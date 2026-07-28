Economía
GoogleAgregar Infobae en Google

Cómo manejar en el hielo y la nieve: técnicas y precauciones para usar el auto en la montaña en vacaciones de invierno

Las imágenes de fuertes nevadas en toda la zona cordillerana argentina muestran que este receso invernal tendrá como protagonistas tanto a las bajas temperaturas como al terreno resbaladizo

Vehículos transitando en carreteras nevadas, mostrando la importancia de seguridad, tracción y manejo adecuado en invierno. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las temperaturas extremas y la abundante caída de nieve son protagonistas de este invierno en Argentina. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Conducir un vehículo sobre la nieve o el hielo no es una tarea tan compleja de hacer con seguridad, siempre y cuando se tomen dos precauciones fundamentales: velocidad y ruedas adecuadas.

El único punto de contacto de un auto con el piso son sus cuatro neumáticos, y estos se adhieren a la superficie que pisan gracias a su compuesto, su diseño y el nivel de fricción que se le demande.

PUBLICIDAD

Si se tiene cubiertas para nieve o barro, su dibujo no está gastado más de lo admitido por el fabricante y se lo somete a un esfuerzo físicamente razonable para permitir que se adhiera al piso, no debe ocurrir ninguna situación de patinamiento que provoque la pérdida de control del vehículo para su conductor.

Pero si el neumático no es adecuado, está suficientemente desgastado como para no poder evacuar agua o nieve por sus laterales, o se pretende tener adherencia llevándolo a mayor velocidad que las que permiten las leyes de la física, lo más probable es que el automóvil no obedezca las órdenes del volante o el pedal de freno.

PUBLICIDAD

Tres automóviles blancos circulan por una carretera cubierta de nieve. Montañas con nieve y vegetación escasa se observan bajo un cielo gris
La nieve superficial sobre el asfalto puede ser la que más sorprenda a los conductores, por presencia de hielo que no se percibe. Hay que ir despacio y muy atentos al camino.

Bajar un 20% las libras la presión de inflado de los neumáticos genera una mejora en la adherencia cuando hay nieve seca y profunda, de más de 15 ó 20 centímetros, porque permite que el neumático se apoye mejor con todo su dibujo. Pero siempre hay que tener a mano un compresor (puede ser un USB de los actuales sin problema), que permita volver a inflar el neumático cuando el piso dejó de tener nieve para evitar que se dañe y pueda cortarse.

En la nieve no se deben utilizar cadenas, sino solo en los casos en los que se advierte presencia de hielo que puede impedir la adherencia del caucho de los neumáticos. Las cadenas deben ponerse en las ruedas que tienen tracción y no en las que tienen dirección únicamente. En la mayoría de los autos actuales, la tracción es delantera, por lo tanto las cadenas estarán en las ruedas que también manejan la dirección del vehículo.

Pero en los autos de tracción trasera, las cadenas no deben colocarse adelante sino atrás también, ya que son esas las ruedas que transmiten la potencia al piso. De poco sirve tener cadenas en las ruedas delanteras si las traseras están patinando. En cualquier caso, con cadenas se debe circular a muy baja velocidad, a no más de 30 o 40 km/h para evitar dañarlas.

En ese caso, para tener mejor dirección cuando las cadenas están atrás hay que circular a menor velocidad, y eventualmente, cuando se trata de una ruta de asfalto con banquina de tierra o ripio como suele haber en la Patagonia, se puede bajar las ruedas derechas de la cinta asfáltica en las curvas, como para que el neumático “encuentre agarre” en una superficie más rugosa que la ruta misma.

Conductor colocando en las ruedas motrices las cadenas para circular sobre nieve. (@parkingsevilla5 en X)
Las cadenas deben utilizarse cuando hay hielo sobre el asfalto o sobre la misma nieve. Si es nieve seca sin hielo no son necesarias. (@parkingsevilla5 en X)

El “hielo negro” es el más peligroso porque suele no verse fácilmente ya que trasluce el color del asfalto. Es el hielo que se forma sobre un tramo de una ruta que suele estar en sombra durante gran parte del día, de modo tal que no hay nieve pero sí se forma hielo por agua congelada.

Se suele advertir como un tramo de ruta opaco y levemente más oscuro que el color del pavimento mismo. Si está en una zona recta, hay que reducir la velocidad y pasarlo sin frenar ni cambiar la dirección. Si está en curva, es recomendable bajar las ruedas derechas a la banquina para asegurar la adherencia que las ruedas izquierdas no tendrán.

En cualquier caso, debido a la menor cantidad de horas de luz natural y las bajas temperaturas, es recomendable no salir de viaje en zonas de nieve o hielo antes que salga el sol, y que al menos hayan transcurrido un par de horas de día. Esto permitirá que se descongelen algunas zonas y también poder ver mejor el camino y el entorno para los conductores.

Hielo en el parabrisas

Si al iniciar el viaje el parabrisas y los demás cristales del vehículo tienen hielo, no hay que sacarlo con el limpiaparabrisas, que probablemente esté pegado al hielo mismo, no hay que tirarle agua, ni fría porque aumentará el hielo, ni tampoco tibia o caliente porque lo único que se conseguirá es que el cristal se rompa por diferencia de temperatura.

Una persona quitando el hielo del cristal del coche. (Adobe Stock)
La forma correcta de retirar el hielo es con algún tipo de esplatula blanda. Una tarjeta plástica como las de crédito o débito funciona perfectamente. (Adobe Stock)

La mejor manera de retirar la película de hielo es con una tarjeta plástica como las tarjetas de crédito, haciendo movimientos descendentes desde la parte superior del vidrio con la tarjeta colocada como si fuese una pala que levanta la capa de nieve congelada. Idealmente, colocarse guantes es recomendable, porque el hielo que levanta esa “pala” llegará a los dedos en apenas un par de pasadas por el vidrio.

Mecánicamente, es importante arrancar el auto y dejarlo funcionando al menos 10 minutos regulando, con la calefacción encendida en el interior pero con el aire acondicionado prendido y la temperatura alta, por sobre los 24 grados. De ese modo, mientras se calienta el motor, lo mismo ocurre con el habitáculo, lo que también contribuye a templar los vidrios y que sea más simple retirar el depósito de hielo que los cubre.

Temas Relacionados

vacaciones de inviernoconducción en nieveconducción en hieloconducción con cadenas para la nieveÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuáles fueron los productos que los argentinos dejaron de comprar en el supermercado

Solo tres rubros exhibieron crecimiento en mayo, mientras que el resto de las categorías experimentó caídas, con bajas de hasta dos dígitos

Cuáles fueron los productos que los argentinos dejaron de comprar en el supermercado

ANSES: quiénes cobran hoy, martes 28 de julio de 2026

Cronograma de pagos previstos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, con actualizaciones y bonificaciones vigentes

ANSES: quiénes cobran hoy, martes 28 de julio de 2026

Sin financiamiento adicional del FMI a la vista, en 2027 habrá que devolverle USD 7.500 millones

Los desembolsos netos al organismo ascienden a USD 5.800 millones. Se trata de una cifra abultada si Argentina no consigue acceso a los mercados. Su titular aseguró ayer que el país “no requiere de financiamiento adicional del organismo”

Sin financiamiento adicional del FMI a la vista, en 2027 habrá que devolverle USD 7.500 millones

Viaje al centro de Vaca Muerta: Georgieva visitará un pozo clave con Caputo y se reunirá con el presidente de YPF

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) visitará el yacimiento Loma Campana donde la recibirá el titular de la petrolera, Horacio Marín. Los desafíos para esta nueva etapa del programa

Viaje al centro de Vaca Muerta: Georgieva visitará un pozo clave con Caputo y se reunirá con el presidente de YPF

Tesla, cada vez más cerca: cuándo empezará a vender autos eléctricos en la Argentina la marca de Elon Musk

Actualmente, los vehículos que vienen importados desde otras regiones pagan el 35% al entrar al país. La marca hizo su desembarco local con una oficina y nombrando un CEO. Además, ya lanzó la venta de sus modelos en Uruguay

Tesla, cada vez más cerca: cuándo empezará a vender autos eléctricos en la Argentina la marca de Elon Musk

DEPORTES

Susto en Inglaterra: perdió el equilibrio y se desvaneció tras intentar levantar más de 170 kilos en una competencia de halterofilia

Susto en Inglaterra: perdió el equilibrio y se desvaneció tras intentar levantar más de 170 kilos en una competencia de halterofilia

Sueño fijo, recuperación activa y doble sesión diaria: la fórmula de Cristiano Ronaldo para permanecer en la élite del fútbol mundial

Medía 1,47 e hizo 250 goles: la increíble historia de Bimbinha, el futbolista profesional más bajo de la historia

Los números más curiosos del Mundial 2026 y los 14 récords que se batieron: de la cantidad de panchos vendidos a los 4 hitos de Messi

La argentina Solana Sierra tropezó en el inicio de la gira sobre cemento: perdió en la primera ronda del WTA 250 de Memphis

TELESHOW

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada

Las desafortunadas declaraciones de Flor Vigna sobre Nicolás Cabré: “Muy mala persona”

La denuncia de Cristian U contra el reality español La Casa de los Gemelos: “Hubo xenofobia, discriminación y humillación”

Claudio Rígoli se casó con Elisa, su joven novia, en una boda secreta en Italia: “En El Nueve se sorprendieron”

Todos los ganadores de los Premios Pinti: Charlie y la fábrica de chocolates y Rocky lideraron la noche

INFOBAE AMÉRICA

Un terremoto de magnitud 7,1 golpeó el suroeste de Japón: las autoridades levantaron la alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7,1 golpeó el suroeste de Japón: las autoridades levantaron la alerta de tsunami

Netanyahu visitará a Trump para tratar la situación de la guerra con Irán y el acuerdo de seguridad con Líbano

Zelensky se reúne con Trump en Washington para reforzar el apoyo de Estados Unidos frente a Rusia en plena escalada militar

Brasil presentó un pedido de consultas contra EEUU ante la Organización Mundial del Comercio por los nuevos aranceles de Trump

Ortega nombra a su hijo Maurice Facundo como delegado presidencial para el deporte, tras sanción de Estados Unidos