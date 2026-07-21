Un estudio sugiere que un medicamento para la disfunción eréctil podría frenar la metástasis del cáncer

El sildenafil, compuesto activo del fármaco Viagra, podría potenciar un mecanismo regulador que limita la propagación de los tumores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Viagra se desarrolló originalmente para tratar la hipertensión y el dolor de pecho causado por la disminución del flujo sanguíneo al corazón, pero en las últimas tres décadas se ha convertido en el tratamiento más conocido del mundo para la disfunción eréctil. En el futuro, este exitoso fármaco podría encontrar otro uso.

En un estudio publicado recientemente en Cancer Research, científicos del laboratorio de la profesora Ayelet Erez en el Instituto Weizmann de Ciencias descubrieron que el sildenafil, el principio activo del Viagra, podría limitar la metástasis del cáncer mediante un mecanismo biológico recientemente descubierto.

Los investigadores, liderados por el doctor Yarden Ariav en el laboratorio de Erez, demostraron que el sildenafil limita la capacidad de las células cancerosas para utilizar el colesterol, un componente esencial de las membranas celulares.

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El colesterol es particularmente importante para las células cancerosas que buscan separarse del tumor primario, migrar por todo el cuerpo e invadir órganos distantes.

Cuando se interrumpe su acceso al colesterol, estas células tienen más dificultades para formar metástasis.

Los investigadores, liderados por el Dr. Yarden Ariav en el laboratorio de la profesora Erez, demostraron que el sildenafil limita la capacidad de las células cancerosas para utilizar el colesterol, un componente esencial de las membranas celulares (Instituto Weizmann)

El sildenafil provoca esta alteración al bloquear una enzima llamada fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5), lo que aumenta los niveles de una molécula de señalización conocida como cGMP.

Los niveles elevados de cGMP dilatan los vasos sanguíneos, aumentando el flujo sanguíneo al pene, efecto que ha convertido a Viagra en un tratamiento eficaz para la disfunción eréctil.

Sin embargo, el equipo de Erez descubrió que el cGMP también se une a una proteína responsable del transporte de colesterol dentro de las células.

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Como resultado, hay menos colesterol disponible para las necesidades celulares, y las células cancerosas, según se ha descubierto, son particularmente vulnerables a esta reducción en el suministro de colesterol.

El análisis estadístico de la base de datos de Clalit reveló una mejora significativa en la supervivencia de los pacientes con cáncer que tomaron sildenafil, especialmente cuando se combinó con estatinas.

Más de 200 millones de personas en todo el mundo toman estatinas actualmente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores también descubrieron que combinar fármacos de la familia del Viagra con estatinas —otra clase de medicamentos ampliamente utilizados que reducen la producción de colesterol en el organismo— podría ser aún más eficaz para frenar la metástasis.

Esta combinación no solo limitaría el acceso de las células cancerosas al colesterol existente, sino que también impediría que produjeran nuevo colesterol, potenciando así el efecto antimetastásico.

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Tejido de cáncer de mama después del tratamiento con sildenafil. El colesterol (verde) queda atrapado dentro de unos pequeños orgánulos en forma de saco llamados lisosomas, lo que impide que las células cancerosas lo absorban. Los núcleos celulares se muestran en color púrpura.

El equipo de investigación, integrado por científicos del laboratorio del profesor Eytan Ruppin en el Instituto Nacional del Cáncer de EE. UU., investigadores de la División de Innovación de Clalit Health Services, liderada por el profesor Shay Ben-Shachar, y médicos y científicos del Centro Médico Rabin (hospitales Beilinson y Hasharon), basó sus hallazgos en modelos de cáncer en ratones, cultivos de células cancerosas de pacientes humanos y datos recopilados durante 20 años de aproximadamente 5 millones de miembros de Clalit.

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En consonancia con los hallazgos en ratones y cultivos de células humanas, el análisis estadístico de la base de datos de Clalit reveló una mejora significativa en la supervivencia de los pacientes con cáncer que tomaron sildenafil, especialmente cuando se combinó con estatinas.

Tejido de cáncer de mama después del tratamiento con sildenafil. El colesterol (verde) queda atrapado dentro de unos pequeños orgánulos en forma de saco llamados lisosomas, lo que impide que las células cancerosas lo absorban (Instituto Weizmann)

“Hemos descubierto una nueva vía biológica que vincula una molécula de señalización bien conocida con la regulación del colesterol dentro de las células, y hemos demostrado cómo se puede aprovechar esta vía para interferir con la capacidad de las células cancerosas para formar metástasis”, afirma Erez, quien además de ser investigador principal y decano de la Facultad de Medicina Miriam y Aaron Gutwirth del Instituto Weizmann, también ejerce como médico.

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“Más allá de su potencial terapéutico, nuestros hallazgos resaltan que la biología del cáncer no solo está determinada por mutaciones en las células tumorales, sino también por el estado metabólico del paciente y por los medicamentos que ya está tomando para otras afecciones”.

Erez añade: “Nuestro estudio subraya la importancia de tratar al paciente en su totalidad, no solo el cáncer, a la hora de diseñar la terapia más eficaz”.

La investigación de la profesora Ayelet Erez cuenta con el apoyo del Centro Familiar David y Fela Shapell para la Investigación de Trastornos Genéticos; el Centro Oncológico Integrado Moross; el Instituto EKARD para la Investigación del Diagnóstico del Cáncer; el Centro de Terapia con ARN Abisch-Frenkel; el Instituto Sagol para la Investigación de la Longevidad; y la Fundación Koret.

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La profesora Erez es decana de la Facultad de Medicina Miriam y Aaron Gutwirth. Es titular de la Cátedra Sir Ernst B. Chain. La Cátedra de Investigación de la Familia Blumberg en honor a Talia Lynn Steckman apoya a un científico del laboratorio de la profesora Erez.

*Este contenido fue producido por expertos del Instituto Weizmann de Ciencias, uno de los centros más importantes del mundo de investigación básica multidisciplinaria en el campo de las ciencias naturales y exactas, situado en la ciudad de Rejovot, Israel.