El extraño caso de la estrella de UFC que sube drásticamente de peso tras cada pelea: “Creo que soy adicto a la comida”

El 11 de julio venció a Benoit St. Denis con un peso de 70.3. Días más tarde subió una imagen durante sus vacaciones con amigos

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En un deporte donde el peso suele ser un factor determinante para el rendimiento, pocos casos generan tanta fascinación como el de Paddy The Baddy Pimblett. El británico, una de las figuras más populares y rentables de la UFC, no solo llama la atención por su estilo de pelea y su carisma, sino también por las extraordinarias transformaciones físicas que experimenta entre combate y combate.

Competidor de la división de peso ligero, cuyo límite es de 155 libras (70,3 kilos), Pimblett llegó a reconocer que, tras su derrota frente a Justin Gaethje por el cinturón interino a comienzos de este año (24 de enero, pierde por decisión), alcanzó las 210 libras, es decir, más de 95 kilos. En otras palabras, pasó de competir en una categoría liviana a registrar un peso propio de un semipesado o incluso cercano al de un peso pesado.

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Aquella cifra implicó que, para volver a competir, debiera afrontar un recorte cercano a los 24,5 kilos. Lo llamativo es que, pese a las críticas que recibe por sus hábitos alimenticios fuera de competencia, el peleador nunca falló un pesaje oficial desde que llegó a la UFC, un dato que él mismo utiliza para defender su método.

Su última presentación, el 11 de julio en el UFC 329 disputado en Las Vegas, pareció reforzar ese argumento. Luego de una preparación marcada por las dudas acerca de su estado físico, el británico ofreció una de las actuaciones más contundentes de su carrera al someter al francés Benoit Saint Denis en el primer asalto mediante un estrangulamiento D’Arce choke, también conocido como una variante del Peruvian Necktie. La victoria lo catapultó hasta el quinto puesto del ranking de peso ligero y volvió a instalarlo entre los principales aspirantes de la división.

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Sin embargo, apenas dos semanas después del triunfo comenzaron a circular imágenes de sus vacaciones en Málaga, España. Las fotografías, compartidas por el propio peleador en redes sociales, mostraban un nuevo aumento de peso que volvió a sorprender a fanáticos y especialistas. Los comentarios no tardaron en multiplicarse. “¿Cómo te haces tan grande tan rápido?”, escribió un usuario, mientras otro preguntó: “¿Cómo diablos haces para subir y bajar de peso?”.

En números, el peleador llegó al pesaje oficial registrando exactamente 70,3 kilos (el límite de las 155 libras de la categoría de peso ligero). Quince días después de su victoria, y tras el merecido descanso, reconoció que rebotó hasta rondar los 87 kilos (191 libras).

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Paddy Pimblett sube y baja de peso de manera considerable entre peleas

Lejos de ocultarlo, Pimblett siempre habló con naturalidad sobre su particular relación con la comida. En una entrevista concedida al podcast Steve-O’s Wild Ride en agosto del 2022, admitió que cree tener “un pequeño trastorno alimenticio” derivado de las exigencias que implican los constantes cortes de peso en las artes marciales mixtas.

“He tenido días de fiesta. Creo que ahora eso se ha trasladado a la comida. Sinceramente creo que soy adicto a la comida. Las reducciones de peso, las dietas... de verdad creo que tengo un pequeño trastorno alimenticio”, reconoció el británico, quien también aseguró que quienes comen con él suelen sorprenderse por la enorme cantidad de alimentos que puede ingerir.

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Su sinceridad quedó reflejada también cuando reveló que, después de una pelea disputada en Londres en 2022, consumió unas 10.700 calorías en un solo día. “Consumo muchísimas calorías, es increíble”, explicó entonces, antes de resumir la situación con una frase cargada de humor: “Simplemente soy una gordo de m...”.

Su metamorfosis corporal llegó incluso a provocar críticas dentro del ambiente. Por aquel entonces, el excampeón de peso gallo TJ Dillashaw dijo en declaraciones recopiladas por BBC: “Eso es como una receta para destruir tu cuerpo. Si mantiene la misma ética de trabajo que tiene ahora, nunca será un campeón. No puede permitirse ese tiempo de inactividad. No puede engordar tanto". Hoy, cuatro años después, ocupa la quinta posición del ranking.

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Pimblett suele aumentar más de 15 kilos tras sus peleas

En la misma línea, el ex campeón mundial de peso gallo Sean O’Malley consideró en diálogo con el Podcast JRE en 2022: “La razón por la que Paddy se pone tan grande es como si tuvieras un trastorno mental. Yo fui súper estricto durante unas diez semanas antes de la pelea. Por ejemplo, me permitía una comida trampa los sábados, pero cuanto más se acercaba la pelea, a cuatro o cinco semanas, comía tan sano que justo después, pedía dos hamburguesas con queso, unos aperitivos y comía hasta sentirme tan mal y con tanto dolor”.

Más recientemente, en una conversación con el excampeón Demetrious Johnson, Pimblett explicó que su récord personal de peso llegó justamente después de la pelea contra Gaethje. Según relató, durante varias semanas no pudo entrenarse con normalidad debido a los golpes sufridos en el combate y luego viajó a las Maldivas, donde aprovechó un régimen “todo incluido”.

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“Estuve tres semanas bebiendo Coca-Cola todo el día y comiendo sin parar. Creo que volví pesando unos 95 kilos”, contó. También reconoció que vivir de las peleas implica una contradicción permanente: disfruta competir al máximo nivel, pero también admite que comer es una de las cosas que más placer le genera. “Es un arma de doble filo”, resumió.

Paddy Pimblett siempre cumplió con el pesaje en UFC

Pese a las críticas, el inglés no considera que su manera de gestionar el peso represente un problema deportivo. Incluso llegó a autoproclamarse “el GOAT (mejor de todos los tiempos) en la reducción de peso”. Para sostener esa afirmación apeló a un argumento concreto: jamás incumplió el límite reglamentario antes de una pelea. “La disciplina y la fortaleza mental son lo que me hacen tan bueno en la reducción de peso. Cada vez que entro en la jaula, doy el peso”, aseguró en un video publicado en su canal de YouTube.

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No obstante, el caso de Pimblett también trascendió el ámbito deportivo y despertó el interés de la comunidad científica. Durante su etapa en Cage Warriors (NdR: una importante compañía en Inglaterra), el británico fue protagonista de un estudio publicado en el International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism (2019), que analizó los efectos fisiológicos de una reducción extrema de peso.

Los investigadores documentaron una pérdida equivalente al 18,1% de su masa corporal en apenas ocho semanas mediante una combinación de restricción calórica, carga de agua, ayuno prolongado y deshidratación. El trabajo detectó signos compatibles con una deficiencia energética relativa, una marcada reducción de la tasa metabólica basal, niveles de testosterona inferiores a 3 nmol/L, hipercolesterolemia, hipernatremia y un cuadro de lesión renal aguda provocado por la deshidratación severa durante las horas previas al pesaje.

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Los autores concluyeron que los resultados respaldaban las advertencias previas sobre los efectos potencialmente peligrosos de los cortes extremos de peso en las artes marciales mixtas e incluso plantearon la necesidad de que los organismos reguladores implementen medidas para proteger la salud de los atletas.

Mientras tanto, la UFC todavía no confirmó la fecha de su próximo combate. Tras escalar al quinto lugar del ranking, Pimblett expresó públicamente su deseo de enfrentar a Conor McGregor antes de que termine el año o buscar una revancha frente a Justin Gaethje.