Honduras

Inseguridad y falta de certeza jurídica siguen frenando la inversión en Honduras, advierte sector empresarial

Empresarios consideran que mejorar la seguridad ciudadana y fortalecer el Estado de derecho será determinante para atraer capitales y generar empleo

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La seguridad jurídica ofrece certeza sobre el cumplimiento de contratos, el respeto a las normas y la estabilidad de las condiciones para invertir en Honduras.
La seguridad jurídica ofrece certeza sobre el cumplimiento de contratos, el respeto a las normas y la estabilidad de las condiciones para invertir en Honduras.

La percepción de inseguridad sigue influyendo en el clima de negocios en Honduras, según empresarios que advierten que la violencia y la falta de certeza jurídica afectan las decisiones de inversión de compañías nacionales y extranjeras. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Karim Qubain, planteó la necesidad de un entorno con mayor confianza.

Qubain sostuvo que garantizar la seguridad de los ciudadanos también implica crear mejores condiciones para la actividad económica, ya que un ambiente estable favorece la apertura de negocios, el crecimiento de las empresas y la generación de empleo.

Qubain expresó su expectativa de que las estrategias aplicadas por las autoridades de seguridad mejoren las condiciones en el país, en especial con acciones preventivas y operativas que reduzcan la incidencia delictiva en las principales zonas productivas.

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También señaló que la confianza de los inversionistas no depende solo de la baja de los índices de violencia, sino también de reglas claras, estabilidad institucional y garantías para proyectos de largo plazo.

El presidente de la CCIC indicó que uno de los principales aspectos que evalúan las empresas extranjeras antes de invertir en un país es la protección de sus operaciones, su personal y sus activos.

Explicó además que la seguridad jurídica permite a los inversionistas tener mayor certeza sobre el cumplimiento de contratos, el respeto a las normas y la estabilidad de las condiciones para hacer negocios.

Exportaciones, inversión extranjera y remesas se consolidan como fuentes clave de dólares para mantener la balanza de pagos hondureña. (Composición fotografica)
Exportaciones, inversión extranjera y remesas se consolidan como fuentes clave de dólares para mantener la balanza de pagos hondureña. (Composición fotografica)

Seguridad jurídica

También mencionó la importancia del apoyo de la cooperación internacional y de los países aliados para fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad y prevención de la violencia, factores que pueden contribuir a mejorar la percepción del país ante potenciales inversionistas.

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Diversos estudios de organismos internacionales han señalado que la inseguridad representa un costo para las economías de América Latina, al incrementar los gastos en protección, seguros y logística, además de reducir la competitividad y desalentar nuevas inversiones.

En Honduras, la industria, el comercio, el turismo y el transporte figuran entre los sectores más sensibles a los efectos de la violencia y la incertidumbre jurídica, ya que ambos factores pueden influir en las decisiones de expansión empresarial y en la creación de empleo.

Especialistas en desarrollo económico coinciden en que la atracción de inversión no depende únicamente de incentivos fiscales, sino también de la existencia de instituciones sólidas, infraestructura adecuada, seguridad ciudadana y estabilidad jurídica.

La inseguridad eleva los costos en protección, seguros y logística, reduce la competitividad y desalienta nuevas inversiones en América Latina y en Honduras. EFE/ Gustavo Amador
La inseguridad eleva los costos en protección, seguros y logística, reduce la competitividad y desalienta nuevas inversiones en América Latina y en Honduras. EFE/ Gustavo Amador

Clima de negocios

El sector privado considera que mejorar la percepción de seguridad será determinante para aumentar la competitividad del país frente a otras economías de la región que también buscan captar inversión extranjera directa.

Además de reducir la criminalidad, empresarios sostienen que es necesario fortalecer el Estado de derecho y garantizar la aplicación de la legislación vigente, con el objetivo de brindar mayor confianza tanto a quienes ya operan en Honduras como a quienes evalúan desarrollar nuevos proyectos.

Honduras compite con otros países de Centroamérica por atraer inversión extranjera, especialmente en sectores como manufactura, agroindustria, turismo, energía y logística.

Sin embargo, analistas económicos coinciden en que, además de ofrecer incentivos para los negocios, será determinante fortalecer la seguridad ciudadana, garantizar estabilidad jurídica y mejorar la confianza institucional.

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