Mariano Navone logró el primer triunfo argentino en el Masters 1000 de Montreal: eliminó a Berrettini en un duelo marcado por la lluvia

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Mariano Navone atraviesa el mejor momento de su carrera y este lunes volvió a demostrarlo. Derrotó al italiano Matteo Berrettini por 6-3, 6-7 (5) y 6-3 en la primera ronda del Masters 1000 de Canadá, en un partido que tuvo dos interrupciones y lo exigió al máximo.

La victoria significó mucho más que el pasaje a la segunda ronda. La Nave, número 44° del ranking masculino, se convirtió en el primer argentino en ganar un partido en esta edición del torneo, se tomó revancha de la derrota sufrida meses atrás ante el mismo rival en el Challenger 175 de Cagliari y alcanzó un nuevo récord personal: llegó a 19 triunfos ATP en la temporada, superando las 18 victorias que había conseguido en los dos años anteriores.

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Aunque hoy ocupa un lugar alejado de la élite, Berrettini (40° del mundo) sigue siendo un rival de temer. El ex número 6 del mundo y finalista de Wimbledon en 2021 recuperó protagonismo este año con una destacada actuación en Roland Garros, donde alcanzó los cuartos de final como número 105 del ranking. También había dejado una de las imágenes más impactantes de la temporada sobre polvo de ladrillo al derrotar por un inapelable 6-0 y 6-0 al ex número 1 Daniil Medvedev en el Masters 1000 de Montecarlo, un resultado histórico que confirmó que, cuando encuentra continuidad física, sigue siendo un jugador capaz de competir contra cualquiera.

Matteo Berrettini no pudo contra la solvencia de Mariano Navone (Crédito: Reuters)

Frente a ese desafío, Navone respondió con una actuación de enorme carácter. La estadística que mejor resume su rendimiento aparece en los momentos de mayor presión: salvó 11 de los 12 break points que dispuso Berrettini y, además, consiguió quebrar el poderoso servicio del italiano en tres oportunidades. La eficacia del argentino en los puntos decisivos terminó marcando la diferencia.

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El partido comenzó favorable para el tenista de 9 de Julio, que se repuso de un primer quiebre conseguido por su rival y se quedó con el primer set por 6-3, gracias a un tenis sólido desde el fondo de la cancha y una gran capacidad para neutralizar la potencia del servicio de Berrettini. En el segundo parcial, el italiano elevó su nivel y logró imponerse en el tie-break para estirar la definición.

Navone, sin embargo, nunca perdió el foco y en el tercer set volvió a imponer condiciones, quebró en el momento justo y selló un triunfo vital.

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El triunfo también tiene peso desde lo estadístico. Navone buscará ahora su 20ª victoria ATP de la temporada, una cifra inédita en su carrera, después de un 2026 que ya incluye el título en Bucarest -el primero de su carrera en el circuito mayor- y la final alcanzada en Ginebra, además del trofeo en el Challenger 175 de Cap Cana, disputado sobre cemento y uno de los más importantes de la categoría.

En la segunda ronda del Masters 1000 canadiense, el argentino enfrentará al monegasco Valentin Vacherot, número 18 del mundo y 14° preclasificado, con el objetivo de seguir avanzando y sumar un nuevo éxito frente a un rival de fuste.

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Mariano Navone atraviesa la mejor temporada de su carrera (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)