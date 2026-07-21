Eva Bargiela y Gianluca Simeone se despidieron de Nueva York después de 40 días en el Mundial 2026: las fotos

Eva Bargiela se despidió de la ciudad de Nueva York con una sentida reflexión (Instagram)

El Mundial 2026 no fue solo un torneo de fútbol para las familias de los jugadores de la Selección Argentina. Durante 40 días, parejas, hijos y allegados acompañaron a la Scaloneta por las ciudades de Estados Unidos donde se disputaron los partidos, convirtiendo lo que podría haber sido un viaje de trabajo en una experiencia que difícilmente se repita.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone fueron parte de ese grupo. Viajaron juntos desde el comienzo del torneo y siguieron a Argentina partido a partido, aprovechando los días libres entre fechas para recorrer cada ciudad como turistas. Con ellos estuvo Faustino, el hijo que tienen en común, que vivió su primer gran viaje en los brazos de sus padres y acompañado por su abuela en todo momento

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La campaña argentina llegó hasta la instancia más alta. La Scaloneta se clasificó a la final del Mundial por segunda vez consecutiva y se enfrentó a España en Nueva York el domingo 20 de julio. La Roja fue superior y se impuso por sobre la Albiceleste, que estaba buscando el bicampeonato y la selección de Luis de la Fuente Castillo sumó su segunda estrella a la camiseta. Para los argentinos presentes en el MetLife Stadium, fue una noche difícil de procesar.

La tierna foto de Eva junto a Faustino en el barrio de Dumbo

Pero antes de ese desenlace, hubo días de ciudad. Eva compartió en sus redes las fotos de uno de los paseos por Nueva York, y las imágenes cuentan una historia propia. En la primera, la modelo aparece de espaldas en una calle adoquinada del barrio de Dumbo, en Brooklyn, con los brazos abiertos hacia el cielo y el puente de Manhattan al fondo. El pavimento mojado y el cielo gris le dan a la escena una textura particular, y el gesto de Eva, con los brazos en alto, condensa algo de lo que vendría después en palabras.

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En las siguientes fotos, Faustino es el protagonista. Eva lo carga en brazos en el mismo punto de Dumbo, frente al puente, con el bebé mirando a cámara con una expresión seria que contrasta con la sonrisa abierta de su madre. En otra toma, ambos caminan por la calle adoquinada, con el puente de fondo y el mismo cielo nublado de la primera imagen.

La última foto del posteo los muestra a los dos como pareja. Eva y Gianluca posan juntos frente al río, con el puente de Manhattan a sus espaldas y las rocas de la orilla como primer plano. Él de blanco, ella con el mismo look del paseo, los dos con zapatillas y una sonrisa tranquila que habla de 40 días compartidos lejos de casa.

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Eva y Gianluca con el puente de Brooklyn de fondo (Instagram)

Fue ese mismo lugar, el puente de Manhattan visto desde Dumbo, el que le disparó a Eva una reflexión que decidió plasmar en el pie de foto de la publicación. No era la primera vez que estaba ahí. Había pasado por ese mismo punto en otras etapas de su vida, y la acumulación de esas visitas la llevó a escribir: “Estuve en esta ciudad y exactamente en este mismo lugar en distintas etapas de mi vida“. Y siguió su reflexión con el foco en los cambios que tuvo en los últimos años: “Hoy me doy cuenta que el lugar es el mismo, no cambió, pero que yo soy otra persona. Más plena que nunca, con los amores de mi vida redescubriendo el mundo”.

Gianluca leyó el posteo y dejó su respuesta en los comentarios: “Un viaje que recordaremos siempre los amooo”. Durante este mes la pareja estuvo acompañada por Carolina Baldini, la madre del jugador de fútbol, la hermana de Bargiela e Irene Aritza, la española que esta en pareja de Giuliano hace varios años.

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