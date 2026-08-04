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Saltar la soga vs. correr: qué ejercicio conviene según el objetivo físico

Estudios publicados en revistas científicas y especialistas en rendimiento analizan las diferencias reales entre dos de las actividades aeróbicas más populares del mundo

Ilustración de dos mujeres realizando ejercicio, una salta la cuerda en interior, la otra corre en exterior, separadas por un texto que dice 'VS'.
La soga supera a la carrera en gasto energético por minuto cuando se sostiene una intensidad media. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Saltar la soga quema hasta un 15% más de calorías por minuto que correr, pero la elección entre uno y otro depende del objetivo físico, estado articular y tiempo disponible de cada persona.

Dos de los ejercicios cardiovasculares más accesibles del mundo se disputan un lugar en la rutina de millones de personas. La soga y la carrera comparten más virtudes de las que los separan, pero la evidencia científica acumulada en los últimos años marca diferencias concretas que vale la pena conocer.

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Calorías: la soga gana por minuto

Infografía comparativa con ilustraciones de una mujer saltando la soga, un hombre corriendo, números, texto e íconos diversos.
La recomendación semanal de actividad aeróbica se cumple con ambos ejercicios según la intensidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para una persona de 68 kilogramos que ejercita durante 10 minutos, saltar la soga a intensidad media quema aproximadamente 140 calorías, frente a las 125 que genera correr al mismo nivel de esfuerzo, según datos publicados por Healthline con base en estudios metabólicos comparativos.

Sarah Campus, entrenadora personal y coach de running, lo explica en Women’s Health Magazine: “Saltar la soga a menudo tiene una ligera ventaja en términos de eficiencia calórica y activación corporal general frente a correr.” La razón es mecánica: cada salto exige la activación simultánea de piernas, core, hombros y brazos, lo que eleva el gasto energético total.

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Las mediciones metabólicas ubican al salto continuo entre 8 y 12 MET (equivalentes metabólicos de tarea), un rango que equipara una sesión de 12 minutos con una carrera a buen ritmo.

El corazón: cada uno a su manera

Hombre con camiseta, pantalones cortos y zapatillas deportivas salta una cuerda azul en el interior de una casa, con un sofá y una planta visible.
La activación simultánea de piernas, core, hombros y brazos eleva la demanda total del salto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos ejercicios producen adaptaciones cardiovasculares significativas, aunque por vías distintas. La carrera construye resistencia aeróbica de forma gradual; la soga actúa más como un entrenamiento en intervalos de alta intensidad (HIIT).

Un estudio publicado en 2025 en el European Journal of Clinical Nutrition evaluó a 59 adultos jóvenes divididos entre salto moderado continuo, salto en intervalos de alta intensidad y grupo control. Ambos grupos que saltaron mejoraron su consumo máximo de oxígeno (VO₂máx) en un 10,5% tras 8 semanas.

Los investigadores concluyeron que “el salto de soga puede adoptarse como alternativa al HIIT por su bajo costo y sus requisitos mínimos de espacio y equipamiento”, según recogió News-Medical.

Una mujer con cola de caballo, ropa deportiva negra y auriculares blancos corre de perfil en una cinta de correr gris en un gimnasio bien iluminado.
La carrera construye la resistencia aeróbica con progresión sostenida y sesiones prolongadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carrera, por su parte, acumula décadas de evidencia sobre longevidad. Una revisión sistemática publicada en el British Journal of Sports Medicine (BJSM) analizó 14 estudios y encontró que correr se asocia con un 27% menor riesgo de muerte por todas las causas y un 30% menos de mortalidad cardiovascular. El dato aplica incluso para quienes corren una sola vez por semana o a velocidades bajas.

Campus traduce la diferencia en términos prácticos: “Alrededor de 10 a 15 minutos de salto equivalen a 30 minutos de carrera moderada.”

Músculos y huesos: ventajas específicas de la soga

Una mujer sonriente salta la cuerda en una habitación bien iluminada con pisos de madera. Guantes de boxeo rojos cuelgan de una silla y una esterilla azul está en el suelo.
El salto de soga funciona como un estímulo similar al entrenamiento por intervalos de alta intensidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el punto de vista muscular, la soga recluta el cuerpo completo —piernas, core, hombros y brazos— mientras que la carrera trabaja principalmente el tren inferior. Un metaanálisis publicado en 2023 en el Journal of Sports Science & Medicine y disponible en PubMed Central registró mejoras de efecto grande en coordinación y balance, y efectos moderados en fuerza del tren superior tras programas de salto.

Menos conocido es el impacto del salto sobre la densidad mineral ósea (DMO). Un estudio publicado en PubMed Central con mujeres en etapa puberal demostró que quienes saltaron de forma regular presentaron mayor DMO en el calcáneo frente a quienes no lo hicieron.

La explicación es física: el salto genera fuerzas de reacción del suelo de entre 3 y 4 veces el peso corporal, lo que activa con más intensidad las vías de formación ósea que la carrera, según análisis de getfitcraft basados en ensayos controlados.

Impacto articular y quién prefiere qué

Hombre corriendo con gorro, chaqueta naranja, pantalones oscuros y guantes en un parque con árboles de hojas otoñales y rascacielos al fondo.
La evidencia poblacional asocia correr con menor mortalidad total y cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Campus advierte que “el salto de soga puede generar estrés en rodillas, tobillos y gemelos si se practica sobre superficies duras o con técnica deficiente”.

El uso de colchonetas o pisos de madera reduce ese riesgo de forma efectiva. Quienes tienen dolor articular o mayor peso corporal pueden encontrar más accesible comenzar con carrera suave sobre superficies blandas antes de incorporar el salto.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda para los adultos al menos 150 a 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o 75 a 150 minutos de actividad vigorosa. Tanto la soga como la carrera, según la intensidad con que se practiquen, cubren ese umbral.

Cuál elegir según el objetivo

Mujer rubia corre en una cinta de correr dentro de un gimnasio. Detrás, edificios altos y palmeras se ven a través de ventanales. Otros aparatos de ejercicio.
La técnica y la superficie determinan el estrés en tobillos, rodillas y gemelos durante el salto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Campus traza una guía clara: para quienes buscan quemar calorías en poco tiempo, la soga resulta más eficiente. Para quienes prefieren sesiones largas al aire libre, la carrera es más fácil de sostener. Para reducir el riesgo de enfermedades crónicas y aumentar la longevidad, la carrera acumula la mayor evidencia poblacional disponible.

“La mejor elección depende de lo que uno disfruta y puede hacer de forma consistente”, resume Campus y agrega: “Una combinación de ambos puede ofrecer los mejores resultados en resistencia, fuerza y quema de grasa.”

La soga cuesta menos que una entrada al gimnasio y cabe en el bolsillo de un bolso. La carrera no requiere más que zapatillas y una vereda. Ambas, practicadas con regularidad, cumplen con creces lo que la ciencia pide para mantener el cuerpo sano.

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