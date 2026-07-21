Muerte súbita cardíaca: identificaron 17 variaciones genéticas que aumentan el riesgo

Los autores plantean que estos resultados de laboratorio podrían volverse herramientas útiles para valorar antecedentes, definir vigilancia médica y también impulsar futuros tratamientos para enfermedades del corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las variaciones en el gen ACTN2 podrían ayudar a explicar una de las causas más temidas —y a la vez más difíciles de anticipar— de la cardiología: la muerte cardíaca súbita, incluso en personas jóvenes que parecen sanas.

Esa es la conclusión central de un estudio publicado en Nature Communications y difundido por la Universidad de Birmingham, Reino Unido, que describe cómo determinados cambios genéticos pueden alterar una proteína clave del músculo cardíaco.

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El trabajo identificó 17 variaciones genéticas en la proteína ACTN2 asociadas con la miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad hereditaria que puede pasar inadvertida durante años. Según la Universidad de Birmingham y Mayo Clinic, ese cuadro puede relacionarse con muertes cardíacas súbitas en menores de 35 años cuando existen afecciones genéticas no diagnosticadas, incluidos casos en deportistas jóvenes.

La miocardiopatía hipertrófica puede pasar inadvertida durante años y relacionarse con muerte cardíaca súbita en menores de 35 años y deportistas jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación reunió a científicos de la Universidad de Oxford y la Universidad de Birmingham para analizar, en detalle, qué ocurre cuando el gen ACTN2 cambia. De acuerdo con el estudio, algunas variaciones vuelven la proteína menos estable, favorecen su acumulación o reducen su capacidad de interactuar con otras moléculas. En términos simples: no todos los cambios son iguales, y el modo en que impactan depende de dónde se produzcan.

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Katja Gehmlich, profesora de cardiología molecular de la Universidad de Birmingham, señaló que la miocardiopatía hipertrófica suele afectar a personas “por lo demás en forma y sanas”. La investigadora agregó —en declaraciones recogidas por la universidad— que los hallazgos pueden ayudar a encontrar formas de abordar esas debilidades genéticas y a entender mejor cómo esas proteínas remodelan el corazón.

Para dimensionar el problema, Mayo Clinic define la muerte cardíaca súbita como el final rápido e inesperado de toda actividad cardíaca. Y distingue ese cuadro del paro cardíaco súbito, del que sí se puede sobrevivir si la atención médica llega a tiempo.

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Un estudio publicado en Nature Communications vinculó variaciones genéticas del gen ACTN2 con el riesgo de muerte cardíaca súbita (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo afectan las variaciones genéticas a la proteína ACTN2

El equipo de investigación indicó que las 17 variaciones no actúan todas del mismo modo y que su efecto depende de la zona de ACTN2 en la que aparecen. En ese mapa, el equipo detectó una región especialmente vulnerable: el dominio de unión a la actina, señalado como un punto crítico y sensible a los cambios.

Según la universidad, esa región ayuda a ACTN2 a interactuar con otras partes de la célula y participa en procesos celulares importantes. Por eso, ubicar con precisión qué parte de la proteína se altera no es un dato accesorio: puede orientar la interpretación de por qué ciertos cambios del ADN se asocian con la enfermedad.

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Fiyaz Mohammed, docente de la Universidad de Birmingham, afirmó que varios de los métodos experimentales empleados pueden reproducirse con facilidad en otros laboratorios. Y añadió que ese marco de trabajo podría mejorar la interpretación de pruebas genéticas ligadas a cardiomiopatías asociadas con ACTN2.

El enfoque sistemático del estudio puede mejorar la interpretación de pruebas genéticas en pacientes con sospecha de cardiomiopatías y en familias con riesgo hereditario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué implica el hallazgo para pacientes y deportistas jóvenes

Maya Noureddine, doctoranda de la Universidad de Birmingham, explicó que las enfermedades hereditarias del músculo cardíaco —conocidas como cardiomiopatías— suelen asociarse con la muerte cardíaca súbita.

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También advirtió sobre una dificultad habitual en la práctica clínica: determinar si un cambio genético concreto es realmente el que causa la enfermedad o si es una variación sin impacto.

Según la universidad, el enfoque sistemático permitió identificar qué cambios tienen más probabilidades de causar daño. En la práctica, el estudio apunta a una lectura más fina de los resultados genéticos en personas con sospecha de cardiomiopatía, con el objetivo de mejorar la evaluación de riesgos en familias y, en particular, en jóvenes físicamente activos.

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Mayo Clinic precisa que la muerte cardíaca súbita en menores de 35 años es poco frecuente, aunque puede deberse a afecciones cardíacas no diagnosticadas.

También señala que el paro cardíaco es la causa principal de muerte en deportistas jóvenes, y añade que algunos informes sitúan la mortalidad anual por muerte cardíaca súbita en deportistas jóvenes entre 1 de cada 50.000 y 1 de cada 100.000. La institución advierte, además, que una afección no identificada puede causar la muerte durante la actividad física o fuera de ella.

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La línea de trabajo descrita por la Universidad de Birmingham busca convertir estos resultados de laboratorio en herramientas más útiles para definir qué alteraciones genéticas merecen mayor atención clínica. Según los autores del estudio, ese avance también puede contribuir al desarrollo de nuevos tratamientos para la miocardiopatía hipertrófica y otras enfermedades cardíacas.