eliminados. También existen los cálculos de ácido úrico, vinculados al consumo elevado de proteína animal, y los de estruvita, asociados a infecciones urinarias, de acuerdo con una revisión publicada en el American Journal of Kidney Diseases (2023).

Varios hábitos dietéticos elevan el riesgo. El exceso de sodio obliga a los riñones a excretar más calcio en la orina, según documenta un análisis del Journal of Clinical Medicine (2022). “Comer demasiado sodio es uno de los factores dietéticos más subestimados que pueden aumentar el riesgo de cálculos renales”, señala Ashley Kitchens, M.P.H., RD, consultada por Eating Well.

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Un consumo bajo de calcio también resulta contraproducente: este mineral ayuda a que el oxalato pase por el organismo sin acumularse. Las dietas altas en proteína animal elevan los niveles de ácido úrico en la orina, según un metaanálisis publicado en Advances in Nutrition (2022). Y el azúcar añadida suma otro riesgo silencioso: una investigación publicada en el World Journal of Urology (2025) indica que una sola gaseosa azucarada por día basta para incrementar ese riesgo.

Ilustración moderna de frutas cítricas (limón, naranja, lima), hojas verdes (kale, bok choy), un vaso de leche y un bowl de legumbres, dispuestos en círculo alrededor de un riñón estilizado en el centro, sobre fondo suave y luminoso.
Los cálculos renales se forman cuando minerales y compuestos se concentran en la orina, y el tipo más frecuente es el de oxalato de calcio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos que protegen

Frutas cítricas

Limones, naranjas y limas encabezan la lista. “Los cítricos se encuentran entre los mejores alimentos para la prevención de cálculos renales porque tienen un alto contenido de citrato, que inhibe la formación de cristales”, explica Kitchens. Una revisión publicada en la revista Nutrients (2021) respalda ese efecto protector del citrato presente en los jugos cítricos.

Alimentos ricos en calcio

Contrario a lo que se suele creer, el calcio protege. “Se une a sustancias en el intestino, como los oxalatos, que de otro modo terminarían en la orina y formarían cálculos”, detalla la dietista registrada Melissa Mitri, M.S., RD. Los lácteos y las leches vegetales fortificadas son buenas fuentes. Para quienes no consumen lácteos, verduras de hojas verdes con bajo contenido de oxalato, como la col rizada (kale) y el bok choy, ofrecen calcio sin el riesgo del espinacal, según recoge Eating Well.

Mesa de madera con rodajas de limón, naranja, pepino, sandía, lentejas, arroz integral, hojas de col rizada, hojas de menta y vasos de agua.
Los alimentos ricos en calcio, como lácteos, leches vegetales fortificadas, kale y bok choy, reducen la acumulación de oxalato - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frutas y verduras con alto contenido de agua

Pepinos, sandía y cítricos aumentan el volumen de orina y diluyen los minerales que forman las piedras. Un estudio basado en datos del NHANES (2022), publicado en Public Health Nutrition, confirmó la asociación entre una mayor ingesta de agua y un riesgo reducido de formación de cálculos. Mantener una orina de color amarillo pálido es la señal de hidratación adecuada, según Kitchens.

Legumbres

Las lentejas y los frijoles son una alternativa al consumo de proteína animal. “Las legumbres son bajas en purinas comparadas con la carne roja, lo que reduce la producción de ácido úrico y el riesgo de cálculos”, afirma Kitchens. El vínculo entre la proteína animal y el riesgo de cálculos fue documentado en el metaanálisis de Advances in Nutrition (2022) ya citado.

Cereales integrales

La avena, el arroz integral y otros granos enteros aportan magnesio, un mineral que se une al oxalato en el intestino y reduce la cantidad que llega a los riñones. Un estudio publicado en el Journal of Renal Nutrition (2025) encontró una asociación inversa entre la ingesta de magnesio y la presencia de cálculos renales en adultos mayores de 50 años.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La actividad física, el reemplazo de gaseosas por café, té o jugo de naranja, y el control de la presión arterial y la glucemia refuerzan la prevención de cálculos renales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del plato

La hidratación constante a lo largo del día, y no solo cuando aparece la sed, resulta clave. La actividad física regular también ayuda: un estudio publicado en Frontiers in Public Health (2025) encontró que incluso el movimiento liviano diario reduce el riesgo de formación de cálculos.

Reemplazar las bebidas azucaradas por café, té o jugo de naranja natural también marca una diferencia, ya que estas últimas están asociadas a un menor riesgo, a diferencia de las gaseosas, según la investigación del World Journal of Urology (2025).

Controlar la presión arterial y la glucemia completa el cuadro preventivo: un estudio de Mayo Clinic Proceedings (2025) confirmó asociaciones genéticas entre la hipertensión, la diabetes tipo 2 y la formación de cálculos renales.

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