Cultura
Agregar Infobae enGoogle

Una ruta inesperada para explicar por qué reír también sirve para pensar

En “Una filosofía de la risa”, Bernat Castany Prado recorre voces clásicas y literarias para sostener que la ironía puede convertirse en una forma de conocimiento, capaz de sacudir certezas y bajarles el volumen a los dogmas

El libro del día: "Una filosofía de la risa", de Bernat Castany Prado
El libro del día: "Una filosofía de la risa", de Bernat Castany Prado
Guardar

En Una filosofía de la risa, Bernat Castany Prado plantea una defensa del humor como herramienta para vivir con la incertidumbre, cuestionar dogmas y aliviar una condición humana que, según la tradición que recorre el ensayo, está hecha a la vez de sufrimiento y risa.

El libro se presenta como una continuación de Una filosofía del miedo, donde el autor ya había explorado, a través de pensadores como Epicuro, Spinoza y Nietzsche, una vía filosófica para contener la angustia. En esta nueva entrega, la risa ocupa ese lugar y funciona como otro repertorio para enfrentar el exceso de futuro y la inquietud.

PUBLICIDAD

La idea central es nítida: la comicidad no aparece solo como entretenimiento, sino como una forma de conocimiento. Castany Prado sitúa la ironía y la risa en el centro de la experiencia humana, tanto en una fiesta como en un funeral, y las entiende como instrumentos para relativizar certezas y someter a examen las convicciones propias.

El itinerario intelectual del libro va de Platón a Bergson y suma nombres como Sócrates, Montaigne, Cervantes, Borges, Sófocles y Rilke. A través de esa tradición filosófica y literaria, el autor plantea que la ironía y la comicidad han sido concebidas como una vía para conocer y como una forma de vida menos sometida al dogma.

PUBLICIDAD

JORGE LUIS BORGES. (Foto: EFE)
El autor se doctoró con una tesis sobre Borges (Foto: EFE)

Ese recorrido también sostiene una crítica a la solemnidad moral y religiosa. La apuesta del ensayo consiste en apartarse de los escrúpulos neuróticos, de los sermones incapaces de admitir la duda y de toda forma de decoro que impida encontrar una manera más sana de vivir y de reír.

En ese marco, el libro recupera la idea de aprender a amar las preguntas cuando no es posible resolver todo lo que inquieta. La referencia a Rilke refuerza esa defensa de la duda, no como carencia, sino como una disposición compatible con una vida menos rígida.

Uno de los argumentos más definidos del ensayo es que el humor opera como crítica y como antídoto frente a fanatismos y dogmatismos. Castany Prado lo vincula con prejuicios irracionales y con convicciones frágiles que, al no tolerar examen, reaccionan con rigidez ante cualquier fisura.

“La familia feliz” (1668) de Jan Steen
“La familia feliz” (1668) de Jan Steen

El libro conecta esa función con un presente marcado por la polarización y la indignación. En ese contexto, la risa aparece como una práctica liberadora, aunque el autor evita tanto una visión ingenua como una lectura trascendente de la comicidad.

Esa cautela se traduce en una idea concreta: para conservar el equilibrio emocional, la empatía no siempre basta y a veces debe deformarse en “em-pa-tu-tía”. La fórmula resume el tono del ensayo, que combina erudición filosófica con registros cotidianos y un uso deliberado del juego verbal.

El texto también prevé objeciones. Entre las posibles críticas menciona la acusación de idealizar el poder emancipador del humor, atribuirle una capacidad transformadora excesiva, dispersarse en una acumulación de referencias o limitarse casi por completo a la tradición occidental sin incorporar perspectivas de otras culturas.

Primer plano de una mujer de cabello castaño con los ojos entrecerrados y arrugas faciales por contener la risa, cubriendo su boca con ambas manos, se ve un anillo de bodas en su dedo.
Uno de los argumentos más definidos del ensayo es que el humor opera como crítica y como antídoto frente a fanatismos y dogmatismos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a esos reparos, la defensa del autor se apoya en su formación y en el modo en que administra su erudición. Castany Prado es licenciado en Filosofía y Filología Hispánica, se doctoró con una tesis sobre Borges y tiene estudios de música, un perfil que el libro traduce en una escritura de pulso narrativo sostenido y atención al ritmo de la lengua.

La apuesta final del ensayo enlaza el sapere aude kantiano con una exigencia paralela: el ridere aude de la ironía. Desde esa perspectiva, la filosofía de la risa no rebaja la importancia de sus temas, sino que convierte lo ligero en un asunto de primer orden para desmontar falsedades ajenas y propias.

La conclusión práctica del libro apunta a una corrección de la tendencia humana a dramatizar la vida y a victimizarse. Cuando la verdad y la identidad no terminan de fijarse, la búsqueda puede continuar, pero el ensayo propone hacerlo como los filósofos cínicos: riendo.

Temas Relacionados

HumorFilosofíaComediael libro del díaBernat Castany Prado

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Entre comparsas y libros: Paraty, el festival literario más convocante de Brasil

¿Cuál es el pulso de la literatura en el gigante carioca? Una crónica desde la ciudad colonial, sede del ciclo que ocurre de forma ininterrumpida hace 24 años, entre mesas repletas, actividades paralelas y noches de baile

Entre comparsas y libros: Paraty, el festival literario más convocante de Brasil

El día que Borges firmó un libro “equivocado” y lo volvió genial (y otras anécdotas de escritores argentinos)

Infobae Cultura publica un capítulo de “Todo lo que usted siempre quiso saber sobre su escritor argentino favorito y nunca se atrevió a pregunta”, que recopila ‘anécdotas secretas’ relatadas por otros autores

El día que Borges firmó un libro “equivocado” y lo volvió genial (y otras anécdotas de escritores argentinos)

Una pantalla de 500 metros cuadrados dispara la fiebre por “La Odisea”

Con una altura similar a un edificio de seis pisos y una resolución poco común, el espacio atrae a visitantes desde Guatemala hasta Dubái para vivir una experiencia que no encuentran en casa

Una pantalla de 500 metros cuadrados dispara la fiebre por “La Odisea”

Marcos Aramburu: del viaje que inspiró su nueva novela a una crítica sobre el rol que hoy ocupan los streamers

El periodista presentó Pantanal, una ficción basada en la travesía que realizaron su padre y un amigo por los ríos de Argentina, Paraguay y Brasil. En Infobae a la Tarde reflexionó sobre la amistad, la crisis de representación política y los desafíos de crear contenido en la era digital

Marcos Aramburu: del viaje que inspiró su nueva novela a una crítica sobre el rol que hoy ocupan los streamers

La fiesta del Gran Poder toma las calles de La Paz con miles de músicos y danzarines

La imagen del Señor Jesús fue llevada desde su altar a un barrio populoso y, tras la bendición de un sacerdote, una banda abrió la celebración cultural y religiosa más emblemática de la ciudad

La fiesta del Gran Poder toma las calles de La Paz con miles de músicos y danzarines

DEPORTES

La historia de Zoey Kuhn, la delantera norteamericana que ilusiona a Rosario Central con sus goles y es furor en el fútbol femenino

La historia de Zoey Kuhn, la delantera norteamericana que ilusiona a Rosario Central con sus goles y es furor en el fútbol femenino

El extraño caso de la estrella de UFC que sube drásticamente de peso tras cada pelea: “Creo que soy adicto a la comida”

Gasly encendió las alarmas en Alpine antes del Gran Premio de Países Bajos: “Es crítico”

Finalizó la fecha 3 del Torneo Clausura: cómo están las posiciones y los clasificados a las Copas vía Tabla Anual

Mariano Navone logró el primer triunfo argentino en el Masters 1000 de Montreal: eliminó a Berrettini en un duelo marcado por la lluvia

TELESHOW

El primer trailer de Luisana Lopilato como Pepita la pistolera: su impactante transformación

El primer trailer de Luisana Lopilato como Pepita la pistolera: su impactante transformación

Escándalo inédito en Gran Hermano cuando una jugadora quedó eliminada y se negó a abandonar la casa: “No me quiero ir”

La Legislatura porteña declaró a Nicolás Vázquez como nueva Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires

Revelaron cómo La Joaqui se habría enterado de la infidelidad de Luck Ra con Tuli Acosta: “Te está metiendo los cuernos”

Pepe Ochoa relató cómo fue el accidente que sufrió en plena Panamericana: “Pensé que me iba a morir”

INFOBAE AMÉRICA

Paz anunció una reforma del gabinete, recortó ministerios y afirmó que comienza una etapa de transformaciones profundas en Bolivia

Paz anunció una reforma del gabinete, recortó ministerios y afirmó que comienza una etapa de transformaciones profundas en Bolivia

La agencia marítima británica informó que un proyectil impactó contra un buque cisterna frente a las costas de Omán

Costa Rica vuelve a destacar entre los mejores destinos del mundo para jubilados, según Forbes

El Salvador: Capturan a mujer acusada de herir a su pareja tras una discusión por celos

Entre comparsas y libros: Paraty, el festival literario más convocante de Brasil