Ciencia

Por qué fortalecer los gemelos es clave para la movilidad y el desempeño físico

La evidencia científica respalda la importancia de entrenar estos músculos para mejorar la marcha, prevenir lesiones y potenciar la fuerza en actividades cotidianas y deportivas

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Primer plano de dos piernas con músculos gemelos contraídos y piel sudada. El fondo desenfocado presenta tonos gris cemento y azul oscuro.
Fortalecer los gemelos mejora la función del tren inferior y favorece acciones cotidianas como caminar, subir escaleras y levantarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entrenar las piernas suele producir cierta pereza, pero fortalecerlas mejora tanto las acciones cotidianas como el rendimiento físico. Las piernas cumplen una función estética y constituyen la base para actividades como caminar, subir escaleras o levantarse. Dentro del tren inferior, los gemelos —también llamados músculos gastrocnemios— junto al sóleo forman el tríceps sural, cuya misión principal es la extensión del tobillo, la flexión y la estabilización de la rodilla.

En un artículo de Men’s Health, Ángel López, entrenador español experto en estética y culturismo y docente, explica que frecuentemente se da prioridad en el entrenamiento a grupos como los glúteos o los cuádriceps, pero no debe ignorarse el trabajo específico de los gemelos. López sostiene que potenciar estos músculos es indispensable tanto para el rendimiento como para la funcionalidad en la vida diaria.

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Pierna de un hombre estirando su gemelo, el cual aparece marcado con una zona roja, con el pie apoyado en un escalón de cemento. Lleva zapatillas grises.
Ángel López sostiene que el entrenamiento de gemelos no debe quedar relegado frente a glúteos y cuádriceps porque influye en el rendimiento y la funcionalidad diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de este enfoque se respalda con evidencia científica. El texto cita el estudio de Kassiano y colaboradores, que midió el crecimiento de los gemelos en distintos rangos de movimiento, y una revisión que analiza la efectividad de diversas técnicas de entrenamiento. Estas referencias aportan bases sólidas para comprender por qué el desarrollo de los gemelos es fundamental y cómo debe abordarse.

Factores genéticos y anatómicos en el desarrollo de los gemelos

El desarrollo de los gemelos está condicionado en parte por factores genéticos y anatómicos. El reportaje señala la influencia de la herencia y la morfología individual, lo que puede dificultar la hipertrofia en algunos casos. Como aclara el entrenador, que sea difícil no significa que sea imposible: la genética influye, pero con un enfoque adecuado pueden lograrse buenos resultados.

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La limitación genética no debe interpretarse como un impedimento absoluto. Aunque algunas personas tengan mayor facilidad por su estructura, la constancia y una metodología específica permiten mejorar el volumen y la fuerza de los gemelos.

Un hombre de mediana edad con ropa deportiva, camiseta azul y pantalones cortos negros, estira su pierna derecha, con las manos entrelazadas sobre la rodilla.
El desarrollo de los gemelos está condicionado por factores genéticos y anatómicos, aunque la constancia y una metodología específica permiten mejorar volumen y fuerza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evidencia científica sobre los rangos de movimiento y la hipertrofia de gemelos

La relación entre rango de movimiento y crecimiento muscular ha sido objeto de evaluación en investigaciones recientes. El artículo menciona el caso donde tres grupos de mujeres jóvenes entrenaron los gemelos tres veces por semana durante ocho semanas con diferentes rangos: completo, parciales en estiramiento y parciales en acortamiento.

El grupo que realizó parciales en estiramiento obtuvo la mayor hipertrofia, con diferencia notable respecto a quienes entrenaron en acortamiento, aunque menos frente al rango completo. Ángel López advierte que no se pueden sacar conclusiones generales de un solo estudio.

Además, una revisión científica concluye que no hay datos suficientes para afirmar que las parciales en longitudes musculares largas sean superiores al rango completo en términos generales. Aunque se observa cierta ventaja en la hipertrofia distal respecto a los parciales en longitudes cortas, la recomendación es no generalizar estos resultados a todos los músculos ni ejercicios.

Persona con ropa deportiva entrena las pantorrillas en una máquina de gimnasio, con pesas y otras máquinas desenfocadas al fondo.
La evidencia citada indica que las parciales en estiramiento lograron mayor hipertrofia que las parciales en acortamiento, pero una revisión de 2024 no confirmó una superioridad general sobre el rango completo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para el entrenamiento de gemelos

Para optimizar el crecimiento de los gemelos, Ángel López recomienda entrenarlos al menos dos veces por semana y, de ser posible, tres. Subraya la importancia de ajustar la técnica y el rango de movimiento, priorizando el rango completo en la base del entrenamiento.

López aconseja incluir parciales en estiramiento después del fallo concéntrico en alguna serie para estimular nuevas adaptaciones musculares. Según su experiencia, quienes mantienen regularidad y variedad en el rango, junto a una ejecución técnica precisa, logran mejorar el volumen y la fuerza de sus gemelos más allá de las limitaciones genéticas.

Hombre de espaldas en un gimnasio realiza ejercicio de pantorrillas sobre un step con mancuernas, sus talones están fuera del borde, otras personas y máquinas al fondo.
Ángel López recomienda entrenar los gemelos al menos dos veces por semana, priorizar el rango completo e incorporar parciales en estiramiento después del fallo concéntrico en alguna serie (Imagen Ilustrativa Infobae)

Errores comunes y ejercicios recomendados para desarrollar gemelos

Un error frecuente es entrenar los gemelos desde la posición de sentado, lo que favorece el trabajo del sóleo y sitúa al gemelo en insuficiencia activa, limitando su desarrollo. Para evitarlo, sugiere centrarse en ejercicios donde la rodilla esté en extensión.

Entre los ejercicios recomendados destacan las elevaciones de talones de pie en máquina específica, las elevaciones tipo burro, con barra a la espalda o a una pierna. Estos movimientos ofrecen un estímulo directo y completo sobre el gemelo, facilitando tanto la hipertrofia como la funcionalidad. La correcta ejecución y el énfasis en el rango de movimiento ayudan a prevenir lesiones y medir el progreso de manera objetiva.

Piernas musculosas de una persona vista desde atrás, sobre una máquina de gimnasio. Se observan pantorrillas, venas marcadas, zapatillas deportivas y calcetines.
Las elevaciones de talones de pie, las elevaciones tipo burro y el entrenamiento pliométrico con saltos y comba figuran entre los ejercicios recomendados para desarrollar gemelos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Papel del entrenamiento pliométrico en el fortalecimiento de gemelos

El reportaje resalta la utilidad del entrenamiento pliométrico para complementar el desarrollo de los gemelos. Este tipo de ejercicios, basados en explosiones breves e intensas de actividad, trabajan las fibras musculares de contracción rápida.

Saltos laterales o hacia adelante, saltar a la comba, saltos con rebote, multisaltos en cruz, elevaciones explosivas en posición de zancada o saltos al cajón son recomendados para mejorar la fuerza y la potencia de los gemelos. La integración de estas rutinas, junto al trabajo específico de hipertrofia, contribuye a optimizar el rendimiento atlético y la capacidad funcional del tren inferior.

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