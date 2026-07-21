Teleshow

Eva Bargiela y Gianluca Simeone se despidieron de Nueva York después de 40 días en el Mundial 2026: las fotos

Junto a su bebé Faustino, la pareja estuvo más de un mes acompañando a Giuliano Simeone en su debut en la selección nacional durante la Copa del Mundo

Guardar
Google icon
Una mujer joven con un bebé en brazos posa sonriendo en una calle. Detrás, hay edificios de ladrillo y el puente de Manhattan
Eva Bargiela se despidió de la ciudad de Nueva York con una sentida reflexión (Instagram)

El Mundial 2026 no fue solo un torneo de fútbol para las familias de los jugadores de la Selección Argentina. Durante 40 días, parejas, hijos y allegados acompañaron a la Scaloneta por las ciudades de Estados Unidos donde se disputaron los partidos, convirtiendo lo que podría haber sido un viaje de trabajo en una experiencia que difícilmente se repita.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone fueron parte de ese grupo. Viajaron juntos desde el comienzo del torneo y siguieron a Argentina partido a partido, aprovechando los días libres entre fechas para recorrer cada ciudad como turistas. Con ellos estuvo Faustino, el hijo que tienen en común, que vivió su primer gran viaje en los brazos de sus padres y acompañado por su abuela en todo momento

PUBLICIDAD

La campaña argentina llegó hasta la instancia más alta. La Scaloneta se clasificó a la final del Mundial por segunda vez consecutiva y se enfrentó a España en Nueva York el domingo 20 de julio. La Roja fue superior y se impuso por sobre la Albiceleste, que estaba buscando el bicampeonato y la selección de Luis de la Fuente Castillo sumó su segunda estrella a la camiseta. Para los argentinos presentes en el MetLife Stadium, fue una noche difícil de procesar.

Mujer sonriente y bebé en brazos sobre calle adoquinada, con edificios de ladrillo a los lados y un puente metálico en el fondo
La tierna foto de Eva junto a Faustino en el barrio de Dumbo

Pero antes de ese desenlace, hubo días de ciudad. Eva compartió en sus redes las fotos de uno de los paseos por Nueva York, y las imágenes cuentan una historia propia. En la primera, la modelo aparece de espaldas en una calle adoquinada del barrio de Dumbo, en Brooklyn, con los brazos abiertos hacia el cielo y el puente de Manhattan al fondo. El pavimento mojado y el cielo gris le dan a la escena una textura particular, y el gesto de Eva, con los brazos en alto, condensa algo de lo que vendría después en palabras.

PUBLICIDAD

En las siguientes fotos, Faustino es el protagonista. Eva lo carga en brazos en el mismo punto de Dumbo, frente al puente, con el bebé mirando a cámara con una expresión seria que contrasta con la sonrisa abierta de su madre. En otra toma, ambos caminan por la calle adoquinada, con el puente de fondo y el mismo cielo nublado de la primera imagen.

La última foto del posteo los muestra a los dos como pareja. Eva y Gianluca posan juntos frente al río, con el puente de Manhattan a sus espaldas y las rocas de la orilla como primer plano. Él de blanco, ella con el mismo look del paseo, los dos con zapatillas y una sonrisa tranquila que habla de 40 días compartidos lejos de casa.

Un hombre y una mujer de pie abrazados en una orilla rocosa, con un río y un gran puente de suspensión con edificios al fondo y cielo nublado
Eva y Gianluca con el puente de Brooklyn de fondo (Instagram)

Fue ese mismo lugar, el puente de Manhattan visto desde Dumbo, el que le disparó a Eva una reflexión que decidió plasmar en el pie de foto de la publicación. No era la primera vez que estaba ahí. Había pasado por ese mismo punto en otras etapas de su vida, y la acumulación de esas visitas la llevó a escribir: “Estuve en esta ciudad y exactamente en este mismo lugar en distintas etapas de mi vida“. Y siguió su reflexión con el foco en los cambios que tuvo en los últimos años: “Hoy me doy cuenta que el lugar es el mismo, no cambió, pero que yo soy otra persona. Más plena que nunca, con los amores de mi vida redescubriendo el mundo”.

Gianluca leyó el posteo y dejó su respuesta en los comentarios: “Un viaje que recordaremos siempre los amooo”. Durante este mes la pareja estuvo acompañada por Carolina Baldini, la madre del jugador de fútbol, la hermana de Bargiela e Irene Aritza, la española que esta en pareja de Giuliano hace varios años.

Temas Relacionados

Eva BargielaGianluca SimeoneFaustinoMundial 2026Giuliano SimeoneCopa del MundoNueva York

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Oriana Sabatini abrió el álbum íntimo de su boda con Paulo Dybala en su segundo aniversario

La influencer y escritora compartió fotografías del día en que sellaron su historia de amor ante más de 300 invitados

Oriana Sabatini abrió el álbum íntimo de su boda con Paulo Dybala en su segundo aniversario

El contundente respaldo de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul luego de la derrota de Argentina en el Mundial

La cantante le dedicó un emotivo mensaje público tras el triunfo de España sobre la Selección en la final de la Copa del mundo

El contundente respaldo de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul luego de la derrota de Argentina en el Mundial

La increíble cita de Sofía Gonet con un hombre que le estaba siendo infiel a su novia: “Un caso para el FBI”

Luego de su separación de Homero Pettinato, la influencer decidió volver a apostar por una relación cuando descubrió que el joven estaba engañando a su pareja

La increíble cita de Sofía Gonet con un hombre que le estaba siendo infiel a su novia: “Un caso para el FBI”

El ex One Direction que se burló de la soberanía argentina en las Malvinas y tuvo que pedir disculpas

Niall Horan quedó en el centro de la polémica tras apoyar una publicación que hacía referencia al territorio insular, desatando indignación y el repudio de sus fans argentinos. Su explicación

El ex One Direction que se burló de la soberanía argentina en las Malvinas y tuvo que pedir disculpas

El insólito encuentro de Vicky Xipolitakis con Tom Cruise en la Copa del Mundo: la foto que sorprendió a todos

La panelista vivió un momento único en la final del Mundial 2026 previo al partido de Argentina-España cuando tuvo la oportunidad de estar cara a cara con el actor de Misión Imposible

El insólito encuentro de Vicky Xipolitakis con Tom Cruise en la Copa del Mundo: la foto que sorprendió a todos

DEPORTES

Lionel Scaloni volvió a la casa de sus padres en Pujato y fue recibido por una multitud: “Perdimos porque ellos fueron mejores”

Lionel Scaloni volvió a la casa de sus padres en Pujato y fue recibido por una multitud: “Perdimos porque ellos fueron mejores”

Alexis Mac Allister escribió una conmovedora carta tras la derrota ante España en la final del Mundial

Marco Trungelliti superó a Juan Manuel Cerúndolo y lideró una jornada positiva para los argentinos en los ATP de Kitzbühel y Estoril

Cuándo arrancan las Eliminatorias del Mundial 2030: por qué jugará Argentina pese a ser anfitrión, el nuevo torneo y la chance de ampliar a 64 países

“De vuelta en casa”: Leandro Paredes regresó a Boca Juniors tras disputar el Mundial con la selección argentina

TELESHOW

Oriana Sabatini abrió el álbum íntimo de su boda con Paulo Dybala en su segundo aniversario

Oriana Sabatini abrió el álbum íntimo de su boda con Paulo Dybala en su segundo aniversario

El contundente respaldo de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul luego de la derrota de Argentina en el Mundial

La increíble cita de Sofía Gonet con un hombre que le estaba siendo infiel a su novia: “Un caso para el FBI”

El ex One Direction que se burló de la soberanía argentina en las Malvinas y tuvo que pedir disculpas

El insólito encuentro de Vicky Xipolitakis con Tom Cruise en la Copa del Mundo: la foto que sorprendió a todos

INFOBAE AMÉRICA

El Mundial 2026 rompió récords de audiencia en Estados Unidos y aumentó la popularidad de otros países

El Mundial 2026 rompió récords de audiencia en Estados Unidos y aumentó la popularidad de otros países

Venezuela: lo moral es lo eficaz

El Ejército libanés desplegó tropas en el sur del país tras la primera retirada israelí bajo el acuerdo trilateral

Trump se mostró dispuesto a dialogar con Hezbollah para apoyar las negociaciones entre Líbano e Israel

La familia de una nicaragüense fallecida en Zaragoza, España busca ubicar a sus compañeras de piso