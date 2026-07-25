Un estudio vincula el ayuno nocturno de tres horas con mejoras cardiovasculares

El estudio de la Universidad Northwestern señaló que el horario de la cena fortalece la coordinación entre el metabolismo, el ritmo circadiano y las funciones cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cambio en el horario de la cena podría transformar los sistemas internos que regulan el sueño, la alimentación y la salud cardiovascular. Finalizar la ingesta de alimentos al menos tres horas antes de dormir y prolongar el ayuno nocturno no solo se asocia con una mejoría en la calidad del descanso, sino que, según un estudio reciente de la Universidad Northwestern, produce mejoras en la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el control del azúcar en sangre, sin que sea necesario disminuir la cantidad de calorías consumidas diariamente.

De acuerdo con la publicación difundida por ScienceDaily, el equipo de la Universidad Northwestern comprobó que el simple ajuste en el momento de la última comida permite fortalecer la coordinación entre el metabolismo, el ritmo circadiano y las funciones cardiovasculares.

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El estudio, dirigido por Daniela Grimaldi, investigadora asociada en neurología, analizó a un grupo de adultos de mediana y avanzada edad con riesgo elevado de desarrollar enfermedades cardiometabólicas. Los resultados indicaron que quienes adoptaron el hábito de dejar de comer tres horas antes de acostarse y mantuvieron luces tenues en ese período experimentaron una reducción del 3,5% en la presión arterial nocturna y del 5% en la frecuencia cardíaca.

¿Por qué el horario nocturno impacta en la salud?

La investigación analizó a 39 adultos de mediana y avanzada edad con riesgo cardiometabólico y evaluó el impacto del ayuno nocturno sobre la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación publicada en la revista Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology y divulgada por ScienceDaily, analizó a 39 adultos de mediana y avanzada edad con riesgo elevado de desarrollar enfermedades cardiometabólicas.

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El equipo liderado por Daniela Grimaldi, investigadora asociada de neurología en la Feinberg School of Medicine de la Universidad Northwestern, propuso que ajustar el ayuno nocturno para que coincida con el ciclo natural de sueño-vigilia fortalece la coordinación entre el corazón, el metabolismo y el descanso.

De acuerdo con el reporte de ScienceDaily, los participantes que dejaron de cenar al menos tres horas antes de acostarse y mantuvieron luces bajas durante ese periodo experimentaron una reducción del 3,5% en la presión arterial nocturna y del 5% en la frecuencia cardíaca, valores que reflejan un patrón diario más saludable.

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Además, el estudio documentó una mejor respuesta pancreática ante la glucosa durante el día, lo que sugiere un funcionamiento más eficiente del páncreas y mayor estabilidad en los niveles de azúcar.

Según información de Fox News Digital, la doctora Phyllis Zee, directora del Centro de Medicina Circadiana y del Sueño en la misma universidad, explicó que “el momento en que se deja de comer, en relación con el sueño, es igual de importante que la cantidad y el tipo de alimento ingerido”.

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Zee subrayó que el ayuno alineado con el ritmo circadiano podría convertirse en una estrategia accesible para quienes buscan reducir el riesgo cardiovascular sin requerir intervenciones farmacológicas.

Qué dicen otras investigaciones internacionales

El estudio también registró una mejor respuesta del páncreas ante la glucosa durante el día, con mayor estabilidad del azúcar en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por los efectos del ayuno nocturno y la restricción del horario alimenticio ha ido en aumento entre la comunidad científica internacional. La revista Science Translational Medicine publicó un estudio liderado por el German Institute of Human Nutrition Potsdam-Rehbruecke y la Charité – Universitätsmedizin Berlin, el cual concluyó que la ventana horaria para comer no genera beneficios metabólicos si no se acompaña de una reducción calórica.

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La investigación, conocida como ChronoFast, determinó que modificar el horario de las comidas ajusta los relojes internos del cuerpo pero no mejora la sensibilidad a la insulina ni los marcadores cardiovasculares si las calorías totales no disminuyen.

En los estudios publicados durante 2026 por la Universidad Northwestern y replicados en medios estadounidenses como ScienceDaily y Fox News Digital, no se han reportado investigaciones más recientes que presenten resultados diferentes o metodologías superadoras en ayuno nocturno sincronizado con el sueño.

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La literatura disponible en este año continúa señalando que la organización del ayuno nocturno, con una ventana de entre 13 y 16 horas y un mínimo de tres horas sin ingesta antes de dormir, sigue siendo la referencia en ensayos clínicos sobre salud cardiometabólica.

Las fuentes consultadas, como Natural News y los portales institucionales de Northwestern, subrayan que el protocolo alcanza un nivel de cumplimiento cercano al 90%, lo que consolida su viabilidad para la población general adulta.

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Por ahora, los datos disponibles para 2026 mantienen la conclusión de que solo el 6,8% de los adultos estadounidenses presentaba una salud cardiometabólica óptima en los últimos registros previos. Ningún medio científico norteamericano ni europeo ha reportado nuevas cifras o estudios de mayor alcance sobre este tipo de intervenciones en los meses recientes.