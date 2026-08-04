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Una nueva ciclogénesis afectará al AMBA esta semana: cuándo sucederá y qué pasará con las temperaturas

Luego de un lunes que amaneciera con chaparrones y tormentas aisladas, los próximos días marcarán un poco de estabilidad, hasta la llegada de fuertes tormentas

El jueves, las probabilidades de precipitación escalarán hasta el 70% en el AMBA, con lluvias concentradas desde el mediodía (Télam)
El jueves, las probabilidades de precipitación escalarán hasta el 70% en el AMBA, con lluvias concentradas desde el mediodía (Télam)
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La Ciudad de Buenos Aires atravesará esta semana una secuencia de cambios atmosféricos que irá desde lluvias y tormentas hasta un descenso térmico pronunciado hacia el fin de semana. El jueves concentrará la mayor actividad de precipitaciones, con acumulados de entre 10 y 30 milímetros y ráfagas de hasta 50 km/h, mientras que el domingo podría traer la mínima más baja de todo el período.

Este martes, la jornada transcurrirá con cielo mayormente nublado y sin precipitaciones previstas. Las temperaturas se moverán entre los 12 °C de mínima y los 15 °C de máxima, con vientos del sector sur. La mejora respecto al lunes —que amaneció con chaparrones y tormentas aisladas— será visible, aunque la nubosidad persistirá durante toda la jornada.

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El miércoles, mantendrá un panorama similar al martes. El cielo permanecerá cubierto con una probabilidad de lluvia de entre 0 y 10% tanto a la mañana como a la tarde, y las temperaturas prácticamente no registrarán variación: mínima de 12 °C y máxima de 16 °C. Según Meteored, la inestabilidad será “muy acotada, suficiente apenas para no descartar alguna lluvia aislada y pasajera de corta duración”.

El jueves, será la jornada de mayor actividad meteorológica de la semana. Una ciclogénesis sobre el este del país favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con probabilidades de precipitación que escalan hasta el 40% a la mañana y el 70% a la tarde y la noche. Los acumulados estimados se ubican entre 10 y 30 milímetros, concentrados desde el mediodía en adelante.

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Tras el pasaje del frente frío, el viento pampero desplazará la humedad acumulada y dará paso a un ambiente más seco desde el viernes
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El viento rotará del este al sudoeste con velocidades de entre 10 y 25 km/h, y ráfagas de entre 25 y 50 km/h tras el pasaje del frente frío. Las temperaturas oscilarán entre una mínima y máxima de 13 °C, lo que anticipa una jornada fría y húmeda. Meteored advirtió que, si bien no se prevén “fenómenos generalizados de gran severidad”, será una jornada “para seguir de cerca, especialmente por posibles chaparrones intensos en cortos períodos”.

El viernes, las condiciones mejorarán. El sistema de baja presión se desplazará hacia el este y el cielo comenzará a aclararse desde las primeras horas. Las temperaturas iniciarán su descenso: la mínima caerá a 7 °C y la máxima apenas alcanzará los 14 °C.

Los vientos del sector sur-sudoeste, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h, serán los encargados de acelerar el cambio de masa de aire.

El sábado, llegará con condiciones estables, nubosidad variable y temperaturas entre 9 °C y 14 °C. Las ráfagas se mantendrán en el rango de 42 a 50 km/h. El domingo 9 se perfila como la jornada más fría de toda la semana: la mínima descenderá a 5 °C y la máxima difícilmente superará los 12 °C, con ráfagas que seguirán en el mismo rango.

Las alertas amarillas del Servicio Meteorológico Nacional rigen sobre provincias del norte y noreste del país para este martes
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Pese a las proyecciones para el AMBA, para este martes, rige una alerta amarilla por tormentas en sectores de Formosa, Chaco y Corrientes. “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas fuertes, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica intensa. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, indicaron.

Por otro lado, también emitieron un nivel de advertencia por fuertes nevadas para el área cordillerana de Río Negro y Chubut, donde se registrarán “nevadas persistentes de variada intensidad”. “Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 50 cm pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta que por momentos la precipitación se presente en forma de lluvia. Además, se prevé la ocurrencia de viento blanco”, pronosticaron.

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