Mundo
GoogleAgregar Infobae en Google

Taiwán detuvo a un empleado de Nvidia por contrabando de chips de inteligencia artificial a China

La Fiscalía de Keelung registró el domicilio y la oficina del sospechoso por delitos de falsificación y abuso de confianza. El caso se suma a al menos ocho investigaciones activas sobre el tráfico ilegal de semiconductores hacia Pekín

En esta ilustración, aparecen el logotipo de NVIDIA y una placa base de ordenador (REUTERS/Dado Ruvic)
En esta ilustración, aparecen el logotipo de NVIDIA y una placa base de ordenador (REUTERS/Dado Ruvic)
Guardar

La Fiscalía de Keelung, Taiwán, detuvo a un empleado de Nvidia Corp. en el marco de una investigación sobre el presunto contrabando de chips de inteligencia artificial hacia China, lo que ha sumido a la empresa estadounidense en un caso de gran repercusión relacionado con el mercado negro de sus productos.

Según fuentes familiarizadas con el asunto, los investigadores locales registraron el domicilio del empleado y su puesto de trabajo en la oficina de Nvidia en Taipéi el pasado 24 de julio.

Los tribunales accedieron a la solicitud de la Fiscalía de detener a la persona por presuntos delitos de falsificación y abuso de confianza, según indicaron dichas fuentes a Bloomberg, que pidieron no ser identificadas, ya que la identidad del empleado no es pública.

PUBLICIDAD

La Fiscalía de Keelung informó que los investigadores registraron la semana pasada el domicilio y la oficina de un hombre de apellido Chang en relación con la investigación. Chang se encuentra detenido, según indicaron los fiscales, sin revelar su nombre completo ni identificar su afiliación a la empresa.

Esta medida podría constituir el primer caso conocido en el que las autoridades gubernamentales emprenden acciones legales contra un empleado de Nvidia, tras una serie de detenciones en Taiwán que incluyeron a empleados de Super Micro Computer Inc. (SMCI), un distribuidor de servidores de inteligencia artificial y un operador de centros de datos. La Fiscalía no ha acusado a ninguna de las empresas de haber cometido irregularidades.

PUBLICIDAD

El CEO de Nvidia, Jensen Huang (REUTERS/Manami Yamada)
El CEO de Nvidia, Jensen Huang (REUTERS/Manami Yamada)

El caso forma parte de al menos ocho investigaciones sobre el contrabando de chips de Nvidia en cuatro jurisdicciones, en un contexto en el que las autoridades, desde Washington hasta Taipéi, toman medidas contra un problema de mercado negro cuya existencia negó en su momento el CEO de Nvidia, Jensen Huang.

Las autoridades taiwanesas llevaron a cabo su primera ronda de detenciones en mayo, acusando a tres personas de falsificar documentos con el fin de exportar a China servidores de Super Micro que contienen chips de IA de Nvidia, en infracción de las restricciones comerciales de EEUU. Se incautaron de unas 50 unidades de dicho hardware antes de que salieran de Taiwán, aunque los investigadores sospechan que los acusados ya habían logrado introducir de contrabando al menos un lote de servidores en China a través de Japón.

Un portavoz de Nvidia se negó a comentar los últimos acontecimientos. Huang, al ser preguntado en mayo si había algo que su empresa pudiera hacer para evitar situaciones como esta, afirmó que Nvidia es “muy rigurosa a la hora de explicar a todos nuestros socios todas las leyes y normativas del mundo”. Instó a Super Micro a redoblar sus esfuerzos en materia de diligencia debida, a lo que el fabricante de servidores respondió que sus políticas de cumplimiento están en consonancia con las de otras empresas, incluida Nvidia.

Washington ha prohibido la venta de la mayoría de los chips de IA de Nvidia a China sin autorización estadounidense, ante la preocupación de que dicho hardware pudiera proporcionar a Pekín una ventaja militar.

Funcionarios estadounidenses han alegado que se han desviado a China servidores equipados con tecnología de Nvidia por valor de miles de millones de dólares, en infracción de los controles de exportación, mientras que Singapur, Taiwán y Malasia también examinan más de cerca los envíos de chips de IA.

Temas Relacionados

NvidiaTaiwánChinachipsÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El régimen de Irán afirmó que el aeropuerto de Bushehr quedó inoperativo tras los ataques de Estados Unidos

Los reportes de Teherán precisan que las instalaciones necesitan una reconstrucción total desde los cimientos por los daños, y señaló que el restablecimiento del funcionamiento exigirá una inversión y esfuerzo sustanciales

El régimen de Irán afirmó que el aeropuerto de Bushehr quedó inoperativo tras los ataques de Estados Unidos

Un terremoto de magnitud 7,1 golpeó el suroeste de Japón: las autoridades levantaron la alerta de tsunami

El sismo ocurrió a las 16:27 hora local (07:27 GMT) y alcanzó el nivel 7 en la escala sísmica japonesa Shindo, el máximo valor posible en ese sistema de medición, según la Agencia Meteorológica japonesa

Un terremoto de magnitud 7,1 golpeó el suroeste de Japón: las autoridades levantaron la alerta de tsunami

Netanyahu visitará a Trump para tratar la situación de la guerra con Irán y el acuerdo de seguridad con Líbano

La reunión marcará el octavo encuentro entre los dos dirigentes desde el regreso del líder republicano a la presidencia el año pasado y tendrá lugar después de meses en los que la relación bilateral atravesó momentos de tensión pública, aunque ambos buscaron reducir las diferencias

Netanyahu visitará a Trump para tratar la situación de la guerra con Irán y el acuerdo de seguridad con Líbano

Zelensky se reúne con Trump en Washington para reforzar el apoyo de Estados Unidos frente a Rusia en plena escalada militar

Antes del viaje, el mandatario ucraniano manifestó su deseo de que “Washington continúe apoyando a Ucrania y que podamos terminar esta guerra con una paz digna”

Zelensky se reúne con Trump en Washington para reforzar el apoyo de Estados Unidos frente a Rusia en plena escalada militar

Israel y Líbano retomarán del 4 al 6 de agosto en Roma las negociaciones mediadas por EEUU para implementar el acuerdo fronterizo

El Departamento de Estado de Washington informó que las reuniones se desarrollarán sobre la base de los avances registrados tras la puesta en marcha de la primera zona piloto en el sur de Beirut y después del encuentro que mantuvieron la semana pasada el presidente libanés, Joseph Aoun, y el presidente estadounidense, Donald Trump

Israel y Líbano retomarán del 4 al 6 de agosto en Roma las negociaciones mediadas por EEUU para implementar el acuerdo fronterizo
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La crisis de la vivienda no da tregua en España: el precio subirá este año un 12%

La crisis de la vivienda no da tregua en España: el precio subirá este año un 12%

Pedro Sánchez presume de la buena marcha de la economía tras una “década de recortes” del PP y carga contra el “negacionismo climático”

Pepe Rodríguez y Mariví Fernández celebran 25 años de casados: la pareja se ha dado su segundo ‘sí, quiero’ en la sierra madrileña

De los problemas para limpiar el monte al “terrorismo incendiario”: los bulos que rodean los incendios forestales en España

¿Cuánto tiempo durará el eclipse en tu ciudad o pueblo? Este es el mapa con los minutos y segundos del fenómeno astronómico del año en cada rincón de España

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán afirmó que el aeropuerto de Bushehr quedó inoperativo tras los ataques de Estados Unidos

El régimen de Irán afirmó que el aeropuerto de Bushehr quedó inoperativo tras los ataques de Estados Unidos

La maniobra de Mamdani contra Netanyahu fue un desperdicio de su talento y de nuestro tiempo

Un terremoto de magnitud 7,1 golpeó el suroeste de Japón: las autoridades levantaron la alerta de tsunami

Netanyahu visitará a Trump para tratar la situación de la guerra con Irán y el acuerdo de seguridad con Líbano

Zelensky se reúne con Trump en Washington para reforzar el apoyo de Estados Unidos frente a Rusia en plena escalada militar

ENTRETENIMIENTO

Carlota: la superproducción histórica que prepara HBO Max

Carlota: la superproducción histórica que prepara HBO Max

Carrie renace en Prime Video: el clásico de Stephen King se convierte en serie

El actor de ‘El señor de los anillos’ que tuvo que vender su casa durante el rodaje por lo poco que le pagaban: “Negocié una cantidad muy pequeña en la trilogía”

Cristiano Ronaldo tendrá su propia serie de televisión: así es el proyecto en el que el portugués participa como actor y productor

Del terror sobrenatural a las tumbas egipcias: la estrella de ‘Obsession’ que estará en la próxima película de ‘La momia’ junto a Brendan Fraser