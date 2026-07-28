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El nuevo análisis que mejoraría la prevención del infarto: por qué el test ApoB supera al control del colesterol tradicional

Nueva evidencia científica respalda el uso de este examen para detectar a tiempo complicaciones cardiovasculares que pueden pasar desapercibidas con los controles habituales, y detalla en qué casos conviene sumar este marcador al seguimiento médico

Arteria en corte transversal con partículas rojas ApoB numeradas y partículas azules LDL difusas. Placas amarillas en la pared.
Un estudio publicado en JAMA indicó que medir solo el colesterol LDL no alcanza para detectar a todas las personas con riesgo cardiovascular elevado (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Controlar los niveles de colesterol suele ser una de las principales recomendaciones para quienes buscan cuidar la salud del corazón. Durante años, el examen más utilizado en consultorios es el de colesterol LDL, utilizado como indicador del riesgo cardiovascular. Sin embargo, cada vez más evidencia señala que este método no resulta suficiente para identificar a todas las personas con riesgo elevado de padecer afecciones cardíacas.

Un estudio publicado en la revista JAMA, dirigido por Ciaran Kohli-Lynch y su equipo, utilizó simulaciones con una muestra de 250.000 adultos estadounidenses en riesgo y demostró que guiar el tratamiento solo por el resultado de LDL-C podría dejar afuera a parte de los pacientes en riesgo.

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Los investigadores concluyeron que utilizar el test de ApoB permite predecir y prevenir un mayor número de infartos y accidentes cerebrovasculares, además de mejorar la esperanza de vida, todo ello con una buena relación costo-eficacia para el sistema sanitario estadounidense. La investigación respalda la adopción del test ApoB como una alternativa más precisa frente al análisis tradicional basado únicamente en el colesterol LDL.

Brazo adulto con manguito de presión arterial sobre mesa de madera. Una mano sostiene un estetoscopio. Monitor digital indica 138/92 mmHg. Brazalete médico, ilustración de corazón.
El test ApoB mide de forma directa las partículas dañinas asociadas a la formación de placas en las arterias y mejora la evaluación del riesgo cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Funcionamiento y ventajas del test ApoB para evaluar el riesgo cardiovascular

El test ApoB representa una herramienta diferente frente a la tradicional medición de LDL. Mientras que el análisis estándar estima los valores de LDL mediante cálculos indirectos, el test ApoB mide directamente la cantidad de partículas dañinas responsables de la formación de placas en las arterias. Cada lípido que puede causar obstrucción arterial viaja unido a una proteína específica, la apolipoproteína B.

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Contar el número de estas partículas permite conocer con exactitud el “tráfico” de lípidos en las arterias, lo que se traduce en una evaluación más precisa del riesgo de acumulación de placas y, por ende, de infarto o accidente cerebrovascular.

Sistema circulatorio humano con corazón, venas y arterias, una de ellas con glóbulos rojos y placas amarillas de colesterol que la obstruyen.
El estudio de JAMA estimó que usar el test ApoB para ajustar tratamientos con estatinas aumenta la esperanza de vida y aporta más de 1.000 años de vida ajustados por calidad por cada 250.000 adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal ventaja de este método radica en que no se limita solo al colesterol LDL, sino que abarca todas las partículas que pueden contribuir a la enfermedad arterial. El test ApoB ayuda a identificar situaciones de riesgo que pasarían inadvertidas con los métodos convencionales, especialmente en personas con diabetes, síndrome metabólico o triglicéridos elevados, cuyos resultados pueden distorsionar las mediciones tradicionales.

Resultados de la investigación publicada en JAMA sobre la eficacia del test ApoB

El estudio de Kohli-Lynch et al., publicado en JAMA en 2026, comparó tres estrategias de control de lípidos: el enfoque tradicional basado en LDL, el uso de colesterol no-HDL y la aplicación del test ApoB como referencia para ajustar los tratamientos. Utilizando un modelo informático, los autores simularon los resultados en una población de 250.000 adultos estadounidenses elegibles para terapia preventiva con estatinas, pero sin diagnóstico previo de enfermedad cardiovascular.

Cuerpo humano translúcido con cerebro, corazón y sistema circulatorio iluminados. Flotan alrededor moléculas de glucosa, colesterol e insulina.
El análisis económico del test ApoB señaló que la estrategia resulta rentable para el sistema sanitario de Estados Unidos por los eventos cardiovasculares prevenidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron que guiar el tratamiento con el test ApoB se asocia a una menor incidencia de infartos y accidentes cerebrovasculares, así como a una mayor esperanza de vida respecto a las estrategias basadas en LDL o colesterol no-HDL.

El análisis económico del trabajo concluyó que esta estrategia es rentable para el sistema sanitario, pues los ahorros futuros por eventos prevenidos superan el coste adicional de la prueba y el posible tratamiento más intensivo.

En términos numéricos, la simulación estimó que el test ApoB podría aportar más de 1.000 años de vida ajustados por calidad para cada 250.000 adultos tratados según este enfoque, con un coste incremental bajo en relación con los estándares de salud pública de Estados Unidos.

Un médico de bata blanca señala un gráfico de colesterol alto en una arteria a una mujer con expresión preocupada en una consulta médica.
La American Heart Association y el American College of Cardiology ya incluyen el test ApoB en sus recomendaciones para más pacientes en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Accesibilidad, cobertura y recomendaciones actuales sobre el test ApoB en Estados Unidos

El test ApoB ya se encuentra disponible en la práctica clínica y su coste es bajo, aunque no todas las aseguradoras lo cubren actualmente. Según Samuel Kim, cardiólogo preventivo del NewYork-Presbyterian y Weill Cornell Medicine, la cobertura está mejorando de forma gradual conforme aparecen nuevas evidencias y se actualizan las guías clínicas.

Un paso importante en esa dirección ha sido la inclusión del test ApoB en las recomendaciones actualizadas de la American Heart Association y el American College of Cardiology, que sugieren considerar esta prueba en más pacientes. Según Kim, la tendencia se encamina hacia un uso cada vez más extendido del examen, especialmente en contextos donde los resultados convencionales no ofrecen un panorama claro o cuando existen factores de riesgo metabólico.

Un médico en bata blanca señala una pantalla con gráficos de ADN, alimentos grasos y datos de colesterol alto, mientras un paciente joven lo escucha atentamente en una consulta.
El test ApoB se recomienda especialmente cuando hay diabetes, obesidad, síndrome metabólico, triglicéridos elevados o resultados discordantes entre LDL y colesterol no-HDL (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo se recomienda el test ApoB y cómo ajusta el tratamiento

El test ApoB puede solicitarse en cualquier momento, aunque resulta especialmente útil cuando los resultados de LDL y colesterol no-HDL son discordantes o están influidos por triglicéridos elevados o síndrome metabólico. En estos casos, la medición directa de ApoB aporta información adicional valiosa para el médico.

Este examen ayuda a optimizar el tratamiento de quienes ya reciben medicación para reducir el colesterol. Como explica Catherine Weinberg, directora de cardiopatía congénita en Lenox Hill Hospital, un paciente puede presentar niveles de LDL dentro del rango recomendado y, aun así, mantener un valor de ApoB elevado, lo que indicaría la necesidad de ajustar la dosis o agregar otro fármaco para garantizar la protección cardiovascular.

En la práctica clínica, muchos especialistas recomiendan solicitar el test ApoB junto al panel lipídico habitual, especialmente en pacientes con antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad o niveles elevados de triglicéridos. El test también puede complementarse con otras pruebas, como la lipoproteína(a), para una evaluación más completa del riesgo.

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