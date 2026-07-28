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Sueño fijo, recuperación activa y doble sesión diaria: la fórmula de Cristiano Ronaldo para permanecer en la élite del fútbol mundial

Iván Perujo, expreparador físico del portugués, aseguró que no negocia ningún aspecto de su preparación; expertos en acondicionamiento identificaron cuáles de esos hábitos cualquier persona puede incorporar a su rutina cotidiana

La carrera de Cristiano Ronaldo se apoyó en la constancia, el cuidado físico y una preparación rigurosa (REUTERS/Ahmed Yosri)
La carrera de Cristiano Ronaldo se apoyó en la constancia, el cuidado físico y una preparación rigurosa (REUTERS/Ahmed Yosri)
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Cristiano Ronaldo ha consolidado su figura como uno de los máximos referentes del fútbol mundial, no solo por su talento y logros deportivos, sino también por una disciplina de entrenamiento que lo distingue en la élite. A lo largo de su carrera, el delantero portugués ha mostrado un compromiso inquebrantable con el cuidado físico y la mejora constante, convirtiendo sus rutinas en un ejemplo para colegas y nuevas generaciones. Superó los 40 años manteniendo un nivel competitivo que le permitió disputar un Mundial, hecho que subraya su dedicación y capacidad para desafiar los límites habituales de la longevidad deportiva.

Muchos de sus compañeros y entrenadores han remarcado la ética de trabajo que lo caracteriza. Relatan sesiones de entrenamiento adicionales, una atención rigurosa a la alimentación y una exigencia personal que rara vez encuentra descanso. El propio delantero ha señalado en entrevistas que la base de su éxito radica en la constancia y el respeto por cada detalle de la preparación física. Su trayectoria se apoya en la convicción de que el talento, sin una disciplina férrea, no basta para alcanzar la excelencia y mantenerse vigente en la alta competencia por más de dos décadas.

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La rutina de Cristiano Ronaldo y cómo adaptarla a la vida diaria

El entrenamiento semanal de Ronaldo combina sesiones dobles que alternan trabajo en campo (con ejercicios técnicos, sprints, agilidad y táctica) y entrenamiento estructurado en gimnasio. Estas rutinas incluyen fuerza de piernas y core varias veces por semana, trabajo de tren superior y circuitos de cuerpo completo para mantener la condición general. Destaca la integración sistemática de recuperación activa: movilidad, estiramientos, sesiones en pileta y caminatas, sumando siempre más de 10.000 pasos diarios.

Cristiano Ronaldo sostuvo su vigencia en el fútbol mundial con una disciplina de entrenamiento que le permitió competir después de los 40 años y disputar un Mundial (REUTERS/Hannah Mckay)
Cristiano Ronaldo sostuvo su vigencia en el fútbol mundial con una disciplina de entrenamiento que le permitió competir después de los 40 años y disputar un Mundial (REUTERS/Hannah Mckay)

Según su expreparador físico Iván Perujo, en declaraciones recogidas por Sport, la constancia es el factor diferencial: “Cristiano es un trabajador desde el nacimiento. No negocia nada. Llega primero, se queda al final, entrena más que nadie, dispone de gimnasio en casa y mantiene una dedicación absoluta”. El compromiso de este atleta de 41 años va más allá de las sesiones programadas por el club, extendiéndose a una rutina de 24 horas al día, donde el descanso y la recuperación tienen el mismo peso que el esfuerzo físico.

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Para Ronaldo, el descanso es innegociable. Su exentrenador asegura que procura acostarse siempre entre las 11 y las 12 de la noche para despertarse cerca de las 08.30, manteniendo horarios fijos que favorecen la recuperación. Suma técnicas como la compresión muscular y la crioterapia, junto a una regla sencilla: “Si entrenas dos horas, tienes que recuperar dos horas”.

Si bien la rutina puede parecer inalcanzable para quienes no disponen de recursos de élite, varios de sus principios pueden trasladarse eficazmente a la vida cotidiana. El experto en acondicionamiento físico Jared Meacham, citado por Healthline, advierte que copiar el volumen de entrenamiento de un profesional puede llevar rápidamente al agotamiento y a las lesiones. Lo realmente útil es observar cómo estructura Ronaldo su semana y adaptar esos elementos a un nivel manejable y sostenible.

Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo Jr., ambos sin camiseta y en pantalones cortos, flexionan los bíceps mientras sonríen en un gimnasio moderno
La rutina de Cristiano Ronaldo combina sesiones dobles con trabajo en campo, gimnasio, fuerza de piernas, core, tren superior y circuitos de cuerpo completo (Instagram)

Para la mayoría de las personas, la clave es la variedad y el equilibrio. Inspirarse en la rutina de Ronaldo implica combinar fuerza, ejercicios específicos para el deporte, movilidad y descanso. Por ejemplo, una semana adaptada podría estructurarse en tres o cuatro días de entrenamiento, enfocándose en la diversidad de movimientos más que en la intensidad. Un esquema realista podría incluir:

  • Un día de fuerza para la parte inferior del cuerpo y core, con ejercicios como sentadillas y planchas, sumando estiramientos y movilidad.
  • Un día de trabajo de fuerza para la parte superior y algo de cardio o agilidad, como flexiones, remo con mancuernas y caminata inclinada.
  • Un día de circuito de cuerpo completo, alternando ejercicios funcionales y trabajo de core, más intervalos de acondicionamiento y estiramientos.
  • Un día opcional de actividad ligera, como caminar a paso vivo, estiramientos o yoga, cuidando que los días de descanso incluyan movimiento leve para mantener la constancia sin sobrecargar el cuerpo.
Cristiano Ronaldo prioriza el descanso con horarios fijos de sueño y técnicas de recuperación como la compresión muscular y la crioterapia (REUTERS/Laszlo Balogh)
Cristiano Ronaldo prioriza el descanso con horarios fijos de sueño y técnicas de recuperación como la compresión muscular y la crioterapia (REUTERS/Laszlo Balogh)

El mayor aprendizaje que se puede extraer de la rutina de Ronaldo, según los especialistas, es la importancia de la regularidad y el descanso. Mantener horarios estables de sueño, priorizar la recuperación activa y no descuidar la movilidad son hábitos transferibles a cualquier persona. Como indica el propio Ronaldo, “lo más importante es la rutina”, y eso puede significar acostarse y levantarse siempre a la misma hora, jugar con los hijos o caminar más de 10.000 pasos al día, explica One Football.

El propio Ronaldo ha explicado que utiliza técnicas como la compresión muscular y la crioterapia para acelerar la recuperación tras los entrenamientos exigentes. Para el público general, la recuperación puede traducirse en prácticas sencillas pero efectivas: sesiones cortas de movilidad, estiramientos diarios, caminatas ligeras y, sobre todo, calidad del sueño.

El doctor Jared Meacham enfatiza que incluso 10 o 15 minutos de trabajo de movilidad, acompañados de una buena nutrición y uno o dos días de descanso activo a la semana, potencian considerablemente los resultados del entrenamiento y ayudan a prevenir molestias o lesiones crónicas.

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