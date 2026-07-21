Sociedad

Las imágenes más impactantes del fuerte temporal de nieve en la cordillera: hasta cuándo durará la ola de frío polar

Autos, casas y hasta animales quedaron totalmente cubiertos por las intensas nevadas que se registraron en Catamarca, Mendoza o San Juan. Algunos campamentos de mineros también se vieron afectados

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Fiambalá quedó entre las zonas más afectadas por el temporal de nieve en Catamarca, con autos, casas, campamentos mineros y comercios cubiertos

La provincia de Catamarca es una de las zonas más afectadas por la intensa ola de frío polar que afecta a gran parte de la cordillera del país. Las intensas nevadas fueron las protagonistas durante estos días, además del marcado descenso de la temperatura que azota la región del oeste argentino.

En la zona de Fiambalá se vive uno de los escenarios más dramáticos por el temporal. La caída de nieve provocó un manto blanco que tapó el paisaje seco de la zona y cada una de las imágenes que se conocen en las últimas horas muestra la magnitud del temporal.

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Esto provocó que los autos quedaran completamente tapados. Incluso casas, campamentos mineros y comercios tuvieron que permanecer cerrados.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este martes continuarán los vientos fuertes en Catamarca, con ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante este martes seguirá soplando un fuerte viento. Los datos indican que las ráfagas llegarán hasta los 69 kilómetros por hora.

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En cuanto al sistema de alertas tempranas del organismo nacional, toda la provincia catamarqueña se encuentra bajo advertencias, tanto de color naranja como amarillas.

En el centro y el oeste, la situación es crítica con alertas naranjas por vientos. Sobre el oeste, la advertencia es por el mismo motivo, pero la situación desciende a color amarillo.

Si bien pareciera que con el correr de los días la semana será más tranquila en cuanto al viento y la nieve, el frío seguirá siendo una tendencia por la ola polar. Para el miércoles se espera una mínima de 1 °C en Fiambalá, con máxima de 15 °C por la tarde. Para la jornada, el SMN decidió activar una alerta amarilla en la zona de la cordillera por viento.

A partir del jueves, comenzará la mejoría. La temperatura, de a poco, irá en ascenso y ya no se esperan alertas de ningún tipo. Según el pronóstico del SMN, la mínima será de apenas 2 °C con máxima de 18 °C, con vientos de hasta 50 km/h por la segunda mitad del día.

La ola de frío polar seguirá el miércoles en Fiambalá, donde se prevé una mínima de 1 °C y una alerta amarilla por viento en la cordillera

A partir del viernes ya no se esperan ni siquiera vientos. La mínima será de 4 °C y la máxima en el termómetro llegará a marcar los 20 °C.

Las bajas temperaturas y la nieve acumulada en la cordillera de Fiambalá dejaron varados a varios operarios en un campamento minero de Tres Quebradas, Catamarca, a 4.500 metros de altura. El termómetro marcó -27 °C, según informó En Boca de Todos HD.

Las imágenes enviadas desde el yacimiento muestran camionetas enterradas bajo la nieve y acumulaciones de más de un metro. La visibilidad prácticamente nula impidió la circulación y obligó al personal a permanecer dentro del campamento hasta que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Los trabajadores de esa zona aguardan poder retomar sus tareas y salir del lugar de forma segura. El Paso Internacional San Francisco también permanece cerrado e intransitable por el mismo temporal que azotó la alta cordillera catamarqueña.

El pronóstico del SMN anticipa una mejora desde el jueves en Catamarca, con ascenso gradual de la temperatura y sin alertas meteorológicas

El medio local El Ancasti informó que el grupo de mineros estuvo atrapado por la nieve en un sector de difícil acceso durante más de 36 horas, y que dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Santa María partieron para asistirlos y evaluar una posible evacuación.

La Asociación Obrera Minera Argentina de Catamarca presentó denuncias ante el Ministerio de Minería. El secretario general del gremio en la provincia, Gustavo Molina, advirtió: “De acuerdo con la información que pudimos recabar, se habría autorizado la circulación de vehículos en condiciones climáticas adversas, con presencia de nieve, desconociendo lo establecido por el Protocolo de Invierno. Si eso se confirma, estamos frente a una situación de extrema gravedad”.

El dirigente confirmó que el gremio solicitó una investigación interna a la minera, la identificación de los responsables y el apartamiento preventivo de quienes estuvieron a cargo del Departamento de Seguridad Vial hasta que se esclarezcan los hechos. También exigió que no se autoricen traslados de personal, contratistas, insumos ni equipos mientras no estén garantizadas las condiciones de circulación y el cumplimiento estricto del Operativo de Invierno.

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