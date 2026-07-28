Susto en Inglaterra: perdió el equilibrio y se desvaneció tras intentar levantar más de 170 kilos en una competencia de halterofilia

El atleta intentó levantar una barra con pesas y en un momento cayó de rodillas al suelo

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La final masculina de halterofilia de 79 kg en los Juegos de la Commonwealth dejó una imagen inesperada en Glasgow: el levantador británico Chris Murray se alzó con la medalla de bronce tras vivir una competencia marcada por el esfuerzo físico y un episodio de desvanecimiento. El atleta de 27 años, que había conquistado la medalla de oro hace cuatro años en Birmingham, igualó su marca personal de 325 kg, pero no logró retener el título.

La competición resultó exigente para Murray, quien afrontó “un desafío físico” en contraste con el reto mental que representaron los anteriores juegos, según sus propias palabras. Durante su segundo intento, al buscar levantar 174 kg, abortó la maniobra y cayó de rodillas, lo que generó momentos de tensión en el recinto. El personal de la organización rodeó rápidamente al deportista y extendió una sábana para proteger su privacidad, mientras la cadena televisiva que transmitía el evento optó por cambiar a un plano general y evitar enfocar cualquier imagen sensible.

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La comentarista y ex medallista de halterofilia Michaela Breeze transmitió tranquilidad a la audiencia, aclarando que “está bien” y que solo requería que le llegara oxígeno al cerebro tras una caída de la presión arterial. “No hay de qué preocuparse, solo necesita un poco de oxígeno en el cerebro”, añadió Breeze, quien recomendó que el atleta permaneciera unos segundos extra en el suelo antes de reincorporarse.

Murray se quedó con la medalla de bronce

Tras el incidente, la multitud en Glasgow ovacionó a Murray cuando abandonó el escenario para recuperarse entre bastidores, donde se le vio bebiendo agua junto a su equipo. Apenas cinco minutos después, regresó para realizar su tercer intento y logró alzar 177 kg, superando su intento anterior y ubicándose momentáneamente en la primera posición. “Los últimos Juegos fueron un desafío mental, estos han sido físicos”, declaró Murray en un video que compartió en sus redes. “Es genial volver a levantar pesas prácticamente sin dolor después de varias lesiones. No voy a mentir, ya me duele un poco, pero eso se soluciona con unas cuantas cervezas”.

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El desarrollo de la competencia mantuvo la atención del público. El levantador malasio Erry Hidayat Muhammad, de 26 años, se impuso con un total de 331 kg, estableciendo un nuevo récord en los Juegos de la Commonwealth. Muhammad, quien sigue la trayectoria de su padre, campeón en Kuala Lumpur 1998, se mostró sólido durante toda la prueba y relegó a Murray al tercer puesto. El representante de India, Valluri Ajaya Babu, obtuvo la medalla de plata con un total de 330 kg, gracias a un levantamiento de 149 kg en arrancada.

Murray expresó su satisfacción tras el podio, a pesar de no conseguir el oro: “Levantar 325 kg me valió la medalla de oro en los Juegos de la Commonwealth de 2022, así que no me puedo quejar. Estoy realmente muy feliz”. El propio atleta reconoció la calidad de sus rivales: “Estoy eufórico, obviamente no es el color que quería, me hubiera encantado ganar dos veces seguidas, pero dos personas muy dignas me han vencido”. Al concluir la competencia, Murray remarcó: “Me voy sin dolor, sin lesiones y con muchas ganas de afrontar el próximo reto”.

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La jornada en Glasgow también dejó actuaciones destacadas fuera del podio. En la categoría masculina de 71 kg, Jonathan Chin finalizó cuarto con 299 kg, mientras que en la rama femenina, Eliza Pratt también ocupó el cuarto lugar en la división de 58 kg tras levantar un total de 196 kg.