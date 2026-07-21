El presidente Bernardo Arévalo firma una agenda territorial con la Municipalidad Indígena de Sololá para coordinar acciones con 85 comunidades del municipio de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente Bernardo Arévalo firmó este 21 de julio de 2026 una agenda territorial con la Municipalidad Indígena de Sololá para coordinar acciones del Gobierno de Guatemala con 85 comunidades del municipio, en un acuerdo que busca atender demandas históricas en infraestructura, salud, educación, desarrollo económico, seguridad alimentaria y fortalecimiento territorial.

La firma convirtió a Sololá en la agenda territorial número 16 surgida del diálogo entre el Ejecutivo y autoridades indígenas, un proceso que, según explicó la subsecretaria privada de Asuntos y Relaciones Políticas de la Presidencia Mónica Mazariegos, comenzó antes de la toma de posesión de Arévalo y ya se ha extendido a distintos pueblos y territorios del país.

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Mazariegos precisó que el Gobierno trabaja estas agendas a partir de reuniones en las que las autoridades indígenas presentan sus necesidades y el Ejecutivo define cuáles pueden ejecutarse desde los ministerios y demás instituciones bajo su control durante el tiempo restante de la actual administración, que situó en un año y cinco meses.

Bernardo Arévalo firmó una agenda territorial con la Municipalidad Indígena de Sololá para coordinar acciones del Gobierno de Guatemala con 85 comunidades. (Diario de Centroamerica)

La agenda compromete al Ejecutivo y a la autoridad indígena en un seguimiento conjunto

La respuesta central del acuerdo es concreta: el Gobierno de la República asume compromisos de trabajo con las 85 comunidades de Sololá y la Municipalidad Indígena participará en el diálogo, el seguimiento y la fiscalización de su cumplimiento.

Durante el acto, el alcalde indígena de Sololá Miguel Ángel Vicente Panjoj leyó el contenido del documento y definió la agenda como un instrumento formal de coordinación institucional entre el Gobierno y la autoridad ancestral, con compromisos sujetos a seguimiento periódico.

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La Municipalidad Indígena de Sololá como una organización ancestral de gobernanza del pueblo maya kakchiquel k’iche’, con más de cuatro siglos de trayectoria al servicio de la población sololateca. También señala que esa estructura representa y coordina a 85 comunidades por medio de un sistema integrado por 74 alcaldes comunitarios y alcaldesas electos democráticamente y que ejercen su función ad honorem.

Arévalo retomó ese punto en su discurso y sostuvo que el Gobierno reconoce ese sistema como una forma completa de gobierno. El presidente recordó que la institución ha administrado justicia, resuelto conflictos de tierra y agua, mediado disputas familiares, cuidado caminos y sostenido la paz social del territorio desde antes de la existencia de las instituciones estatales actuales.

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Bernardo Arévalo firmó una agenda territorial con la Municipalidad Indígena de Sololá para coordinar acciones del Gobierno de Guatemala con 85 comunidades.(Diario de Centroamérica)

Infraestructura, salud, educación y medio ambiente quedaron entre las prioridades

La agenda territorial pone el foco en la economía comunitaria con un plan productivo para el desarrollo agropecuario del municipio, asistencia técnica y entrega de herramientas agrícolas para la población dedicada a la agricultura. Panjoj también pidió que Sololá sea tomado en cuenta en el tema del fertilizante y que se impulsen talleres de emprendimiento local, en especial para mujeres.

En infraestructura, la autoridad indígena planteó como urgentes el mantenimiento de la carretera de La Cuchilla a Sololá, en la ruta CA1 Occidente, de la vía de 140 a San José Chacayá y del tramo que conecta la cabecera con Concepción. La demanda se presentó junto con el argumento de que Sololá es un territorio turístico que requiere carreteras en mejores condiciones.

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En salud, la municipalidad indígena solicitó fortalecer las competencias administrativas y financieras del personal de la DRIS de Sololá para brindar servicios con calidad, calidez humana, enfoque de género y pertinencia cultural. Panjoj también vinculó esa exigencia con la próxima inauguración del Hospital Nacional de Sololá y pidió equipamiento y una atención que evite que los pacientes reciban solo recetas o sean enviados a laboratorios y clínicas privadas para realizarse exámenes.

El Gobierno ligó el acuerdo a una mesa interinstitucional y al reconocimiento político de las autoridades indígenas

Arévalo dijo que el documento firmado contiene compromisos sobre economía comunitaria, infraestructura, salud integral, educación bilingüe intercultural, medio ambiente, derechos de los pueblos indígenas y seguridad ciudadana. “No es una lista de deseos o de buenas intenciones. Es una agenda de compromisos de trabajo que hemos trabajado con cuidado, porque tenemos la intención de cumplir cada uno de ellos”, afirmó.

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El presidente anunció que la gobernación departamental coordinará una mesa interinstitucional para dar seguimiento al progreso de la agenda y evaluar resultados con rendición de cuentas. Antes, el gobernador departamental Edgar Tuy había reafirmado su compromiso de acompañar la implementación del acuerdo entre el Gobierno central y la municipalidad indígena.

La subsecretaria añadió que, después de esta firma, el Ejecutivo prevé suscribir otra agenda en Sololá con la antigua Santa Catarina Ixtahuacán y más adelante una con el pueblo k’iche’ de Quetzaltenango.

En el cierre de su intervención, Arévalo vinculó el acuerdo con una relación distinta entre el Estado y los pueblos indígenas. “Detrás tenemos 500 años de racismo que es imposible transformar en un solo periodo de gobierno”, dijo, al definir la firma como un avance en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas.

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