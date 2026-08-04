Escándalo inédito en Gran Hermano cuando una jugadora quedó eliminada y se negó a abandonar la casa: “No me quiero ir”

En medio de un escándalo, con griteríos y cacerolazos, la jugadora paraguaya cayó frente a la polémica jugadora (Video: Gran Hermano: Generación Dorada/ Telefe)

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La noche del lunes 3 de agosto dejó una de las escenas más recordadas de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) y un momento inédito de todas las temporadas: Steffany “Campanita” Pereira perdió el versus ante Solange “Sol” Abraham y se negó a abandonar la casa, desafiando abiertamente las órdenes del reality durante varios minutos, hasta que la amenaza de una sanción colectiva para sus compañeros la obligó a cruzar la puerta. Fue el desenlace de una semana cargada de tensión entre dos jugadoras que se habían declarado la guerra.

La gala de eliminación arrancó con seis participantes en placa negativa: Campanita, Matías Hanssen, Luana Fernández, Juan Ignacio “Juanicar” Caruso, Alejandra Majluf y Sol. A lo largo de la noche, el conductor Santiago del Moro fue anunciando las salidas de placa una a una. Luana fue la primera en salvarse, con apenas el 0,1% de los votos. La siguieron Juanicar con el 0,3% y Hanssen con el 0,5%. Majluf fue la última en bajar, con el 0,9%, dejando el escenario que las redes sociales habían anticipado desde el inicio de la semana: el mano a mano entre Campanita y Sol.

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La 24° gala de eliminación de Gran Hermano tuvo una placa negativa con seis participantes y terminó en un mano a mano entre Campanita y Sol

El resultado fue ajustado pero contundente: el 53,30% del público votó para que Campanita abandonara la casa, mientras que Sol recibió el 46,70% restante. Del Moro anunció la eliminación minutos antes de las 23:30. Fue en ese momento cuando comenzó la escena que nadie esperaba.

El público votó con el 53,30% para que Campanita saliera de Gran Hermano, mientras Sol obtuvo el 46,70%

La voz de GH tuvo que intervenir, mientras la jugadora paraguaya se negaba a abandonar el programa (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Campanita se negó a salir. Le dijo a Gran Hermano que no quería irse, que quería “ver qué pasaba”, y llegó a proponer quedarse como visita. “No me quiero ir, Biggie, quiero ver qué pasa”, le dijo al dueño del juego. La voz del reality le pidió en reiteradas ocasiones que obedeciera la decisión del público, pero la participante de origen paraguayo se mantuvo firme, empotrada en el sillón y entre lágrimas, rechazando también los intentos de sus compañeros por convencerla. La situación se extendió por varios minutos y la tensión dentro de la casa subió de manera visible.

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Sol celebró su permanencia en Gran Hermano con un grito contra el resto de la casa y desató un nuevo conflicto

El quiebre llegó cuando Gran Hermano le comunicó que, si no abandonaba la casa, el resto de los jugadores recibiría una sanción por su negativa. Ante esa advertencia, Campanita accedió a marcharse. Se despidió entre lágrimas, les deseó fuerzas a sus compañeros y, en medio de un nuevo conteo del reality para que saliera de una vez, lanzó una última frase: “Mi brillo es real y el del resto es sudor”. Había permanecido 76 días en la casa, tras haber ingresado a mitad de la competencia.

En medio de un escándalo, luego de la insistencia de sus compañeros y de la voz de GH que aplicó una sanción para los jugadores, la participante se marchó (Video: Gran Hermano: Generación Dorada/ Telefe)

La permanencia de Sol desató una reacción inmediata dentro de la casa. La jugadora, que durante toda la semana había contado con el apoyo de apenas una persona —la invitada Juliana “Tini” Díaz—, festejó su continuidad a los gritos. “¡Soy yo sola contra todos ustedes!”, gritó entre lágrimas, debido a la alta carga de tensión que se había manejado minutos antes dentro de la casa.

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La celebración generó el enojo de varios participantes, en particular de Juanicar y Yipio, que la siguieron hasta la habitación reprochándole su actitud y diciéndole que fue violenta, burlona y maleducada en su festejo. Por su parte, Tini intentó mediar sin éxito. La única que se mantuvo al margen del enfrentamiento fue Pincoya, quien había expresado afecto por ambas jugadoras y prefirió no tomar partido y abrazar a las dos.

Campanita se negó a abandonar la casa de Gran Hermano y desafió durante varios minutos la decisión del público

Con la salida de Campanita, la casa de Gran Hermano: Generación Dorada quedó con 11 participantes en competencia: Sol, Pincoya, Juanicar, Yanina Zilli, Luana, Tamara Paganini, Charlotte Caniggia, Hanssen, Mariela Prieto, Majluf y Yipio. Permanecen como invitados —sin participar de la competencia— los ex Gran Hermano Emmanuel “Emma” Vich, Selva Pérez y Juliana Díaz. Santiago Del Moro anunció además que en los próximos días ingresarán más exparticipantes para acompañar a los jugadores dentro de la casa.

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