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Ni alergia ni resfriado: las causas poco conocidas de la congestión nasal

Hay al menos seis factores que producen este fenómeno persistente y que no están relacionados con infecciones virales o situaciones estacionales. Cuáles son las señales de alarma

Hombre caucásico con suéter gris se tapa la nariz con los dedos y sujeta un pañuelo de papel arrugado, con los ojos cerrados.
La Clínica Mayo señala que cerca de un tercio de las personas con inflamación en los conductos nasales podría tener rinitis no alérgica (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Sentir la nariz permanentemente bloqueada sin estar resfriado ni tener alergia diagnosticada es más frecuente de lo que parece. De acuerdo con la Clínica Mayo, aproximadamente un tercio de las personas con inflamación en los conductos nasales padece lo que se denomina rinitis no alérgica, una condición que provoca congestión sin una causa aparente. El diagnóstico, muchas veces tardío, genera frustración en quienes lo padecen.

Gerald B. Lee, médico y profesor asistente de alergia e inmunología en la Universidad de Medicina Emory, en Atlanta, Georgia, explicó al medio Prevention que cuando una persona resulta negativa en las pruebas de alergia, lo más probable es que enfrente este tipo de rinitis.

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Una de sus formas más comunes, la rinopatía no alérgica, aparece cuando el organismo reacciona a irritantes del entorno como el humo de cigarrillo, los perfumes o el aire seco. Los cambios bruscos de temperatura también pueden desencadenarla.

El embarazo y los medicamentos como factores poco conocidos

Infografía. Perfil de cabeza con vías nasales, frasco de aerosol, glándula tiroides, mujer embarazada, bacterias, pólipos nasales. Iconos de nariz y humo.
Una infografía de Infobae detalla las causas más frecuentes y los factores de riesgo asociados a la congestión nasal crónica no alérgica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cambios hormonales durante el embarazo provocan, entre otras cosas, una mayor circulación sanguínea en todo el cuerpo, incluidas las membranas nasales. Este fenómeno, conocido como rinitis del embarazo, genera una sensación de congestión intensa aunque no exista ninguna infección. Las hemorragias nasales también son frecuentes durante la gestación.

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Otro factor que pasa desapercibido es el uso prolongado de aerosoles nasales descongestionantes. Productos como la oximetazolina están indicados para aliviar síntomas de resfriados o alergias, pero su uso no debe extenderse más de tres días consecutivos.

Superado ese límite, el organismo puede desarrollar una congestión de rebote: cada vez que la persona intenta dejar el spray, los síntomas empeoran y el ciclo se vuelve difícil de romper. “Vas a sentirte muy mal por un tiempo”, advirtió el especialista a Prevention, aunque aclaró que la situación mejora con el tiempo. En casos donde la persona no logra abandonar el uso del aerosol por sí sola, el médico puede indicar corticosteroides orales o nasales para facilitar el proceso.

El hipotiroidismo y las infecciones bacterianas detrás de la obstrucción

Persona estornudando, cubriendo su nariz con un pañuelo de papel. En una mesa de madera hay un plato vacío, migas y un sándwich. Fondo de sala de estar.
Los aerosoles descongestionantes alivian a corto plazo, pero su uso prolongado puede empeorar los síntomas al intentar suspenderlos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una glándula tiroides poco activa también puede estar en el origen de la congestión crónica. El hipotiroidismo —condición en la que el organismo produce niveles insuficientes de hormona estimulante de la tiroides— figura entre sus síntomas menos conocidos la obstrucción nasal persistente, junto con fatiga, estreñimiento, piel seca y sensación constante de frío.

Según el Centro de Tiroides de Columbia, al menos el 10% de las mujeres menores de 50 años y el 17% de las menores de 60 padecen esta afección. Un análisis de sangre simple permite detectarla.

Por otra parte, cuando un resfriado común no cede en una o dos semanas, o cuando parece mejorar y luego regresa con más fuerza, es posible que se trate de una infección bacteriana de los senos paranasales. A diferencia de un virus, esta situación requiere tratamiento con antibióticos. Otros indicios de infección bacteriana incluyen fiebre, secreción nasal purulenta y dolor intenso en los senos paranasales.

Los pólipos nasales, una causa que puede pasar años sin diagnóstico

Una tiroides poco activa puede manifestarse también con congestión crónica, además de fatiga, estreñimiento y piel seca - Europa Press
Una tiroides poco activa puede manifestarse también con congestión crónica, además de fatiga, estreñimiento y piel seca - Europa Press

Los pólipos nasales son pequeños crecimientos blandos que se forman en la nariz o los senos paranasales. La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos los describe como formaciones no cancerosas que, pese a su benignidad, pueden obstruir físicamente las vías respiratorias y deteriorar la calidad de vida de quien los padece. La pérdida parcial del olfato y el gusto son señales características de su presencia.

Estas formaciones aparecen con mayor frecuencia en personas con alergias, asma o infecciones sinusales crónicas, según la NLM. Aunque pueden extirparse mediante cirugía, el médico advirtió que tienden a reaparecer.

Por eso, un aerosol de corticosteroides nasales suele ser la primera opción de tratamiento: reduce su tamaño y alivia los síntomas sin intervención quirúrgica. En casos de recurrencia, también se emplean medicamentos antialérgicos o esteroideos para evitar que los pólipos removidos vuelvan a crecer.

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