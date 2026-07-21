Panamá

Los intereses de la deuda pública le costaron a Panamá $1,440 millones en 6 meses

El saldo de la deuda pública cerró junio en $61,526 millones, mientras el costo financiero del endeudamiento continúa presionando las cuentas fiscales y reduciendo el margen para otras inversiones públicas

Guardar
Google icon
Manos de una persona sosteniendo un grueso fajo de billetes de 100 dólares estadounidenses. Los billetes muestran el retrato de Benjamin Franklin.
El servicio de la deuda, que incluye capital e intereses, superó los USD 8.000 millones entre enero y junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá destinó aproximadamente 1,440millones de dólares al pago de intereses de la deuda pública durante los primeros 6 meses de 2026, una carga financiera que evidencia el impacto creciente del endeudamiento sobre las finanzas del Estado.

A ese monto se sumaron cerca de $6,613 millones en amortizaciones de capital, correspondientes al pago o recompra de obligaciones internas y externas. La suma de ambos componentes elevó el servicio de la deuda —capital más intereses— a unos $8,054 millones entre enero y junio.

El cálculo surge de los informes mensuales de la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas, que detallan los pagos realizados a tenedores de bonos, organismos multilaterales, bancos comerciales, acreedores bilaterales y compradores de títulos del Tesoro.

PUBLICIDAD

Solo en febrero, el Gobierno ejecutó una operación de manejo de pasivos que incluyó la recompra de $3,184,73 millones en bonos globales, lo que explica una parte importante del elevado pago de capital registrado durante el semestre. La operación buscaba reducir obligaciones específicas y mejorar el perfil de vencimientos de la República.

La deuda pública cerró junio en USD 61.526,8 millones, según la Dirección de Financiamiento Público del MEF. Cortresía
La deuda pública cerró junio en USD 61.526,8 millones, según la Dirección de Financiamiento Público del MEF. Cortresía

La dimensión del servicio de la deuda se observa al compararlo con los ingresos generados por el principal activo del país. El Canal de Panamá entregó $2.965 millones al Tesoro Nacional por el año fiscal 2025, entre excedentes, derechos por tonelada y pagos por servicios públicos. En otras palabras, el monto pagado por Panamá en capital e intereses durante apenas 6 meses fue equivalente a 2.7 veces los aportes canaleros de todo el año fiscal.

PUBLICIDAD

También supera ampliamente los $3,193,8 millones que el Canal tiene programado aportar directamente al Tesoro durante el año fiscal 2026. El servicio acumulado hasta junio equivale a unas 2.5 veces esa contribución prevista.

La comparación no significa que todos los pagos de capital sean un gasto definitivo, ya que una parte corresponde a refinanciamientos, recompras y sustitución de obligaciones. Sin embargo, sí refleja el volumen de recursos que debe movilizar el Estado para atender los compromisos derivados del endeudamiento.

La deuda aumentó desde enero

Al cierre de junio, el saldo de la deuda pública panameña se ubicó en $61.526,8 millones, pese a que durante ese mes disminuyó en $344.8 millones, equivalente a 0.6%, frente al cierre de mayo.

Varios billetes de uno, diez y veinte dólares de Estados Unidos, rasgados y rotos, mezclados.
Las calificadoras de riesgo consideran que el elevado costo de los intereses limita el margen fiscal del Estado y refuerza la necesidad de mantener una consolidación de las finanzas públicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción mensual no modifica la tendencia acumulada. En enero, la deuda cerró en $59,758,87 millones, por lo que en los siguientes 5 meses aumentó en aproximadamente $1,767,93 millones, equivalente a cerca de 3%.

Frente a diciembre de 2025, cuando el saldo era de $59,349.28 millones, el incremento hasta junio ascendió a $2,177.52 millones.

El mayor salto mensual se produjo en abril, cuando el saldo creció en $1,887.9 millones, impulsado principalmente por un desembolso de $2,501.6 millones de banca comercial externa, además de una línea de crédito de $500 millones con el Banco Nacional de Panamá.

Los bonos globales continúan siendo el principal componente de la deuda panameña, con un saldo de $31,096,7 millones, equivalente a 50,5% del total.

En segundo lugar aparecen los organismos multilaterales, con $9,825.1 millones y una participación de 16%, seguidos muy de cerca por la banca comercial, con $9,692.4 millones, equivalente a 15.8 %.

Ilustración de una persona con la bandera de Panamá en la cara, aplastada por una campana que dice "PAGO DE INTERESES DEUDA PANAMEÑA", rodeada de papeles.
Los bonos globales representan aproximadamente la mitad del saldo total de la deuda pública panameña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los bonos del Tesoro sumaban $3,864,2 millones; las letras del Tesoro, USD 2,683.2 millones; y las notas del Tesoro, $2,628.7 millones.

La deuda con bancos oficiales alcanzaba $1,002.9 millones, mientras que los compromisos bilaterales totalizaban $732.7 millones.

La elevada participación de los bonos globales implica que Panamá depende de los mercados internacionales y de la percepción de riesgo de los inversionistas. La actual administración ha evitado acudir al mercado externo en un intento de reducir el impacto de los altos intereses.

Al mismo tiempo, la creciente exposición a la banca comercial refleja la búsqueda del Gobierno de diversificar sus fuentes de financiamiento y reducir la dependencia exclusiva de las emisiones de bonos.

Antes de la pandemia, la deuda pública se situaba cerca de $36,000 millones. Sin embargo, durante la administración de Laurentino Cortizo, entre 2019 y 2024, el endeudamiento aumentó en más de 24,000 millones de dólares debido a la emergencia sanitaria, la caída de ingresos fiscales y las necesidades extraordinarias de financiamiento.

La administración del presidente José Raúl Mulino ha mantenido un ritmo de crecimiento más moderado, aunque la deuda sigue aumentando como consecuencia de los déficits fiscales acumulados, los vencimientos que deben refinanciarse y las necesidades de financiamiento del presupuesto estatal.

El desafío para el Gobierno no es únicamente reducir el ritmo de crecimiento de la deuda, sino contener el peso de los intereses, mejorar la recaudación y evitar que una proporción cada vez mayor de los ingresos públicos termine destinada a pagar obligaciones acumuladas en lugar de financiar inversión, educación, salud e infraestructura.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeDeuda PúblicaInteresesPago a capitalFinanciamiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nicaragua: El hallazgo de una veta de oro desata una fiebre minera en Santa Rosa del Peñón

En la ribera del río Amayón, la difusión de un hallazgo atrajo a cientos de personas que excavan día y noche, tras viralizarse el rumor en redes, según testimonios recogidos por La Prensa.

Nicaragua: El hallazgo de una veta de oro desata una fiebre minera en Santa Rosa del Peñón

Costa Rica: Suspenderán el agua a 12,500 vecinos por el lavado de dos tanques en Heredia

Las interrupciones se aplicarán el martes 21 y el jueves 23 de julio por mantenimiento y lavado interno de dos tanques de almacenamiento, con afectación diferenciada para 4.160 y 8.284 usuarios.

Costa Rica: Suspenderán el agua a 12,500 vecinos por el lavado de dos tanques en Heredia

Nayib Bukele mantiene una aprobación del 94% y consolida su hegemonía política en El Salvador, según encuesta

La última medición nacional muestra que el mandatario mantiene un respaldo abrumador, con una brecha significativa respecto a las principales figuras de la oposición y su propio partido

Nayib Bukele mantiene una aprobación del 94% y consolida su hegemonía política en El Salvador, según encuesta

Lluvias en Costa Rica mantienen 264 personas y seis mascotas en albergues: afectados reciben ayuda humanitaria

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) continúa con la entrega de ayuda humanitaria en comunidades inundadas. Además, la institución alertó que el paso de la onda tropical número 24 podría aumentar la intensidad de las precipitaciones durante la tarde y la noche de este martes

Lluvias en Costa Rica mantienen 264 personas y seis mascotas en albergues: afectados reciben ayuda humanitaria

La familia de una nicaragüense fallecida en Zaragoza, España busca ubicar a sus compañeras de piso

Los allegados de Martha Yesenia Jiménez Moreno pidieron ayuda a la comunidad migrante para identificar a las mujeres con las que iba a convivir, con el fin de recuperar objetos trasladados a un domicilio desconocido

La familia de una nicaragüense fallecida en Zaragoza, España busca ubicar a sus compañeras de piso

TECNO

Es oficial: Francia prohíbe redes sociales a menores de 15 años

Es oficial: Francia prohíbe redes sociales a menores de 15 años

Estos son los juegos confirmados de Xbox Game Pass para la segunda mitad de julio

Cómo encontrar la papelera de WhatsApp y eliminar archivos que ocupan memoria

Convierte a las protagonistas de Las Guerreras K-Pop en stickers: guía para hacerlos gratis en casa

Dispositivos que convierten un televisor sin internet en Smart TV: Google Chromecast, Amazon Fire TV y más

ENTRETENIMIENTO

“Me encerraron dos días en un ataúd”: la tortura a la que se sometió Jacob Elordi para la escena final de su personaje en ‘Euphoria’

“Me encerraron dos días en un ataúd”: la tortura a la que se sometió Jacob Elordi para la escena final de su personaje en ‘Euphoria’

Matt Damon revela que una mujer fue su doble en una escena de ‘La Odisea’: “Tenía los mejores brazos que he visto en mi vida”

Marc Anthony se convierte en padre por octava ocasión tras el nacimiento de su hija con Nadia Ferreira

El influencer Clavicular niega sobredosis y revela la verdadera razón tras su desmayo en vivo

Lena Headey recuerda la furia de los fans por la escena de desnudo en ‘Game of Thrones’: “Me sorprendió esa idea de que había engañado a la audiencia”

MUNDO

Niebla, hielo y curvas sin visibilidad: así es Trollstigen, la carretera más peligrosa de Noruega

Niebla, hielo y curvas sin visibilidad: así es Trollstigen, la carretera más peligrosa de Noruega

Petroleros con crudo saudita dan media vuelta en el mar Rojo tras las amenazas de los hutíes

Marco Rubio se reunirá en Manila con Wang Yi, ministro de Asuntos Exteriores de China

La exparlamentaria británica Ann Widdecombe fue atacada 21 veces con un martillo, reveló la fiscalía

El Ejército libanés desplegó tropas en el sur del país tras la primera retirada israelí bajo el acuerdo trilateral