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Conmoción en el ciclismo japonés: una figura de Keirin murió tras sufrir un terrible accidente en plena competencia

Toshiaki Fushimi, medallista olímpico en Atenas 2004, desvió su trayectoria y se estrelló a gran velocidad

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Murió un ciclista tras sufrir un accidente en plena competencia
El momento del accidente trágico

El mundo del ciclismo japonés atraviesa un momento de luto tras confirmarse el fallecimiento de Toshiaki Fushimi, medallista olímpico y uno de los nombres más emblemáticos de la disciplina keirin. Fushimi murió tras un accidente sufrido durante una carrera en el torneo Matsusaka Keirin, en la ciudad de Matsusaka, prefectura de Mie, el pasado sábado 18 de julio. La información fue confirmada por la Asociación Japonesa de Keirin (JKA) y el sitio oficial de Kokura Keirin.

Fushimi, de 50 años, participaba en la competencia cuando, en un intento por evitar una colisión múltiple que se produjo delante de él, desvió su trayectoria y se estrelló a gran velocidad. El impacto le habría ocasionado fracturas en las vértebras cervicales y en el cráneo. El ciclista fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde fue atendido por personal médico, pero no logró superar la gravedad de sus heridas y falleció a las 10:15 de la mañana del domingo 19 de julio, hora local.

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La noticia generó conmoción en la comunidad deportiva, tanto en Japón como a nivel internacional. El presidente de la JKA, Hiroshi Kido, expresó su pesar en declaraciones recogidas por The Independent: “Es realmente desgarrador que haya perdido la vida en un accidente durante una carrera”. Añadió que la organización revisará las medidas de seguridad para garantizar que las competencias sean lo más justas y seguras posible en el futuro.

El accidente ocurrió cuando Fushimi, que se encontraba remontando posiciones desde la parte trasera del pelotón, se vio forzado a cambiar de dirección tras la caída de varios competidores que iban delante de él. Un video que circuló en la red social X muestra el momento previo al que el ciclista olímpico choca contra la barrera mientras intentaba esquivar el accidente en la pista.

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La carrera formaba parte del calendario profesional de keirin, una disciplina que consiste en seguir a una bicicleta guía durante las primeras vueltas en el velódromo, hasta que el guía abandona la pista y los ciclistas disputan un sprint final.

Captura comunicado Fushimi ciclista
El comunicado de kokurakeirin

La trayectoria de Toshiaki Fushimi fue reconocida en todo el país y más allá de sus fronteras. Originario de la prefectura de Fukushima, debutó como ciclista profesional en 1995 y, a lo largo de su carrera, participó en 2.423 carreras, logrando un total de 619 victorias. Ganó el Gran Premio KEIRIN en 2001 y 2007, y obtuvo cinco títulos de Grupo 1. Uno de sus mayores logros deportivos fue la medalla de plata en la prueba de velocidad por equipos en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, junto a Tomohiro Nagatsuka y Masaki Inoue.

La muerte de Fushimi suscitó homenajes y mensajes de condolencia en las redes sociales y en el ámbito del ciclismo profesional. El exciclista profesional malasio Josiah Ng Onn Lam publicó un mensaje en Instagram: “Descansa en paz, Fushimi San. Toshiaki Fushimi no era solo un competidor. Fue uno de los mejores jinetes de keirin que Japón ha producido. Ganador de un Gran Premio. Medallista de plata olímpico. Un verdadero profesional en la pista. Competimos entre nosotros durante años. Ese tipo de rivalidad forja un respeto que perdura. Me entristece profundamente saber que perdió la vida haciendo lo que amaba. Mis pensamientos están con su familia y con toda la comunidad de keirin en Japón”.

Murió un ciclista tras sufrir un accidente en plena competencia
Otra escena de la secuencia del accidente

El sirio oficial Kokurakeirin detalló: “Tras el accidente, fue trasladado de urgencia a un hospital en la ciudad de Matsusaka, donde recibió tratamiento intensivo, pero falleció a las 10:15 de la mañana del domingo 19 de julio de 2026. Expresamos nuestro más profundo respeto por los logros de Toshiaki Fushimi y ofrecemos nuestras más sinceras condolencias y oraciones por su alma. Además, en el Velódromo de Kokura se ha habilitado un libro de condolencias para expresar nuestro pésame por el fallecimiento de Toshiaki Fushimi.

La Asociación Japonesa de Keirin (JKA) confirmó que Fushimi había regresado a la competición en mayo, después de cuatro años de ausencia, en el Campeonato Hiratsuka G1 de Japón. Su fallecimiento representa una pérdida significativa para el deporte japonés y para la comunidad internacional del ciclismo de pista.

Primer plano de un hombre sonriente mordiendo una medalla con inscripción "ATHENS 2004". Lleva una corona de laurel y uniforme deportivo azul
El ciclista japonés Toshiaki Fushimi celebra con su medalla, portando una corona de laurel durante los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 (X)

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