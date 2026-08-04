Paz anunció una reforma del gabinete, recortó ministerios y afirmó que comienza una etapa de transformaciones profundas en Bolivia (EP)

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el lunes la reducción de la estructura del Gobierno central, que pasó de catorce a doce ministerios, tras eliminar las carteras de Planificación del Desarrollo y de Turismo Sostenible, Cultura, Folclore y Gastronomía, una medida que, según sostuvo, busca construir un Estado “eficiente” y reducir la “burocracia”. El anuncio ocurrió durante el acto de juramento de los nuevos ministros de Relaciones Exteriores, Héctor Huanca, y de la Presidencia, Fernando Aramayo.

Durante la ceremonia, el mandatario también informó que el hasta ahora ministro de la Presidencia, José Lupo, fue propuesto como nuevo embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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Paz defendió la decisión de reducir la cantidad de ministerios y afirmó que forma parte de un proceso de reorganización del aparato estatal. “Recibimos un Gobierno que venía con 21 ministerios (...) Nosotros generamos otra instancia de catorce ministerios y hoy día, reduciendo la burocracia estamos pasando a doce ministerios. O sea que el Gobierno central está dando señales claras de buscar un Estado no ausente, sino presente, eficiente”, expresó.

El mandatario explicó que parte de las funciones del Ministerio de Turismo Sostenible, Cultura, Folclore y Gastronomía permanecerán dentro del Poder Ejecutivo, mientras que otra parte quedará bajo la órbita de una nueva agencia nacional.

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Según indicó, ese organismo permitirá “darle agilidad” al vínculo entre “lo público y privado” y entre “lo nacional e internacional”, con el objetivo de generar un mayor impacto económico a partir de las actividades vinculadas al turismo, la cultura, el folclore y la gastronomía.

El mandatario explicó que parte de las funciones del Ministerio de Turismo Sostenible, Cultura, Folclore y Gastronomía permanecerán dentro del Poder Ejecutivo, mientras que otra parte quedará bajo la órbita de una nueva agencia nacional (EP)

Respecto al Ministerio de Planificación del Desarrollo, Paz confirmó su eliminación y precisó que las funciones que consideró necesarias pasarán a otras instituciones del Estado. Además, informó que el actual titular de esa cartera, José Fernando Romero, continuará dentro del Gobierno con nuevas responsabilidades.

El presidente destacó la labor del funcionario durante esta etapa de reorganización administrativa. “Tuvo una labor extraordinaria para ir generando menos burocracia y mayor eficiencia en la capacidad de atención de los ciudadanos”, afirmó al referirse a Romero.

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Paz también sostuvo que la modificación de la estructura ministerial marca una nueva etapa para su administración, que el próximo 8 de agosto cumplirá nueve meses desde su inicio.

Según señaló, las decisiones anunciadas representan el cierre de un “tiempo de transición” y el comienzo de las “transformaciones profundas” que prometió durante la campaña electoral.

El mandatario recordó que uno de sus principales compromisos antes de asumir el cargo consistía en “ordenar la casa” antes de avanzar en una agenda de reformas con organismos internacionales y socios externos.

En ese sentido, ratificó que ese proceso de “ordenamiento” constituye ahora “un punto de partida de las transformaciones” que pretende impulsar su administración.

Paz también sostuvo que la modificación de la estructura ministerial marca una nueva etapa para su administración, que el próximo 8 de agosto cumplirá nueve meses desde su inicio (AP)

La reforma ministerial se conoció casi una semana después del anuncio del acuerdo alcanzado entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un programa técnico por 1.900 millones de dólares, destinado a respaldar las reformas económicas impulsadas por el Gobierno con el objetivo de estabilizar una economía que atraviesa una crisis.

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Entre los compromisos contemplados en ese entendimiento figuran la continuidad de la “racionalización” del gasto público, la reducción gradual del déficit fiscal, la preservación del “financiamiento monetario cero” del déficit y la promoción de reformas orientadas a mejorar el clima de negocios y favorecer el crecimiento económico con protección social, según informó el organismo internacional.

Los anuncios del Ejecutivo también llegaron un día después de que el empresario y excandidato presidencial Samuel Doria Medina comunicara el retiro de su respaldo político al Gobierno.

Doria Medina argumentó que le “preocupa la corrupción” y cuestionó la ausencia de un cambio “integral” en distintas áreas del Estado, según expresó al anunciar el fin de su apoyo a la administración de Rodrigo Paz.

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La reducción del gabinete constituye una de las principales modificaciones institucionales impulsadas por el Gobierno boliviano desde el inicio de la gestión y se produce en un contexto marcado por el programa de reformas económicas acordado con el FMI y por movimientos dentro del escenario político nacional.

(Con información de EFE)