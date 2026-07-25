Ni esfera perfecta ni disco plano: la NASA mostró una nueva imagen de la Tierra

La NASA presenta una visualización 3D del geoide como referencia física del campo gravitatorio terrestre

Durante siglos, los mapas, los globos terráqueos y las imágenes satelitales reforzaron la idea de una Tierra perfectamente esférica. Sin embargo, desde hace décadas, la geodesia y la comunidad científica reconocen que el planeta tiene una forma irregular llamada geoide, determinada por las variaciones de su campo gravitatorio. Ahora, la NASA presentó una visualización 3D inédita y detallada, que permite ver con claridad esas irregularidades y cómo la gravedad, influida por la distribución interna de masas, da forma real al planeta más allá de la geometría idealizada.

La visualización de la NASA muestra el geoide terrestre, una superficie equipotencial que representa la forma que adoptaría un océano global si dependiera únicamente de la gravedad. La imagen no retrata una deformación literal del planeta, sino un modelo físico de cómo cambia la atracción gravitatoria según la distribución de masa en la Tierra.

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La agencia explicó que esas ondulaciones no corresponden a montañas y fosas reales en esa escala. Según la publicación, reflejan diferencias del campo gravitatorio terrestre.

Qué es el geoide y por qué la Tierra no tiene una forma perfecta

La NASA define el geoide como una superficie equipotencial asociada al campo gravitatorio de la Tierra. En términos físicos, representa la superficie que adoptaría el agua de los océanos si estuviera en reposo absoluto y respondiera solo a la gravedad.

Michael Watkins, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, resumió ese fenómeno: “Debido a que la distribución de materiales en las profundidades de la Tierra varía, su campo de gravedad tiene colinas y valles”.

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Esa definición ayuda a explicar por qué el planeta no responde a una figura geométrica perfecta. Donde se concentra más masa, la gravedad ejerce una atracción ligeramente mayor, donde la densidad es menor, aparecen valles en esa superficie gravitatoria.

La animación exagera las irregularidades 10.000 veces para hacer visibles diferencias mínimas del campo de gravedad (NASA)

Cómo midieron los científicos la forma gravitatoria del planeta

Según la NASA, la altura del geoide en esta visualización va desde +85 metros en Islandia hasta −106 metros en el sur de la India. La agencia precisó que esas diferencias aparecen amplificadas por un factor de 10.000 para que puedan apreciarse a simple vista.

La publicación indicó que la altura mostrada proviene del modelo de campo gravitatorio GOCO06s. Ese modelo global, detalló la agencia estadounidense, se basa exclusivamente en datos satelitales y fue calculado por el proyecto Gravity Observation Combination (GOCO).

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Según la NASA, el cálculo reúne más de mil millones de observaciones tomadas durante 15 años por 19 satélites. Entre ellos figuran el Experimento de Recuperación de la Gravedad y el Clima (GRACE) de la NASA y el Explorador de Campos Gravitatorios y Circulación Oceánica en Estado Estacionario (GOCE) de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Para qué sirven estos modelos del campo gravitatorio

El campo gravitatorio terrestre no es uniforme ni constante, sino que varía con el tiempo. Esos cambios se producen por la distribución desigual de masa en océanos, continentes e interior profundo, además de variables climáticas como el balance hídrico continental y el deshielo o crecimiento de glaciares.

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El geoide representa la superficie que adoptaría un océano global en reposo absoluto guiado solo por la gravedad (NASA)

Una nota anterior de Universe Today, citó la llamada “Papa de Gravedad de Potsdam”, una visualización del modelo del campo gravitatorio terrestre producida por el Centro Alemán de Investigación Geofísica (GFZ) en Potsdam, Alemania. Según el periódico digital, el modelo EIGEN-6C se elaboró con mediciones de los satélites LAGEOS, GRACE y GOCE, además de datos de gravedad terrestres y altimetría satelital.

Asimismo, indicó que EIGEN-6C multiplicó por cuatro la resolución espacial frente a un modelo obtenido en 2005.

Según esa publicación, este tipo de modelos también permite seguir el almacenamiento estacional de agua continental, el nivel del mar, las corrientes oceánicas y rasgos ocultos de la geología continental.

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Esa cartografía muestra un planeta menos uniforme de lo que sugieren sus imágenes habituales. Bajo la superficie visible, la distribución desigual de materiales deja una marca directa en el relieve que describe la gravedad.