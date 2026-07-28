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Cuáles fueron los productos que los argentinos dejaron de comprar en el supermercado

Solo tres rubros exhibieron crecimiento en mayo, mientras que el resto de las categorías experimentó caídas, con bajas de hasta dos dígitos

Las ventas en supermercados a nivel nacional alcanzaron los $2,50 billones durante mayo. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Las ventas en supermercados a nivel nacional alcanzaron los $2,50 billones durante mayo. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
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El consumo en supermercados volvió a mostrar señales de debilidad durante mayo, con una retracción interanual marcada por el retroceso de la mayoría de los rubros relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Si bien algunos lograron sostener el nivel de ventas e incluso crecer frente al mismo mes del año pasado, los segmentos con mayor peso dentro de la facturación registraron descensos que condicionaron el resultado general.

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De acuerdo con la Encuesta de Supermercados, las ventas a nivel nacional alcanzaron los $2,50 billones durante mayo, lo que representó una caída real del 0,7% interanual y significó la quinta baja consecutiva en esa comparación. En cambio, la medición mensual desestacionalizada mostró una leve recuperación frente a abril, con un avance del 0,9%.

Dentro de los 11 rubros que integran el relevamiento, según resaltó un análisis de Politikon Chaco, 8 presentaron variaciones negativas respecto de mayo de 2025. Las mayores caídas se concentraron en Bebidas, con un retroceso real del 11,3%, y en Lácteos, que registró una baja del 5,4%, convirtiéndose en los dos sectores con peor desempeño del mes.

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También mostraron descensos Verdulería (-4,1%), Limpieza (-3,7%), Panadería (-3,6%), Indumentaria, con una disminución del 2,7%, y Alimentos preparados y Rotisería, que presentó una caída más moderada del 1,6 por ciento.

Gráfico de barras horizontal que detalla la variación porcentual real de ventas en supermercados por rubro. Muestra 12 rubros y sus porcentajes
Ventas en supermercados por rubros

En conjunto, los rubros que registraron bajas representaron el 73% de la facturación total de mayo, por lo que su evolución tuvo un peso determinante en el resultado global.

En contraste, solo tres categorías lograron crecer en términos reales durante el quinto mes del año. Electrónicos encabezó las subas con un incremento del 17,6%, seguido por Carnes, con 10,9%, y Otros, con 10,5 por ciento. Estos segmentos, sin embargo, explicaron apenas el 27% de la facturación total, limitando su impacto sobre el desempeño general.

Referentes del sector aseguran que “el consumo está difícil” y apuestan a marcas propias, que en general son más económicas, y continuas promociones para sostener los niveles de venta, en un contexto donde los comercios de cercanía cobran mayor relevancia, al adaptarse mejor a consumidores que priorizan compras pequeñas y más frecuentes.

A nivel territorial, la evolución de las ventas en los supermercados también estuvo marcada por resultados heterogéneos. Diez jurisdicciones lograron registrar incrementos interanuales, lideradas por Neuquén (+7,6%), Río Negro (+4,8%) y San Luis (+4,1%).

Luego se ubicaron resto de Buenos Aires (+2,3%), La Pampa (+2,0%), Ciudad de Buenos Aires (+1,1%), Santa Fe (+1,1%), Santiago del Estero (+0,9%), Mendoza (+0,4%) y Córdoba (+0,1%).

Entre los distritos con caídas, los retrocesos más moderados se observaron en San Juan (-0,4%) y Formosa (-0,9%). En el otro extremo, las bajas más pronunciadas correspondieron a La Rioja (-12,2%), Misiones (-14,3%) y Corrientes (-22,7%), que fueron las únicas jurisdicciones con descensos interanuales de dos dígitos durante mayo.

Qué pasó en junio

Según datos de Scentia, el consumo masivo cerró junio con una baja interanual del 2,7% y una disminución mensual del 2,4%, profundizando la tendencia negativa y llevando el acumulado del año a una caída del 2,9 por ciento.

La contracción fue generalizada en los canales físicos, mientras que el comercio electrónico continuó acelerando su expansión: las ventas online registraron un crecimiento interanual de 41%, superando ampliamente el incremento de 29,9% observado en mayo. Con este desempeño, el canal digital acumula una suba de 34,8% en lo que va del año.

Pasillo de supermercado con estantes metálicos llenos de envases de vidrio, plástico y paquetes de especias, condimentos y productos alimenticios secos.
El consumo masivo cerró junio con una baja interanual del 2,7% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puntualmente en supermercados de cadena, el consumo cayó 2,6% interanual y 0,9% en relación al mes previo. De este modo, en lo que va del año acumuló un retracción del 4,6%, con bajas en todos los rubros.

Considerando el total de canales, las bebidas con alcohol fueron una de las dos únicas canastas que mostraron crecimiento durante junio, con un avance interanual de 9,4 por ciento.

Este comportamiento podría estar asociado a un mayor consumo impulsado por el contexto del Mundial 2026. Las bebidas sin alcohol también se ubicaron entre las categorías ganadoras, con un incremento de 3,5 por ciento.

En contraste, el resto de los rubros presentó variaciones negativas. Desayuno y merienda registró una caída de 7,7%, seguido por limpieza de ropa y hogar, con una baja de 6,2%; perecederos, con un retroceso de 5,7%; e impulsivos, con una disminución de 5,3 por ciento. Por su parte, higiene y cosmética descendió 3,7%, mientras que alimentación mostró una contracción más moderada, de 0,5 por ciento.

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