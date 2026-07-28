Taiwán detuvo a un empleado de Nvidia por contrabando de chips de inteligencia artificial a China

En esta ilustración, aparecen el logotipo de NVIDIA y una placa base de ordenador (REUTERS/Dado Ruvic)

Guardar

La Fiscalía de Keelung, Taiwán, detuvo a un empleado de Nvidia Corp. en el marco de una investigación sobre el presunto contrabando de chips de inteligencia artificial hacia China, lo que ha sumido a la empresa estadounidense en un caso de gran repercusión relacionado con el mercado negro de sus productos.

Según fuentes familiarizadas con el asunto, los investigadores locales registraron el domicilio del empleado y su puesto de trabajo en la oficina de Nvidia en Taipéi el pasado 24 de julio.

Los tribunales accedieron a la solicitud de la Fiscalía de detener a la persona por presuntos delitos de falsificación y abuso de confianza, según indicaron dichas fuentes a Bloomberg, que pidieron no ser identificadas, ya que la identidad del empleado no es pública.

PUBLICIDAD

La Fiscalía de Keelung informó que los investigadores registraron la semana pasada el domicilio y la oficina de un hombre de apellido Chang en relación con la investigación. Chang se encuentra detenido, según indicaron los fiscales, sin revelar su nombre completo ni identificar su afiliación a la empresa.

Esta medida podría constituir el primer caso conocido en el que las autoridades gubernamentales emprenden acciones legales contra un empleado de Nvidia, tras una serie de detenciones en Taiwán que incluyeron a empleados de Super Micro Computer Inc. (SMCI), un distribuidor de servidores de inteligencia artificial y un operador de centros de datos. La Fiscalía no ha acusado a ninguna de las empresas de haber cometido irregularidades.

PUBLICIDAD

El CEO de Nvidia, Jensen Huang (REUTERS/Manami Yamada)

El caso forma parte de al menos ocho investigaciones sobre el contrabando de chips de Nvidia en cuatro jurisdicciones, en un contexto en el que las autoridades, desde Washington hasta Taipéi, toman medidas contra un problema de mercado negro cuya existencia negó en su momento el CEO de Nvidia, Jensen Huang.

Las autoridades taiwanesas llevaron a cabo su primera ronda de detenciones en mayo, acusando a tres personas de falsificar documentos con el fin de exportar a China servidores de Super Micro que contienen chips de IA de Nvidia, en infracción de las restricciones comerciales de EEUU. Se incautaron de unas 50 unidades de dicho hardware antes de que salieran de Taiwán, aunque los investigadores sospechan que los acusados ya habían logrado introducir de contrabando al menos un lote de servidores en China a través de Japón.

PUBLICIDAD

Un portavoz de Nvidia se negó a comentar los últimos acontecimientos. Huang, al ser preguntado en mayo si había algo que su empresa pudiera hacer para evitar situaciones como esta, afirmó que Nvidia es “muy rigurosa a la hora de explicar a todos nuestros socios todas las leyes y normativas del mundo”. Instó a Super Micro a redoblar sus esfuerzos en materia de diligencia debida, a lo que el fabricante de servidores respondió que sus políticas de cumplimiento están en consonancia con las de otras empresas, incluida Nvidia.

Washington ha prohibido la venta de la mayoría de los chips de IA de Nvidia a China sin autorización estadounidense, ante la preocupación de que dicho hardware pudiera proporcionar a Pekín una ventaja militar.

PUBLICIDAD

Funcionarios estadounidenses han alegado que se han desviado a China servidores equipados con tecnología de Nvidia por valor de miles de millones de dólares, en infracción de los controles de exportación, mientras que Singapur, Taiwán y Malasia también examinan más de cerca los envíos de chips de IA.