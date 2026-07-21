Sociedad

Un hombre encendió una fogata para quemar basura a dos días de los incendios en Salta y fue multado

La acción había sido expresamente prohibida, luego de que el viento zonda provocara graves incidentes, quema de casas y cortes de energía. El vecino recibió una sanción por parte de la municipalidad

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Un hombre quiso quemar basura en una zona de incendios en Salta y fue multado

A menos de 48 horas de que el viento zonda dejara cientos de hectáreas calcinadas, cortes masivos de energía y viviendas dañadas en el noroeste argentino, un vecino de Salta intentó quemar basura en medio de pastizales secos y fue multado por la Municipalidad de la capital salteña. El hecho fue difundido por la propia comuna. El operativo de detección estuvo a cargo de la Subsecretaría de Protección Ciudadana y la Patrulla Ambiental, y se desarrolló en las inmediaciones del Parque Industrial.

El episodio ocurrió en un momento en que las autoridades provinciales y municipales habían desplegado recorridos preventivos por potenciales focos ígneos, precisamente en el marco del inicio de la temporada de incendios forestales. La combinación de vegetación seca, baja humedad y ráfagas persistentes convirtió cualquier llama en un riesgo de propagación inmediata, según advirtieron los organismos de emergencia en los días previos.

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El episodio no fue un caso aislado ni menor: se produjo mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía activa una alerta amarilla por vientos intensos y zonda para distintas zonas de la provincia, con ráfagas que podían alcanzar los 100 kilómetros por hora en sectores de la Puna y los valles. Las autoridades habían instado expresamente a la población a no realizar quemas bajo esas condiciones.

El contexto inmediato era de máxima tensión. Entre el jueves 17 y el domingo 20 de julio, las ráfagas del zonda habían generado aproximadamente 830 hectáreas afectadas solo en Salta Capital y sus alrededores, según confirmó el subsecretario de Defensa Civil de la Provincia, Gonzalo Rodríguez. El jueves representó el pico más alto de actividad, con 47 incendios de pastizales registrados en simultáneo; la cifra fue descendiendo hasta los 11 focos contabilizados el domingo.

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Un hombre quiso quemar basura en una zona de incendios en Salta y fue multado
La Municipalidad de Salta multó a un vecino que intentó quemar basura entre pastizales secos en medio de la temporada de incendios forestales.

En zonas rurales como Finca La Pedrera, sobre la ruta 39, el fuego avanzó por tres frentes distintos, alcanzó al menos una vivienda y se extendió hacia el cerro, de acuerdo a los medios locales. Vecinos de las áreas afectadas debieron organizarse con baldes, mangueras y elementos domésticos para contener las llamas hasta la llegada de los equipos especializados. El panorama en el interior provincial resultó aún más grave: en la zona de Nazareno, en el norte salteño, se estimó una superficie afectada de alrededor de 5.700 hectáreas, monitoreada de forma constante mediante seguimiento satelital.

Rodríguez señaló que este año los vientos fuertes se anticiparon respecto al promedio histórico: “Normalmente, en la estadística de estos últimos años, siempre fueron los primeros días de agosto. El año pasado fue el 1 de agosto y después se repitió el 20. Este año se adelantó un poco”. El dato preocupa a los organismos de emergencia porque implica una ventana de riesgo más extensa que la habitual.

Un hombre quiso quemar basura en una zona de incendios en Salta y fue multado
La Subsecretaría de Protección Ciudadana y la Patrulla Ambiental detectaron la quema en las inmediaciones del Parque Industrial de Salta.

El mismo fenómeno meteorológico golpeó con especial violencia la provincia de Jujuy el sábado 18 de julio, donde las ráfagas superaron los 130 kilómetros por hora. Las autoridades jujeñas calificaron el temporal como el más intenso en más de treinta años. El evento dejó más de 5.000 usuarios sin suministro eléctrico, voladuras de techos, caída de árboles y múltiples incendios en distintas localidades. El gobierno provincial conformó de urgencia un comité coordinador integrado por todos los ministerios, cuerpos de bomberos, la municipalidad capitalina y equipos de emergencia, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

En ese escenario, el SMN emitió para este martes 21 de julio una nueva alerta amarilla que rige entre las 0 y las 12 horas para la Cordillera de los Andes y sectores de la Puna —Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, Cafayate y San Carlos—, con vientos del sector oeste de entre 60 y 80 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora, según informó Todosalta con datos de la Secretaría de Prensa y Comunicación provincial. Para los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos, la advertencia por zonda rige entre las 6 y las 12 horas, con vientos de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. El fenómeno puede provocar además una reducción brusca de la visibilidad por polvo en suspensión, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Ante ese cuadro, la Municipalidad de Salta solicitó a la comunidad abstenerse de realizar quemas y recordó que los recorridos preventivos continúan activos en la ciudad. Para reportar cualquier foco ígneo o inconveniente, las autoridades habilitaron las líneas 105 y 911.

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