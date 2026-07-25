Un estudio describe por qué algunas personas se enferman al iniciar sus vacaciones

El estrés crónico mantiene al sistema nervioso en estado de alerta aun cuando el cuerpo ya entró en reposo durante las vacaciones (Imagen ilustrativa Infobae)

El cuerpo humano, a medida que transcurren los meses, va acumulando progresivamente una carga de tensiones que resulta tanto del ritmo constante y exigente al que se ve expuesta una persona en el trabajo como de la sucesión de noches en las que el sueño resulta insuficiente.

Finalmente, esa presión empieza a disminuir, lo que permite que el organismo libere parte de las tensiones que guardó, de acuerdo con Vogue.

Un estudio publicado en la revista European Psychologist profundiza en este mecanismo y señala que el organismo necesita pasar por un período durante el cual pueda reconocer que es posible relajarse y dejar de estar en guardia.

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Si esa transición no llega a producirse, el descanso asociado a las vacaciones ocurre demasiado tarde y, finalmente, ese período de reposo y recuperación termina siendo menos aprovechado.

La enfermedad del ocio aparece cuando muchas personas sienten síntomas al comenzar las vacaciones tras un período de estrés crónico (Imagen ilustrativa Infobae)

Este mecanismo permite explicar la llamada enfermedad del ocio: es un fenómeno por el cual muchas personas empiezan a sentir síntomas justo cuando comienzan sus vacaciones. Los mismos pueden aparecer como dolor de garganta, migrañas, fiebre o fatiga, entre otras formas posibles.

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En concordancia con la información publicada por Vogue, la explicación para que se repita este tipo de patrón hay que buscarla en la fisiología y en el funcionamiento del estrés crónico.

Una vez que una persona atravesó un período extenso caracterizado por la hipervigilancia y la sobrecarga mental, el sistema nervioso continúa operando en modo de alerta, aunque el cuerpo se encuentre ya en una situación de reposo.

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Los niveles de cortisol, que es la hormona identificada con el estrés, no bajan inmediatamente en cuanto cesa la exigencia, sino que se necesita un tiempo para que se reduzcan.

Los especialistas en bienestar sostienen que la enfermedad del ocio se puede prevenir si la transición hacia el descanso empieza antes de las vacaciones (Imagen ilustrativa Infobae)

De forma similar, el sistema digestivo requiere también cierto lapso para poder estabilizar su funcionamiento, así como el sueño demanda un proceso antes de que consiga volverse verdaderamente reparador. Los primeros tres o cuatro días de las vacaciones constituyen entonces un período inicial durante el cual el organismo atraviesa una etapa de recuperación.

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Investigadores como Sabine Sonnentag y Charlotte Fritz, quienes se dedicaron a estudiar en profundidad los procesos de recuperación psicológica, junto con Mika Kivimäki, que analizó en sus estudios la relación entre el estrés crónico y los efectos sobre la salud física, lograron arribar a la misma conclusión.

Cómo prevenir la enfermedad del ocio

Una serie de especialistas en bienestar sugieren que se puede prevenir con ciertas medidas. La coach Fleur Leventhal, consultada por Vogue, por ejemplo, diseñó el programa Reinicio de verano, que dura cinco días y busca facilitar esa transición antes de las vacaciones.

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“Volver a conectar con uno mismo, con el propósito de estar realmente listo y preparado desde el primer día de las vacaciones”, explicó Leventhal en declaraciones difundidas por Vogue.

El enfoque apunta a reaprender a ser en vez de centrarse únicamente en el hacer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Leventhal, se estructura en cinco pilares: una alimentación antiinflamatoria, el sueño reparador, la actividad física adaptada a cada persona, la regulación del sistema nervioso y las prácticas de desarrollo personal.

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Esta estrategia busca favorecer la homeostasis, ese estado de equilibrio fisiológico, mental y emocional que suele verse deteriorado por los ritmos de vida a los que se está expuesto durante el año. La revista Vogue destacó que Leventhal también pone especial énfasis en la importancia de prestar atención al descanso.

En una rutina diaria en la que la acción constante y la búsqueda permanente de productividad suelen desplazar casi en su totalidad el espacio para la reflexión, estas prácticas tienen como objetivo interrumpir el modo de funcionamiento usual de “piloto automático” y permitir la recuperación de la atención consciente a cada momento.

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“Este tipo de prácticas promueven una invitación a realizar un cambio de actitud que sea mucho más profundo, orientado a reaprender a ser, en vez de enfocarse únicamente en aquello que tiene que ver con el hacer”, afirmó la especialista.