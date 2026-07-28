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Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió el suroeste de Japón: las autoridades emitieron una alerta de tsunami

El sismo ocurrió a las 16:27 hora local (07:27 GMT) y alcanzó el nivel 7 en la escala sísmica japonesa Shindo, el máximo valor posible en ese sistema de medición, según la Agencia Meteorológica japonesa

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió el suroeste de Japón: las autoridades emitieron una alerta de tsunami (REUTERS)
Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió el suroeste de Japón: las autoridades emitieron una alerta de tsunami (REUTERS)
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Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes el suroeste de Japón, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), que emitió una alerta de tsunami para la zona costera tras el fuerte movimiento sísmico registrado en la isla de Kyushu.

El sismo ocurrió a las 16:27 hora local (07:27 GMT) y alcanzó el nivel 7 en la escala sísmica japonesa Shindo, el máximo valor posible en ese sistema de medición, según la JMA. Las autoridades advirtieron que el terremoto podría generar un tsunami de hasta un metro de altura, con llegada prevista para alrededor de las 17:00 hora local (08:00 GMT).

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La cadena pública NHK informó que olas de hasta ese nivel podrían haber llegado a algunos sectores de la costa poco después de la emisión de la alerta.

Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre víctimas ni daños materiales derivados del terremoto.

Japón registró otro fuerte movimiento sísmico el 25 de junio, cuando un terremoto de magnitud 7,2 afectó el norte del país sin causar muertos ni daños de consideración.

El país figura entre las zonas con mayor actividad sísmica del planeta debido a su ubicación sobre cuatro grandes placas tectónicas, en el extremo occidental del Anillo de Fuego del Pacífico. El archipiélago, con una población cercana a 125 millones de habitantes, registra cada año cientos de terremotos y concentra alrededor del 18% de los sismos del mundo. La mayoría presenta una intensidad moderada, aunque sus consecuencias dependen de la ubicación del epicentro y de la profundidad del movimiento.

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La población japonesa conserva el recuerdo del terremoto submarino de magnitud 9,0 de 2011, que provocó un tsunami con un saldo de alrededor de 18.500 muertos y desaparecidos y causó el accidente en la central nuclear de Fukushima.

Más recientemente, el 20 de abril de este año, un terremoto de magnitud 7,7 afectó el norte de Japón, dejó al menos 10 heridos y sacudió edificios de gran altura en Tokio. Tras ese episodio, las autoridades emitieron una advertencia especial por un mayor riesgo de terremotos de magnitud 8,0 o superior. Esa recomendación permaneció vigente durante una semana antes de quedar sin efecto.

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