Alexis Mac Allister escribió una conmovedora carta tras la derrota ante España en la final del Mundial

Alexis Mac Allister durante el partido final del Mundial ante España (REUTERS/Agustin Marcarian)

Alexis Mac Allister publicó en sus redes sociales una sentida carta luego del subcampeonato que consiguió la selección argentina en el Mundial 2026 tras la final ante España. El futbolista del Liverpool, quien fue uno de los que regresó al país luego de la competición, se tomó el tiempo para agradecer y expresar sus emociones en Instagram.

“Estuvimos tan cerca… por eso duele tanto. Pero nadie nos va a quitar todo lo que vivimos durante esta Copa del Mundo. Lo que nos hicieron sentir no es normal. Tuvimos que sufrir, hubo adversidades, pero las sacamos adelante JUNTOS. No nos olvidemos nunca de esto, por favor: JUNTOS somos más fuertes que cualquiera", comenzó el pampeano en el texto al cual agregó una imagen del último partido.

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Luego, el mediocampista que fue titular en siete de los ocho partidos de la Copa del Mundo, agregó: “Hay momentos que quedan guardados para siempre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así como nunca voy a olvidar aquel día de 2022 en el que, con nuestra medalla de campeones del mundo, recorrimos, lloramos y disfrutamos junto a nuestra gente las calles de Buenos Aires, esta Copa también nos dejó dos imágenes imborrables que reflejan la identificación de la gente con esta Selección y que son un mimo al alma de todos los argentinos".

Mac Allister detalló esos momentos sublimes con dos ejemplos: “La primera fue cuando, después de recibir nuestra medalla de subcampeones del mundo, los argentinos en el estadio empezaron a cantar enloquecidos. Familiares, amigos e hinchas hicieron que cualquier otro festejo pasara a un segundo plano. La segunda fue el recibimiento en Buenos Aires. Con lluvia, con frío pero con un amor por nuestro país y por esta Selección que nada podía opacar. Disculpen que se los diga así, pero ¡están completamente locos y nos encanta!“.

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La carta de Alexis Mac Allister tras el Mundial

El jugador de 27 años que pasó por Argentinos Juniors y Boca en la Argentina, también recordó una frase de su madre, María Silvina Riela: “Lloremos, porque somos argentinos y siempre queremos ganar. Pero después de llorar, levantémonos, unámonos y sigamos adelante, porque esto sigue. Y en estos días mi mamá me recordó un dicho popular que dice: ‘Juego que tiene revancha, no hay que tenerle miedo’".

“Por último, mi agradecimiento eterno a nuestros familiares, amigos, a quienes hacen el trabajo silencioso de esta Selección y a todos los que nos acompañan durante el año, en las buenas y en las malas. Son una parte enorme de lo que somos. Gracias a todos los argentinos por cada mensaje de cariño y apoyo. No saben lo importantes que son en este camino. Y también gracias a quienes, desde otros países, nos mandan mensajes burlándose o alegrándose por nuestro dolor. Sin quererlo, nos ayudan a sentirnos cada día más orgullosos de ser argentinos”, culminó Alexis Mac Allister en su cuenta que es seguida por más de 9.2 millones de usuarios.

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Horas antes, su padre, Carlos Mac Allister, habló en una entrevista en Radio La Red (AM 910) y fue consultado por el rumor que se instaló luego de la final tras una arenga de Lionel Messi antes de salir al campo de juego. “Creo que también es difícil, y no se ofendan por lo que voy a decir. Pero para algunos periodistas es difícil entender que detrás de una derrota solamente hay un equipo que jugó mejor que vos. Te terminás agarrando de una cosa de ‘qué habrá querido decir’. Después se transmite eso. Yo le escribí a Alexis: ‘¿Che que pasó en el vestuario? ¿Pasó algo?’. Entré en la misma lógica de la duda. Si entré yo en la lógica de la duda, que si hubiese pasado algo mi hijo me hubiese dicho al toque, porque nosotros siempre estamos hablando. ¡Imagínense todo el resto!”, relató el ex futbolista.

¿Qué pasó en el vestuario?“: el padre de Alexis Mac Allister reveló el diálogo con su hijo sobre la charla del plantel antes de jugar la final del Mundial

El padre del mediocampista argentino reveló que, al igual que muchos seguidores y periodistas, él mismo llegó a cuestionar el contenido y el tono de la arenga que, al fin de cuentas, estuvo 100% vinculada a lo deportivo. “Me dijo que no, que hablaban de salir a jugar, en el sentido futbolero, de jugar, de tocar, rotar, triangular, de no patear para arriba, de no dividir la pelota. Se estaban refiriendo a eso. Después hay un montón de dudas que empiezan. En estos días, también por ese post que se hizo mucha gente me escribe y algunas personas me han puesto así. Pero creo que todo el mundo sabe y lo tiene claro. Jugamos contra España y fue mejor. Nos va a doler un tiempo, pero hay que entender que a veces hay uno mejor que vos. Eso no significa que no pusiste todo, el equipo puso todo. Y Apareció una España que llegó con una nafta mejor que nosotros”, enfatizó el Colorado.

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