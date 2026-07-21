El contundente respaldo de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul luego de la derrota de Argentina en el Mundial

Entre la emoción y el consuelo, Tini Stoessel sorprendió a De Paul con palabras de aliento y admiración, marcando el costado más íntimo de la final (Instagram)

Los integrantes de la Selección Argentina lograron ganarse su lugar en el Mundial 2026. Aunque el título quedó en manos de España tras la final, la Scaloneta se llevó el reconocimiento y el afecto de millones de fanáticos y del círculo íntimo que acompañó a los jugadores durante cada paso. En el centro de ese apoyo incondicional estuvo Tini Stoessel, quien eligió las redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras a su pareja, Rodrigo De Paul, tras el subcampeonato alcanzado por la Albiceleste.

Fue a través de sus historias de Instagram que Tini decidió sumarse al aliento colectivo y compartir el orgullo por el recorrido del equipo. En primer lugar, publicó una de las imágenes que el propio De Paul había subido en su cuenta: una foto donde se lo ve de espaldas, observando la tribuna colmada de hinchas argentinos que no dejaron de apoyar al equipo ni un solo minuto. Sobre la imagen, la cantante escribió: “Gracias Selección por tanto. Son y van a ser eternos”.

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La emoción fue en aumento cuando Tini se dirigió directamente a Rodrigo, dejando entrever la intimidad y la admiración que siente por él. “Mi vida… Ya sabés todo. Se me hace difícil poder expresarlo por acá en este momento. Estoy profundamente orgullosa de vos. Te amo y admiro para siempre”, escribió, sumando un guiño personal y una declaración de amor que rápidamente se viralizó entre los seguidores de ambos.

Minutos después, Tini volvió a compartir otro posteo, esta vez mostrando una imagen del plantel argentino saludando a la hinchada, en un instante de comunión y agradecimiento tras la final. El gesto de la cantante, que acompañó cada partido desde la distancia o en las tribunas, fue un reflejo del clima de cercanía y acompañamiento que predominó en el entorno de los futbolistas durante todo el torneo.

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El mensaje de Tini Stoessel a su pareja luego de la derrota ante España en la Copa del Mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Previamente, De Paul también eligió las redes para volcar sus sentimientos tras la derrota. En un extenso posteo en Instagram, el Motorcito de la Selección se sinceró sobre el dolor de no poder traer la copa una vez más al país. “El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes. Pero con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento”, comenzó De Paul, dejando al descubierto la mezcla de tristeza y gratitud que lo atraviesa.

El mediocampista no esquivó el tema de las críticas y los comentarios negativos que recibió el equipo a lo largo del Mundial. “Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode... Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo...”, escribió, dejando en claro que ni los cuestionamientos ni los rumores lograron empañar la entrega y el espíritu del grupo.

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En el cierre de su mensaje, De Paul resumió el sentir de toda una generación de futbolistas y fanáticos: “Me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser ARGENTINO”. El posteo estuvo acompañado de fotos que lo mostraban de espaldas, mirando a la tribuna tras la final, y de los festejos que siguieron al triunfo frente a Inglaterra, uno de los partidos más celebrados del certamen.

Así, en medio de la tristeza por el resultado, Stoessel y De Paul dejaron en claro que el orgullo, la admiración y el amor por la camiseta argentina siguen intactos. Porque, más allá de las copas, lo que queda es el sentimiento y la certeza de que, pase lo que pase, la pasión por la Selección une y trasciende cualquier resultado.

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