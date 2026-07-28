Los números más curiosos del Mundial 2026 y los 14 récords que se batieron: de la cantidad de panchos vendidos a los 4 hitos de Messi

Los impactantes datos que dejó el Mundial 2026 (Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images/File Photo)

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El Mundial 2026 quedará grabado en la historia por ser el primero en contar con 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México. La Copa del Mundo que terminó con el triunfo de España sobre Argentina plasmó datos impactantes que quedaron retratados en la imponente dimensión del certamen. Durante 39 días movilizó casi 300.000 personas acreditadas, reunió a más de 6,8 millones de espectadores en los estadios y desplegó una estructura que la organización presentó como la mayor en la historia del evento. En el plano futbolístico, se batieron más de 14 récords para los libros dorados de las citas mundialistas.

La FIFA publicó de manera oficial el balance operativo del Mundial de 2026 y reveló los números más curiosos. La competencia se repartió entre tres países, 16 ciudades sede, 48 bases operativas de selecciones y 645 sedes oficiales. En ese esquema participaron 1.248 jugadores y casi 300.000 acreditados que sostuvieron una operación continua en seguridad, transporte, prensa, retransmisión y servicios para el público.

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Lo que hizo falta para organizar esta Copa del Mundo fue una red continental de personal, tecnología y logística. La propia FIFA detalló que más de 43.000 voluntarios, 73.700 integrantes acreditados de seguridad y 2.500 empleados del organismo intervinieron en la realización de los 104 encuentros. Entre bastidores, la seguridad concentró una parte central del dispositivo. De acuerdo con el balance, solo esa área demandó más de un millón de turnos a lo largo del campeonato.

El Mundial 2026 tuvo más de 6.8 millones de espectadores, 43.000 voluntarios, 300 mil acreditados, 73.700 integrantes acreditados de seguridad y 2.500 empleados del organismo (REUTERS/Jeenah Moon)

El sistema de acreditaciones procesó además más de cinco millones de escaneos en las distintas sedes. Ese volumen acompañó el movimiento simultáneo de delegaciones, trabajadores, medios y proveedores a través de un torneo repartido por todo el territorio norteamericano. La logística de los equipos también quedó reflejada en las cifras difundidas por el organismo. El torneo requirió 11.337 desplazamientos de selecciones y la instalación de 300.000 metros cuadrados de césped cultivado a medida para estadios y campos de entrenamiento.

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Según el informe, los equipos de producción desplegaron 5.000 cámaras y generaron más de 24.000 contenidos durante el torneo. La dimensión del consumo dentro de los estadios aportó otra medida del torneo. Durante los 39 días de competencia se vendieron cerca de 675.000 panchos, más de 4,6 millones de refrescos y aguas embotelladas y más de 5,5 millones de cervezas.

La FIFA agregó una referencia física para ilustrar esa cifra: los panchos vendidos alcanzarían unos 135 kilómetros si se colocaran uno detrás de otro. Esa longitud equivale, según el organismo, a más de 1.350 campos de fútbol alineados en una sola fila. La escala también se midió fuera de la cancha. Los FIFA Fan Festivals recibieron a más de nueve millones de visitantes en toda Norteamérica, mientras el programa informativo “Know Before You Go” envió más de 2.300 mensajes de WhatsApp y 7,7 millones de correos electrónicos para orientar a los aficionados durante el torneo.

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Lionel Messi consiguió cuatro récords nuevos en el Mundial 2026 (REUTERS/Carlos Barria)

Aunque dentro de la cancha también se reflejaron números memorables: se rompieron 14 récords históricos de las Copas del Mundo. Lionel Messi fue uno de los protagonistas principales al formar parte en cuatro de estos. El capitán de la selección argentina se convirtió en el jugador con más victorias (23), más goles desde afuera del área (7), el futbolista con más conversiones consecutivas (9 partidos al hilo marcando gol) y más participaciones de una Copa del Mundo (6) junto a Cristiano Ronaldo y Memo Ochoa.

El portugués, no obstante, tiene uno parecido en solitario: es el participante con goles en más ediciones, ya que convirtió en todas las que jugó. La Pulga se quedó con la pólvora mojada en Sudáfrica 2010. Una de las marcas que el Diez llegó a tocar en la edición 2026 fue el máximo goleador histórico, la cual quedó en manos de Kylian Mbappé: el francés acumula 22 tantos contra los 21 del rosarino.

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Les Bleus protagonizaron otros récords: Didier Deschamps se transformó en el entrenador con más partidos dirigidos (26) y Michael Olise es el único jugador en dar siete asistencias en una misma Copa del Mundo. El máximo asistidor de la historia es Lionel Messi, con 12.

Otros récords que se rompieron son el entrenador más veterano con 78 años (Dick Avocaat/Curazao), más atajadas en un mismo partido con 16 (Eloy Room/Curazao), más vallas invictas con 7 (Unai Simón/España), más pases completados con 790 (Rodri/España), entre otros.

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LOS RÉCORDS QUE SE ROMPIERON EN EL MUNDIAL 2026 POR PARTE DE FUTBOLISTAS

Máximo goleador histórico : Kylian Mbappé (22 goles) - Francia

Jugador con más victorias : Lionel Messi (23 triunfos) - Argentina

Más asistencias en una misma edición : Michael Olise (7 pases gol) - Francia

Jugador con más participaciones en un Mundial : Lionel Messi (6) - Argentina | Cristiano Ronaldo (6) - Portugal

Más atajadas en un mismo partido : Eloy Room (16 atajadas) - Curazao (vs. Ecuador)

Más vallas invictas en una misma edición : Unai Simón (7 vallas invictas) - España

El entrenador más veterano : Dick Avocaat (78 años y 271 días) - Curazao

Entrenador con más partidos : Didier Deschamps (26 encuentros) - Francia

Jugador con goles en más partidos consecutivos : Lionel Messi (9 encuentros convirtiendo) - Argentina

Jugador con más goles desde afuera del área : Lionel Messi (7 tantos) - Argentina

Jugador con goles en más ediciones : Cristiano Ronaldo (6 Mundiales) - Portugal

Primeros compañeros en alcanzar seis goles en una misma edición : Jude Bellingham y Harry Kane - Inglaterra | Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé - Francia

Más pases completados en una misma edición : Rodri (790 pases) - España

Jugador más joven en convertir dos goles tras ser suplente: Johan Manzambi (20 años y 247 días) - Suiza (vs. Bosnia)