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La agencia marítima británica informó que un proyectil impactó contra un buque cisterna frente a las costas de Omán

El incidente ocurrió a unos 37 kilómetros al noreste de la ciudad omaní de Al Khasab. El organismo no informó sobre posibles heridos ni precisó si la embarcación sufrió daños

La agencia marítima británica informó que un proyectil impactó contra un buque cisterna frente a las costas de Omán (EP)
La agencia marítima británica informó que un proyectil impactó contra un buque cisterna frente a las costas de Omán (EP)
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Un proyectil de origen desconocido impactó contra un buque de carga en el estrecho de Ormuz durante la madrugada del martes, en medio de la incertidumbre por la seguridad de la navegación y mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ya existen negociaciones con Irán para intentar poner fin a la guerra iniciada a finales de febrero.

La agencia marítima británica UKMTO informó que el incidente ocurrió a unos 37 kilómetros al noreste de la ciudad omaní de Al Khasab y precisó que el carguero notificó que fue “alcanzado por un proyectil desconocido”.

La UKMTO no identificó al buque afectado ni informó sobre posibles heridos o daños materiales. En un comunicado difundido a través de la red social X, el organismo reiteró que un buque mercante recibió el impacto de un proyectil frente a las costas de Omán, aunque evitó atribuir el episodio a algún actor.

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El incidente ocurrió en una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas. El estrecho de Ormuz recuperó protagonismo desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, con amenazas recurrentes contra la navegación comercial e interrupciones del tránsito marítimo.

Pocas horas antes del ataque, Trump afirmó que Washington mantiene contactos con Teherán para intentar alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto. “Las conversaciones están en marcha en este momento”, declaró el mandatario ante periodistas.

El presidente estadounidense sostuvo que el diálogo representa “la última oportunidad que tienen para firmar un buen acuerdo” y expresó su expectativa de que las negociaciones permitan restablecer la navegación por el estrecho de Ormuz y abordar las preocupaciones de Washington sobre el programa nuclear iraní.

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Trump dijo que Irán tiene una “última oportunidad” para alcanzar un acuerdo y evitar una nueva escalada de Estados Unidos (REUTERS)
Trump dijo que Irán tiene una “última oportunidad” para alcanzar un acuerdo y evitar una nueva escalada de Estados Unidos (REUTERS)

“La primera fase es la apertura del estrecho. La segunda será la desnuclearización. Y eso llevará algo de tiempo”, afirmó Trump al explicar los objetivos que, según su versión, forman parte de las conversaciones.

El mandatario también reveló que durante el fin de semana decidió cancelar una operación militar de gran escala que ya estaba preparada. Según explicó, el plan contemplaba “el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial”, aunque finalmente optó por suspenderlo para abrir un nuevo espacio para la diplomacia.

Trump señaló que tomó esa decisión después de mantener conversaciones con aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, entre ellos el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, además de autoridades de Qatar y Emiratos Árabes Unidos. También afirmó que funcionarios iraníes solicitaron más tiempo para avanzar con las gestiones diplomáticas antes de nuevos bombardeos.

Pese a la suspensión de esa ofensiva, el presidente dejó en claro que considera limitado el margen para alcanzar un entendimiento con Teherán. “Quiero darles hasta la última oportunidad antes de decapitarlos”, declaró. Luego agregó: “Espero que entren en razón”.

Horas antes de esas declaraciones, Trump cuestionó públicamente la posición iraní en un mensaje publicado en redes sociales, donde calificó al régimen de Teherán como “increíblemente engañoso”.

La reacción del mandatario llegó después de que Irán sostuviera que las reuniones mantenidas con Omán se limitaron a analizar la creación de una ruta temporal para garantizar la navegación segura por el estrecho de Ormuz y no incluyeron conversaciones sobre el programa nuclear.

El estrecho de Ormuz recuperó protagonismo desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, con amenazas recurrentes contra la navegación comercial e interrupciones del tránsito marítimo (REUTERS)
El estrecho de Ormuz recuperó protagonismo desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, con amenazas recurrentes contra la navegación comercial e interrupciones del tránsito marítimo (REUTERS)

Trump rechazó esa versión y aseguró que los contactos abarcan cuestiones mucho más amplias. “Irán quiera admitirlo o no, en realidad sí estamos negociando”, afirmó.

Desde Teherán, sin embargo, las autoridades desmintieron la existencia de negociaciones con Washington. Según informó la agencia semioficial Tasnim, el gobierno iraní negó que existan diálogos con Estados Unidos, en contradicción con las declaraciones formuladas por el presidente estadounidense.

(Con información de AFP)

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