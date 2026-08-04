Una ruta inesperada para explicar por qué reír también sirve para pensar

El libro del día: "Una filosofía de la risa", de Bernat Castany Prado

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En Una filosofía de la risa, Bernat Castany Prado plantea una defensa del humor como herramienta para vivir con la incertidumbre, cuestionar dogmas y aliviar una condición humana que, según la tradición que recorre el ensayo, está hecha a la vez de sufrimiento y risa.

El libro se presenta como una continuación de Una filosofía del miedo, donde el autor ya había explorado, a través de pensadores como Epicuro, Spinoza y Nietzsche, una vía filosófica para contener la angustia. En esta nueva entrega, la risa ocupa ese lugar y funciona como otro repertorio para enfrentar el exceso de futuro y la inquietud.

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La idea central es nítida: la comicidad no aparece solo como entretenimiento, sino como una forma de conocimiento. Castany Prado sitúa la ironía y la risa en el centro de la experiencia humana, tanto en una fiesta como en un funeral, y las entiende como instrumentos para relativizar certezas y someter a examen las convicciones propias.

El itinerario intelectual del libro va de Platón a Bergson y suma nombres como Sócrates, Montaigne, Cervantes, Borges, Sófocles y Rilke. A través de esa tradición filosófica y literaria, el autor plantea que la ironía y la comicidad han sido concebidas como una vía para conocer y como una forma de vida menos sometida al dogma.

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El autor se doctoró con una tesis sobre Borges (Foto: EFE)

Ese recorrido también sostiene una crítica a la solemnidad moral y religiosa. La apuesta del ensayo consiste en apartarse de los escrúpulos neuróticos, de los sermones incapaces de admitir la duda y de toda forma de decoro que impida encontrar una manera más sana de vivir y de reír.

En ese marco, el libro recupera la idea de aprender a amar las preguntas cuando no es posible resolver todo lo que inquieta. La referencia a Rilke refuerza esa defensa de la duda, no como carencia, sino como una disposición compatible con una vida menos rígida.

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Uno de los argumentos más definidos del ensayo es que el humor opera como crítica y como antídoto frente a fanatismos y dogmatismos. Castany Prado lo vincula con prejuicios irracionales y con convicciones frágiles que, al no tolerar examen, reaccionan con rigidez ante cualquier fisura.

“La familia feliz” (1668) de Jan Steen

El libro conecta esa función con un presente marcado por la polarización y la indignación. En ese contexto, la risa aparece como una práctica liberadora, aunque el autor evita tanto una visión ingenua como una lectura trascendente de la comicidad.

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Esa cautela se traduce en una idea concreta: para conservar el equilibrio emocional, la empatía no siempre basta y a veces debe deformarse en “em-pa-tu-tía”. La fórmula resume el tono del ensayo, que combina erudición filosófica con registros cotidianos y un uso deliberado del juego verbal.

El texto también prevé objeciones. Entre las posibles críticas menciona la acusación de idealizar el poder emancipador del humor, atribuirle una capacidad transformadora excesiva, dispersarse en una acumulación de referencias o limitarse casi por completo a la tradición occidental sin incorporar perspectivas de otras culturas.

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Uno de los argumentos más definidos del ensayo es que el humor opera como crítica y como antídoto frente a fanatismos y dogmatismos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a esos reparos, la defensa del autor se apoya en su formación y en el modo en que administra su erudición. Castany Prado es licenciado en Filosofía y Filología Hispánica, se doctoró con una tesis sobre Borges y tiene estudios de música, un perfil que el libro traduce en una escritura de pulso narrativo sostenido y atención al ritmo de la lengua.

La apuesta final del ensayo enlaza el sapere aude kantiano con una exigencia paralela: el ridere aude de la ironía. Desde esa perspectiva, la filosofía de la risa no rebaja la importancia de sus temas, sino que convierte lo ligero en un asunto de primer orden para desmontar falsedades ajenas y propias.

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La conclusión práctica del libro apunta a una corrección de la tendencia humana a dramatizar la vida y a victimizarse. Cuando la verdad y la identidad no terminan de fijarse, la búsqueda puede continuar, pero el ensayo propone hacerlo como los filósofos cínicos: riendo.