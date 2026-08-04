La Legislatura porteña declaró a Nicolás Vázquez como nueva Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires

Nicolás Vázquez es nueva Personalidad Destacada de la Cultura (Foto: LegisCABA)

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La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura al actor, productor y director Nicolás Vázquez, durante una ceremonia realizada en el Salón Dorado del Palacio Legislativo. El homenaje reconoció la extensa trayectoria de Vázquez en el mundo del arte y el espectáculo, en un acto que reunió a figuras como Benjamín Amadeo, Sebastián Carnevale, Benjamín Rojas, Gustavo Yankelevich, Georgina Barbarossa, Paul Kirzner y Adrián Suar, entre otros referentes de la escena nacional.

El Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

La distinción, impulsada por el diputado Sebastián Nagata, celebró más de tres décadas de labor artística de Vázquez, quien inició su carrera en 1997 en la serie “RRDT”, y más tarde integró el elenco de producciones como “Son amores”, “¿Quién es el jefe?”, “Casi Ángeles”, “Alma pirata”, “Los Únicos” y “Mis amigos de siempre”. Además de su trabajo en televisión, el actor se consolidó en teatro con espectáculos como “El otro lado de la cama”, “Una semana nada más”, “Tootsie” y “Rocky”, y participó en películas como “Por un puñado de pelos” y “La última fiesta”.

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Al inicio del evento, Nagata remarcó el recorrido profesional del homenajeado al afirmar: “Es un momento muy grato y placentero hacer esta distinción, tan merecida para alguien que viene trabajando y remando hace treinta años de una carrera tan espectacular. El mejor indicador de lo que es la carrera de Nico es que la gente lo elige”.

Nicolás Vázquez, junto a Sebastián Nagata, Dai Fernández y Gustavo Yankelevich

Por su parte, el productor Gustavo Yankelevich destacó el liderazgo y la generosidad de Vázquez dentro del ambiente artístico. “Nico es un diferente, es pasión, garra, puro talento y tiene una cabeza y una mirada maravillosa para detectar un éxito. Es un líder exigente, gran compañero y amigo de todos los equipos que forma para trabajar. También es supergeneroso y fundamentalmente muy agradecido. Y el que es agradecido es buena persona y es buena gente”, afirmó.

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La labor de Nicolás Vázquez fue reconocida en diversas oportunidades. En 2010 recibió el premio Estrella de Mar como Mejor Actuación Masculina de Reparto por la obra “Rumores”. En 2017 sumó otro Estrella de Mar como Mejor Actuación Protagónica Masculina de Comedia/Comedia Musical por “El otro lado de la cama”. En 2022 obtuvo el Estrella de Mar de Oro por “Una semana nada más” y fue elegido como Mejor Protagonista de Comedia. Además, fue distinguido con el premio ACE como Actor Protagónico de Comedia por la misma obra y por “Tootsie” en 2023, y recibió el Martín Fierro de Teatro como Mejor Actor Protagónico Comercial.

Benjamín Rojas fue uno de los oradores del acto

Otro de los oradores fue el actor Benjamín Rojas, con quien compartió elenco en las series “Alma Pirata” y “Casi Ángeles”, como también en las obras teatrales “El otro lado de la cama” y “Una semana nada más”. En este sentido, el artista expresó: “Sepan que esta personalidad que destacan se ganó el respeto de todos sus colegas a base de trabajo, esfuerzo, inteligencia y amor. Muchísimo amor por el arte. Si hay algo que todos sabemos públicamente es que Nico es un apasionado del teatro, del arte y, por ende, de nuestra cultura. La respeta y la fomenta”.

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Adrián Suar dio el presente en la Legislatura porteña

A su vez, y además de la emoción, las lágrimas y los abrazos, también hubo lugar para la música, con las interpretaciones de Benjamín Amadeo y de Germán “Tripa” Tripel, que reversionó el clásico “Eye of tiger” de la banda Survivor, en honor a la obra teatral Rocky. Y que el homenajeado encabeza, al interpretar al histórico papel de Sylvester Stallone.

Finalmente, Nicolás Vázquez compartió con los presentes recuerdos de sus inicios y el papel de su círculo más cercano. “Recibir la distinción es un honor inmenso, pero sinceramente habla mucho menos de mí que de todas las personas que estuvieron y están en mi vida. Habla de mi familia, que me apoyó cuando todavía no tenía nada más que un sueño, y de mis amigos, que estuvieron en las buenas, pero sobre todo en las difíciles”, expresó el actor.

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Nico Vazquez exhibe el diploma que lo certifica como Personalidad Destacada de la Cultura

La Legislatura subrayó la versatilidad de Vázquez, quien logró destacarse tanto en comedia como en drama y musicales, consolidando una carrera que refleja una contribución significativa a la cultura argentina.

Fotografía: Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires