Lionel Scaloni volvió a la casa de sus padres en Pujato y fue recibido por una multitud: “Perdimos porque ellos fueron mejores”

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, regresó a su Pujato natal para reencontrarse con su familia después de ser finalista en el Mundial 2026, instancia en la que cayó contra España en el tiempo suplementario disputado en Nueva Jersey.

Los diferentes medios que se apostaron en las cercanías de la casa de sus padres filmaron su ingreso en un vehículo y, segundos más tarde, Scaloni brindó algunas declaraciones ante la multitud que lo rodeaba. Una de las más destacadas fue cuando le consultaron si el arbitraje fue injusto en algunas sanciones y el técnico eligió enfocarse en el poderío español: “No, perdimos porque ellos fueron mejores. Hay que reconocer que jugaron mejor. Nosotros llegamos justos, es la realidad. A veces, está bueno reconocer. Eso nos hará mejores, sin duda”.

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“Somos un equipo que siempre quiere luchar hasta el final. Cuando no salen las cosas, hay que reconocer que el rival juega, puede ser superior, pero siendo superior les pusimos las cosas difíciles”, destacó el Gringo.

Más imágenes de la llegada de Scaloni a Pujato

Scaloni firmó decenas de autoógrafos y se sacó fotografías con el público, mientras dejaba sus sensaciones posteriores después de haber estado a un paso de ser bicampeón del mundo: “Está claro que se llegó a una final que no es fácil, pero siempre son difíciles los primeros días de no haberlo conseguido más allá de que, como siempre decimos, es fútbol y hay que seguir. Lo importante es que la gente sepa reconocer esto y, para nosotros, es impresionante”.

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En este sentido, arrojó: “Somos conscientes de la energía que nos dio el público. Por eso duele no haberle podido dar la alegría a ellos porque, al final, se juega para eso, para la alegría de nuestra gente, y por eso duele, pero también estamos satisfechos de haberle dado todo. Hay veces que se puede ganar y otras que no”.

El conductor de 48 años ponderó el reconocimiento que recibió el plantel por parte de los niños en todas las calles del país tras haber alcanzado la instancia decisiva, sumado al ejemplo que deja reconocer la derrota y levantarse al día siguiente: “Eso es lo más importante de todo. Ver que para esos chicos es un logro, eso es lo más importante. Siempre pongo como ejemplo a mi hijo, que tiene 10 años y siempre que pierde un partido a las 2 o 3 horas se les pasa y ese es el mensaje. No hemos ganado la copa, pero hemos conseguido la unión de todos nosotros”.

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