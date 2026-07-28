La maniobra de Mamdani contra Netanyahu fue un desperdicio de su talento y de nuestro tiempo

El alcalde Zohran Mamdani . REUTERS/David 'Dee' Delgado

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No sé qué clase de alcalde de Nueva York será Zohran Mamdani, pero ya ha demostrado ser una verdadera decepción como estadista. Nueva York es la única ciudad del mundo donde al menos 750.000 judíos y 750.000 musulmanes conviven. En lugar de ser un constructor de puentes constructivos entre ellos, Mamdani, el primer alcalde musulmán de la ciudad, ha optado por destruirlos, utilizando el conflicto israelí-palestino como arma. Es un desperdicio de un talento político verdaderamente carismático.

Consideremos la reciente maniobra de Mamdani: amenazar con arrestar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu cuando visite Nueva York para la cumbre de las Naciones Unidas en septiembre. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Netanyahu en 2024, alegando que cometió crímenes de lesa humanidad en Gaza. Aunque Mamdani finalmente reconoció que la ciudad no tenía tal autoridad legal —y en su lugar pidió al gobierno federal que ejecutara la orden judicial días antes de la visita del líder israelí a Washington—, este era precisamente el tipo de argumento que Netanyahu utilizará en su campaña para ser reelegido el 27 de octubre. Podría escribir yo mismo el anuncio de campaña de Bibi: «El único lugar seguro para los judíos es Israel. Basta con ver lo que está pasando en Nueva York. El único líder que puede proteger a los israelíes soy yo: Bibi».

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En mi opinión, las posturas extremas de Mamdani y Netanyahu son dos caras de la misma moneda: Bibi no reconoce el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación en su patria nacional y cree que solo Israel debería gobernar el territorio que se extiende desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán. Pero los palestinos son un pueblo —más de siete millones de ellos viven en ese territorio— y no van a desaparecer ni a renunciar a su derecho a la autodeterminación, por más que Bibi y sus seguidores propaguen ideas contrarias. Lo que Bibi realmente está proponiendo es una guerra eterna entre israelíes y palestinos. Hoy permite que los colonos en Cisjordania arrasen las aldeas palestinas, y cuando estos se resisten, su gobierno lo tacha de terrorismo.

Mamdani tampoco aboga por una solución de dos Estados. Argumenta que los judíos no tienen derecho a la autodeterminación en un Estado propio: un Estado judío en su patria bíblica, en esa misma región que se extiende desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán. Pero más de siete millones de judíos también viven en ese territorio, y ellos tampoco se irán ni renunciarán a su derecho a un Estado judío, digan lo que digan Mamdani y otros socialistas democráticos. Por lo tanto, también están promoviendo, en la práctica, una guerra eterna.

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¿Y si Mamdani realmente quisiera ser un puente entre israelíes y palestinos, un papel para el que posee la capacidad y el talento únicos? Si lo hiciera, declararía su intención de que, el día que Bibi llegara a Nueva York para la Asamblea General de la ONU, convocaría un seminario en su oficina e invitaría a expertos israelíes, palestinos, árabes, musulmanes y judíos a debatir la única solución justa y estable: cómo forjar dos estados separados para los dos pueblos que habitan la zona entre el río y el mar.

Invitaría a representantes saudíes a hablar sobre la Iniciativa de Paz Árabe, lanzada en esta columna en 2002 por el príncipe heredero saudí, Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud. Invitaría a Bill Clinton, Barack Obama y George W. Bush a exponer sus respectivos planes para dos estados para dos pueblos. Invitaría a líderes palestinos como Salam Fayyad, ex primer ministro de la Autoridad Palestina, quien tanto contribuyó durante su mandato a la creación de instituciones palestinas para un estado palestino junto a Israel, a debatir cómo reactivar ese esfuerzo en la actualidad.

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Y lo más importante, invitaría a representantes de organizaciones judeoárabes que buscan forjar dos estados para dos pueblos, como las Iniciativas Abraham. No debe confundirse con los Acuerdos de Abraham; se trata de una organización israelí que trabaja por la reconciliación entre ciudadanos palestinos y judíos de Israel. (He donado dinero a este grupo). Invitaría a representantes de EcoPeace Middle East, una organización israelí-palestina-jordana dedicada a impulsar la reconciliación mediante proyectos ambientales conjuntos. (También he donado dinero a esta organización). Asimismo, invitaría al nuevo partido israelí Un Lugar para Todos, fundado antes de las próximas elecciones con una lista conjunta de palestinos y judíos israelíes, liderado por Rula Daoud y Alon-Lee Green.

En un ensayo publicado en Haaretz, Green explicó que el nuevo partido «no es un partido judío (con una representación árabe simbólica) ni un partido árabe (con una representación judía simbólica), sino un partido árabe-judío conjunto». Su objetivo es construir «una paz que ponga fin a la ocupación y establezca un Estado palestino independiente, junto al Estado de Israel».

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Por último, para darle un toque de glamour, podría invitar a la actriz Natalie Portman. Me impresionó mucho el discurso que pronunció en una reciente recaudación de fondos en línea para A Place for Us All. Según un reportaje de Haaretz, Portman “enfatizó su identidad como mujer judía y ciudadana israelí, señalando que su padre nació y se crio en Israel y que siente un profundo amor, como muchos de ustedes, por la gente de esta región —toda la gente de esta región—, por la tierra y por el futuro”.

Como Portman les dijo a los simpatizantes del partido: “Lucharon por el regreso de los rehenes. Se opusieron a la guerra de aniquilación y defendieron a los niños de Gaza. Exigieron calles más seguras, salarios más justos… El sistema quiere hacernos creer que esto es imposible, que una verdadera colaboración es imposible. Quieren minimizar lo que estos increíbles líderes están haciendo ahora mismo y les aterra lo que representa este movimiento”.

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Así suena un liderazgo constructivo. El movimiento «Un Lugar para Todos» aún se encuentra muy por debajo del umbral necesario para obtener un escaño en la Knéset. Pero apenas está comenzando. Si prefiere una versión más pragmática de este mensaje, visite el sitio web de Comandantes por la Seguridad de Israel, que reúne a casi 600 coroneles y generales retirados del ejército israelí, así como a veteranos del Mossad, el Shin Bet (Seguridad Interna), la policía y el cuerpo diplomático, todos comprometidos con la oposición a la anexión israelí de Cisjordania y con la búsqueda de una solución de dos Estados.

Imagínese si Mamdani, en lugar de realizar una maniobra inútil como considerar públicamente el arresto de Netanyahu, convocara a todos estos defensores israelíes, palestinos, árabes y estadounidenses de dos Estados para dos pueblos y luego invitara a Netanyahu a dirigirse a ellos. Que sea Bibi quien diga: «No, no quiero tener nada que ver con los defensores israelíes, palestinos, árabes y estadounidenses de dos Estados para dos pueblos».

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Al menos, transmitiría a los votantes israelíes de centro-derecha, centro e izquierda el mensaje de que el mundo no los odia, que el alcalde de Nueva York no los persigue y que lo único que la comunidad internacional desea es que israelíes y palestinos sean socios constructivos, dispuestos a explorar la única alternativa realista a una guerra interminable.

No tengo ni idea de si serviría de algo. Pero sé con certeza que lo que Mamdani está haciendo es simplemente ganar votantes para Netanyahu entre los israelíes que creen que Bibi es su único protector, que su postura intransigente es su única salvación.

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Si eso es lo que Mamdani pretende ahora con su plataforma —echar más leña al fuego que ya arde con fuerza—, es un desperdicio de su talento, de su cargo, de su energía y de nuestro tiempo.

© The New York Times 2026.